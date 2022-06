Plus d’un million de ménages souhaitent s’initier au jardinage en 2022, selon un sondage produit par l’Université Dalhousie et la firme Angus Reid.

La fièvre du jardinage s’est emparée de vous cette année ? Vous n’êtes pas seuls. Jamais la pratique n’aura été aussi populaire au Canada, notamment auprès des jeunes et des citadins. Plus d’un million de ménages souhaitent s’initier au jardinage en 2022, selon un sondage produit par l’Université Dalhousie et la firme Angus Reid. Voici quelques idées tirées de nos archives pour garnir votre jardin.

Des plantes colorées dans le potager Il existe une foule de variétés de plantes qui enjoliveront votre jardin rapidement et parfois même tout l’été. Mieux encore, la grande majorité des potagères que nous vous présentons aujourd’hui se vendent en plants. De la couleur instantanée ! PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Les laitues : utiliser préférablement les variétés en feuilles, plus faciles à faire pousser que les pommées ou les romaines. Plusieurs possèdent des feuilles très découpées aux coloris pourpres ou vert tendre.

PHOTO GETTY IMAGES Les courgettes jaunes : les cultivars sont habituellement hâtifs, remarquables et exquis. « One Ball » est ronde, délicieuse elle aussi. À cueillir quand elle est de la grosseur d’une balle de tennis.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Plusieurs variétés de petits piments sont prolifiques et très décoratives. À acheter en plants pour profiter de la beauté de leurs fruits le plus longtemps possible.

PHOTO GETTY IMAGES De la famille des betteraves, les feuilles de bettes à carde ont le goût des épinards. Elles ont la taille d’une main et poussent sur des pétioles très colorés, éclatants. De jaune vif à rose, rouge, orange et vert.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Ciboulette : tiges délicates, fleurs violettes comestibles et très persistantes.











Voyez d’autres plantes colorées Pierre Gingras, Collaboration spéciale

Cueillir ses fines herbes PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Il est important de veiller à ce que les plants soient bien hydratés. L’arrosage devrait se faire tous les deux ou trois jours, ou quotidiennement en temps de canicule. Le jardin est garni d’herbes aromatiques qu’on trépigne d’intégrer à nos plats. Quelques astuces permettent d’en tirer le meilleur tout au long de la belle saison. Renée Gélineau, cheffe horticultrice pour l’entreprise d’aménagement de potagers urbains Semis urbains a répondu à nos questions à ce sujet. Lisez « Cueillir ses fines herbes » Isabelle Morin, La Presse

À la rescousse des abeilles Les menaces qui planent sur les populations d’abeilles mettent ces petits insectes sur la sellette. Pour protéger leurs populations de manière durable, chaque petit bout de jardin compte. Cinq plantes qui font le bonheur des abeilles PHOTO ARMAND TROTTIER, ARCHIVES LA PRESSE Le trèfle blanc : ses fleurs blanches fleurissent de juin à octobre. Elles sont un régal pour les abeilles. Implanté dans les pelouses, le trèfle facilite son entretien et contribue à enrichir le sol en y fixant l’azote retenu dans l’air.

PHOTO TIRÉE DU SITE FLEURSDUQUEBEC.COM Véronique du Québec : avec ses grands épis bleus qui fleurissent de mai à juin, elle attire les abeilles et les papillons au jardin.

PHOTO THINKSTOCK La monarde fistuleuse : aussi appelée bergamote sauvage, cette monarde indigène présente des grappes contenant jusqu’à 50 fleurs mauves et compactes. Elle fleurit de juin à septembre.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE L’asclépiade : son nectar est essentiel à la survie des monarques et est apprécié des abeilles. L’asclépiade se présente dans des teintes de rose, orange et mauve, et fleurit de juillet à août.







PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE MICHEL LACHAUME La verge d'or : quand ses tiges se garnissent de flamboyantes fleurs jaunes, la verge d'or offre une nourriture abondante.







Lisez « Prêter main-forte aux abeilles » Isabelle Morin, La Presse

Mettre le feu au jardin Condiment par excellence des amateurs de sensations fortes, le piment crée la surprise comme nul autre en bouche. Au potager, il embrase les jardiniers par sa présence flamboyante et sa diversité. Devant de tels attraits, comment rester tiède ? PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Au potager, le piment embrase les jardiniers par sa présence flamboyante et sa diversité. Lisez « Mettre le feu au jardin » Isabelle Morin, La Presse

Bulbes d’été : pour une touche tropicale Le printemps annonce la floraison des bulbes plantés à l’automne, mais aussi le retour des bulbes d’été : dahlia, canna, glaïeuls ou bégonias tubéreux. Flamboyantes lorsqu’elles s’ornent de fleurs aux dimensions généreuses et vives en couleurs, ces plantes ont aussi l’avantage de se bonifier d’année en année. Généreuses ? Certes. Avec un peu de chaleur et quelques soins. PHOTO PIERRE MCCANN, ARCHIVES LA PRESSE Le canna est hautement ornemental et ajoute de l’exotisme au jardin, comme ici, avec ces Canna Tropicanna. Isabelle Morin, La Presse Découvrez ces plantes flamboyantes