Tous les deux ans, au milieu de l’été, a lieu une grande conférence internationale sur le sida et le VIH. Dès lundi, à Munich, une nouvelle injection préventive tous les six mois fera partie des sujets-vedettes, tout comme la décolonisation anti-LGBTQ+.

PrEP bisannuelle

Une annonce de l’entreprise Gilead à la fin juin sera certainement le sujet de l’heure de la 25e Conférence internationale sur le sida, qui commence le 22 juillet à Munich, selon Jean-Pierre Routy, un spécialiste du VIH à l’Université McGill qui y assistera.

« On réussit avec des injections tous les six mois à prévenir l’infection, explique le Dr Routy. On a zéro infection, c’est du jamais vu. »

L’étude de Gilead a été faite sur 5300 femmes de 16 à 25 ans en Afrique du Sud et en Ouganda. « Même en Afrique où il y a parfois des difficultés logistiques, c’est faisable de joindre une patiente deux fois par année pour une injection, dit le Dr Routy. Avant, c’était tous les deux mois. Et les quantités injectées sont moindres que pour d’autres molécules de prévention des infections. »

Le succès de Gilead pourrait mener à un changement de stratégie pour lutter contre le VIH. « On n’a plus vraiment besoin de vaccin, dit le Dr Routy. Je m’attends à ce que dans les réunions à Munich, certains disent que la prévention devient plus importante que les soins. »

Cette approche est appelée « PrEP », l’acronyme anglais pour « prophylaxie préexposition ».

Gonorrhée

Ce succès de la PrEP pourrait en revanche compliquer la lutte contre les autres infections transmises sexuellement (ITS), parce que le port du préservatif n’est plus essentiel pour se protéger du VIH.

Le nombre de cas de gonorrhée a par exemple doublé au Québec depuis 2010.

PHOTO TIRÉE DU SITE DES CDC La gonorrhée (petits points rouges) au milieu de cellules sanguines

Plusieurs sessions de la conférence de Munich sont dédiées à ce phénomène.

L’une des solutions envisagées est une PrEP anti-ITS. Une grande étude canadienne est en cours à propos de cette approche, qui semble diminuer le risque d’infection aux ITS de moitié, selon le Dr Routy. L’effet semble toutefois moins grand contre la gonorrhée.

Cardiopathies et ostéoporose

Comme dans d’autres domaines où les progrès de la médecine mènent à une consommation plus grande de médicaments, des problèmes de santé liés au traitement à long terme du VIH surgissent.

Les séropositifs ont un risque deux fois plus élevé de cardiopathies et aussi d’ostéoporose, selon le Dr Routy. « On essaie de comprendre pourquoi il y a ce risque cardiovasculaire, qui est lié à de l’inflammation. On ne sait pas si c’est à cause d’un système immunitaire plus actif, ou un effet de la faible virémie », soit la présence de petites quantités de VIH cachés dans certaines cellules humaines.

Une étude clinique du CHUM, qui cible une protéine du VIH pour diminuer l’inflammation chronique chez les séropositifs, débutera sous peu. L’une des chercheuses qui la pilotent, Madeleine Durand, la présentera à Munich.

Décolonisation anti-LGBTQ+

La conférence de Munich comportera également beaucoup de présentations sociologiques et politiques. « On parle beaucoup ces dernières années des assauts contre les droits de la communauté LGBTQ+, dit le Dr Routy. Il y a le phénomène américain, mais aussi un mouvement en Afrique où les mesures anti-LGBTQ+ sont incluses dans la décolonisation. On présente l’homosexualité comme une importation coloniale en Afrique. »

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des manifestants anti-LGBTQ+ marchent à Mombasa, au Kenya, en mars 2023.

Le Dr Routy mentionne un discours remarqué d’un militant ougandais à la 31e conférence sur les rétrovirus et infections opportunistes (CROI), en mars, à Denver. Frank Mugisha, fondateur de l’ONG Sexual Minorities Uganda (SMUG), a demandé l’aide de l’Occident pour contrer ces politiques anti-LGBTQ+ qui instrumentalisent la décolonisation, explique le Dr Routy.

Dans son discours, M. Mugisha a décrit son combat contre « ceux qui affirment que l’homosexualité n’est pas africaine », qui a l’appui de groupes évangéliques américains selon lui.

Bithérapie

Des résultats encourageants ont été présentés en mars à CROI sur un traitement anti-VIH avec deux médicaments (bithérapie) plutôt que trois (trithérapie) qui ne devrait être pris, sous forme de comprimés, qu’une fois par semaine plutôt que tous les jours.

« L’objectif est de diminuer le nombre de médicaments qui doit être pris, dit le Dr Routy. Ces résultats de la bithérapie sont encourageants, mais il faut voir s’il y a moins d’observance. Il peut être plus facile d’oublier un médicament qu’on doit prendre toutes les semaines plutôt qu’un médicament qu’on prend tous les jours. »

