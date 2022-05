Pourquoi faudrait-il attendre la cueillette des betteraves ou encore le mûrissement des tomates, des aubergines ou des poivrons pour profiter des coloris du potager ? Il existe une foule de variétés de plantes qui enjoliveront votre jardin rapidement et parfois même tout l’été. Mieux encore, la grande majorité des potagères que nous vous présentons aujourd’hui se vendent en plants. De la couleur instantanée !

Pierre Gingras Collaboration spéciale

Le feuillage

Les fines herbes

PHOTO GETTY IMAGES Menthe en fleurs

De nombreuses espèces et variétés présentent des coloris panachés ou jaunâtres. C’est le cas notamment de la menthe. Par ailleurs, le très populaire basilic revêt plusieurs tons de pourpre. Pour sa part, le cultivar « Tuscany » possède des feuilles vert foncé, joliment gaufrées. Sans oublier la bourrache qui donne d’innombrables petites fleurs bleues comestibles.

L’artichaut

PHOTO PIERRE MCCANN, ARCHIVES LA PRESSE Artichaut en fleur

Une splendeur que ce chardon géant qui demande de l’espace. Feuillage vert pâle à argenté, bourgeon floral comestible. Souvent peu productif, il est surtout cultivé pour la beauté de ses grosses fleurs bleues.

Les laitues

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Laitues

Utiliser préférablement les variétés en feuilles, plus faciles à faire pousser que les pommées ou les romaines. Plusieurs possèdent des feuilles très découpées aux coloris pourpres ou vert tendre.

Les choux

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Kale « Glamour Red »

Certains cultivars de kale produisent des feuilles gaufrées, notamment le populaire et magnifique « Black Magic ». Le « Red Bord » est d’un rouge assez prononcé. Parmi les choux traditionnels, on recherche les choux de Savoie pour leur texture gaufrée. C’est le cas notamment de « Melissa Y. R. », « Alcosa » et « Formosa ». Par ailleurs, on peut aussi planter quelques choux décoratifs vendus surtout pour leur spectacle de fin de saison jusqu’en hiver. Certains peuvent aussi être cuisinés.

Les tiges

Les pétioles de certaines plantes présentent des couleurs étonnantes. Ils sont comestibles, sinon délicieux, même si on préfère habituellement leur feuillage.

Les bettes à carde

PHOTO GETTY IMAGES Bettes à carde

De la famille des betteraves, les feuilles de bettes à carde ont le goût des épinards. Elles ont la taille d’une main et poussent sur des pétioles très colorés, éclatants. De jaune vif à rose, rouge, orange et vert. Le cultivar primé « Bright Lights » offre à lui seul une mosaïque de couleurs. Les pétioles sont meilleurs et plus tendres si la feuille est cueillie plus tôt que tard.

Les betteraves

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Betteraves crapaudines

Celles aux racines pourpres produisent des feuilles aux tiges de même teinte, plus ou moins foncée, des pétioles qui enjoliveront le potager jusqu’à la récolte. Les feuilles des betteraves sont excellentes. La variété « Chiggoa » à la chair blanche marbrée de rouge possède des tiges vert tendre tachetées de rose.

Le maïs

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Maïs

Pourquoi ne pas planter quelques plants de maïs ? Toujours étonnants ! Attention, il faut choisir un emplacement qui ne fera pas d’ombre aux autres locataires du potager.

Fruits et fleurs

Le haricot d’Espagne

PHOTO GETTY IMAGES Haricot d’Espagne

Cette grimpante est réputée pour ses fleurs rougeâtres et comestibles.

L’okra

PHOTO GETTY IMAGES Fleur de l’okra

Une expérience à tenter. De la famille des mauves, l’okra (ou gombo) produit une fleur jaunâtre au cœur presque noir. Très semblable aux fleurs d’hibiscus, comme ces dernières, la fleur de l’okra est plutôt éphémère avant sa transformation finale. Parfois vendu sous le nom d’Hibiscus esculentus.

Les piments

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Piment chili

Plusieurs variétés de petits piments sont prolifiques et très décoratives. Par contre, les variétés primées « Chilly Chili » et « Pretty N Sweet » sont cultivées à des fins décoratives et alimentaires. Elles sont douces. À acheter en plants pour profiter de la beauté de leurs fruits le plus longtemps possible.

Les courgettes jaunes

PHOTO GETTY IMAGES Courgette jaune

Les cultivars sont habituellement hâtifs, remarquables et exquis. « One Ball » est ronde, délicieuse elle aussi. À cueillir quand elle est de la grosseur d’une balle de tennis.

Les vivaces

Certaines potagères décoratives sont vivaces. Aussi faudra-t-il leur aménager un coin où elles pourront pousser à demeure.

Les asperges

PHOTO GETTY IMAGES Asperges

On pourra en cueillir les pointes (ou turions) au printemps durant une période plus ou moins longue selon la maturité du plant. Les tiges de 1,5 m sont délicates, produisent peu d’ombre et deviennent d’un beau jaune vif ou doré à l’automne.

La ciboulette

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Ciboulette

Tiges délicates, fleurs violettes comestibles et très persistantes.

L’oignon égyptien

PHOTO ARMAND TROTTIER, ARCHIVES LA PRESSE Oignon égyptiens

Produit de jolies bulbilles pourpres d’étrange allure et comestibles sur de grosses tiges creuses de 60 cm.

L’absinthe

PHOTO GETTY IMAGES Grande absinthe

Il s’agit de la grande absinthe, celle chantée par les poètes. On en fait des concoctions. Fleurs jaunes, feuillage argenté très odorant.