La Ferme Humminghill : s’enraciner à la campagne

En faisant l’achat d’un domaine en friche à Bolton-Ouest, Maxime Vandal et Richard Ouellet étaient loin de se douter du terrain de jeu qu’il allait devenir. Après six ans, la Ferme Humminghill est une marque en soi et l’incarnation d’un art de vivre où la simplicité, le fait main et la nature se déclinent en petits luxes du quotidien.