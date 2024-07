Autrefois abondantes, une dizaine d’essences d’arbres indigènes du Québec sont aujourd’hui en voie d’extinction. Que faire pour préserver ce patrimoine forestier ? Plantez ces majestueux feuillus sur votre propriété, même en pleine ville, répond le géographe-botaniste Charles Lussier.

« Il y a péril en la demeure », affirme ce consultant en agroforesterie qui se consacre, depuis 20 ans, à réintroduire des arbres rares sur des parcelles agricoles de la Montérégie et du Centre-du-Québec. « C’est là qu’ils se trouvaient à l’époque, avant que l’homme blanc débarque en Amérique. »

De grandes forêts recouvraient, en effet, tout le sud du Québec avant l’arrivée des Européens. Du lac Saint-Pierre jusqu’au lac Champlain, elles regorgeaient de chênes blancs, de micocouliers, d’érables noirs et d’autres essences aujourd’hui presque disparues, victimes de leurs vertus naturelles.

« Ces forêts furent écrémées en moins d’un siècle et demi, entre 1740 et 1880 », explique le géographe. « Les chênes blancs, notamment, ont pris la direction des chantiers navals britanniques. Ils ont servi à construire la flotte anglaise. Leur bois était recherché pour sa souplesse et sa solidité. Leur flexion peut atteindre 90 degrés. »

L’orme de Thomas et le caryer ovale, eux, étaient prisés pour leur bois très dense généré par une croissance très lente.

« L’activité forestière pour l’industrie du meuble, du placage et des planchers est en grande partie responsable de la diminution de ces essences. Le déboisement pour l’agriculture a aussi joué un rôle dans cette déforestation », souligne M. Lussier.

Biodiversité en péril

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Au centre de la photo, un chêne bicolore

Outre la perte d’essences compagnes bénéfiques notamment aux érablières, la quasi-disparition de ces arbres a dégarni le garde-manger d’une faune qui se nourrissait de leurs noix, drupes et samares, déplore-t-il.

Aujourd’hui, huit essences indigènes du Québec sont considérées comme rares ou très rares, comme le genévrier de Virginie, le pin rigide et l’orme de Thomas. Elles doivent souvent leur survie à la protection que leur assurent des réserves écologiques gouvernementales. Le Québec ne compterait plus que 2500 tiges d’orme de Thomas – dont le bois est « dur comme du béton », dit M. Lussier.

Décidé à ne pas voir s’éteindre ces essences, Charles Lussier a pris le taureau par les cornes.

Depuis 20 ans, avec la collaboration d’agriculteurs, il s’échine à faire croître ces essences aux abords des cours d’eau, en bout de champ ou en haies brise-vent dans l’espoir de les voir se propager et se multiplier. Il évalue avoir planté 60 000 arbres depuis le début du millénaire.

« Ce n’est pas beaucoup quand on pense qu’un planteur peut planter jusqu’à 4000 arbres par jour. Ce que je fais, moi, c’est du jardinage. Je les plante délicatement et, quand je pars, l’arbre a l’air d’un chevalier du Moyen Âge dans sa cotte de mailles », dit-il en rigolant.

S’épanouir en ville

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Charles Lussier, aux côtés d’un micocoulier occidental

La préservation de ces essences rares n’est pas l’apanage des agriculteurs. Les propriétaires de maisons unifamiliales peuvent aussi jouer un rôle, croit Charles Lussier, puisque ces arbres peuvent très bien s’épanouir en ville. Un terrain de 625 pieds carrés (25 pi x 25 pi) suffit à rendre heureux ces arbres qui peuvent atteindre 75 pieds de hauteur.

Le Québec se trouve dans le nord de l’aire de répartition de ces essences, qui descend parfois jusqu’au Texas. La hausse des températures devrait maintenir un climat favorable à leur croissance, croit le géographe.

« La grande région de Montréal, avec son sol franc, est le territoire naturel de ces essences-là. La protection contre les vents, offerte par les maisons et les bâtiments, leur procure en plus un bel habitat de croissance », fait-il remarquer. Il en veut pour preuve les grands micocouliers qui poussaient autour du parc Laurier à l’époque où il habitait dans le Plateau Mont-Royal. « J’espère qu’ils y sont encore. »

Si les propriétaires veulent participer à l’effort de guerre, je leur suggère d’enlever leurs bouleaux gris et leurs érables à Giguère – ce sont des espèces envahissantes – et de planter quelques beaux chênes bicolores. Ces arbres-là leur coûteront environ 75 $ ou 100 $ pièce. Mais ils augmenteront la valeur foncière de leur résidence parce que les arbres prennent de plus en plus leur place dans nos sociétés. Charles Lussier, botaniste-géographe

Charles Lussier se veut en effet optimiste face à l’avenir. « La situation serait catastrophique dans 50 ans si on ne faisait rien maintenant. Mais je vois plein de gens qui s’intéressent à la préservation de ces essences indigènes. J’ai de l’espoir », conclut-il.

Suggestions pour la maison

Caryer ovale

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les feuilles du caryer ovale

Cet arbre est un feuillu à l’écorce grisâtre qui s’effiloche en de longues bandes verticales. Il tire son nom de ses feuilles en forme d’ovale. Sa croissance est lente au cours de ses sept premières années avant de s’accélérer par la suite. À maturité, il atteint une hauteur de 25 mètres. Le caryer ovale est parfait pour les grandes surfaces. Il aime surtout les sols riches et humides, et s’épanouit en plein soleil.

Chêne bicolore

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les feuilles du chêne bicolore

Cette espèce très rare de feuillu est appréciée pour sa stature imposante et sa longévité. Son espérance de vie dépasse les 300 ans. Il tire son nom de ses feuilles vertes sur leur face supérieure et blanchâtres sur leur face inférieure. Il croît à une vitesse moyenne pour atteindre une hauteur de 22 mètres. Il préfère les sols humides, bien drainés et légèrement acides, mais il est également adaptable à diverses conditions de sol. Sa capacité à résister aux inondations occasionnelles le rend bien adapté aux bandes riveraines et aux milieux humides.

Chêne blanc

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les feuilles du chêne blanc

Comme le chêne bicolore, cette essence de feuillu est très appréciée pour sa stature imposante et sa longévité. Certains spécimens vivent plus de 500 ans. Plus grand que le bicolore, il peut atteindre 28 mètres de hauteur. Il tire son nom de la couleur de son bois, une fois travaillé. Ses feuilles prennent une couleur rouge à l’automne. Il aime les terres équilibrées en humidité et en drainage. Il est tolérant à l’ombre, mais préfère un ensoleillement abondant.

Micocoulier occidental

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les feuilles du micocoulier occidental

Ce feuillu de 18 mètres se distingue par une silhouette élancée et un feuillage dense. Il est réputé robuste et peu exigeant en matière de soins. Ses petites fleurs verdâtres au printemps jouent un rôle crucial dans l’attraction des pollinisateurs. Il produit des petits fruits ronds et sucrés qui attirent la faune locale. D’une grande tolérance, il apprécie surtout les sols riches et bien drainés. Il s’adapte à la fois au plein soleil et à la mi-ombre.