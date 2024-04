Bye-bye, gazon, bonjour, forêt

Remplacer le gazon par des arbres fruitiers, des fines herbes, des plantes médicinales… De plus en plus de municipalités du Québec décident de planter dans leurs parcs et leurs espaces verts des forêts nourricières. Dans leur cour ou à l’avant de leur maison, des citoyens font de même. Pourquoi et comment démarrer ce type d’aménagement ? Petit guide pour s’y retrouver.