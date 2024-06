Pour construire une habitation et aménager un terrain, une bonne dose de planification est nécessaire. Nous faisons découvrir le parcours de propriétaires, pour donner une idée de l’ampleur de la tâche.

Lucille Bonneau* et Martin Desgagné étaient loin de la retraite lorsqu’ils se sont mis à rêver à la demeure où ils aimeraient couler leurs vieux jours, à Chicoutimi. Celle-ci, inspirée de la maison qu’ils possèdent en Floride, serait sur un seul niveau, sans escalier ni sous-sol. Elle serait conviviale pour rassembler les membres de leur famille et leurs amis, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Ils ont mis leur projet en branle, il y a cinq ans, lorsqu’un terrain boisé situé dans un petit secteur privé, à cinq minutes du centre-ville de Chicoutimi, a attiré leur attention.

PHOTO FOURNIE PAR LUCILLE BONNEAU Il fallait être visionnaire pour acheter le terrain, en avril 2019, reconnaît Lucille Bonneau.

PHOTO FOURNIE PAR LUCILLE BONNEAU Une partie de la paroi rocheuse est visible au loin. Le dynamitage qui a été effectué avant la construction de la maison a permis d'en augmenter la superficie.



« Il fallait être visionnaire, admet Lucille Bonneau. Les trois autres maisons du rond-point étaient construites et il y avait beaucoup de travail à faire pour préparer le terrain. Un premier entrepreneur a hésité. Mais on est allés de l’avant et on a été bien entourés, autant par l’équipe qui a construit la maison, les Habitations DLC, que par celle qui a réalisé l’aménagement paysager, Réflex Paysage. »

Ils auraient pu faire construire leur demeure dans la section la plus élevée de leur propriété.

On aurait pu faire une descente pour aller jusqu’à la rue. C’est ce que beaucoup de gens auraient fait, parce que cela aurait exigé peu de dynamitage et cela aurait coûté moins cher. Mais on voulait faire différent. On a choisi le plan le plus compliqué. Lucille Bonneau, copropriétaire

Le fait qu’en haut, la vue sur les toits des maisons de la ville n’était pas si belle a aussi influencé leur décision. Ils ont plutôt choisi de créer un chaleureux cocon, au pied d’une imposante paroi rocheuse.

PHOTO FOURNIE PAR LUCILLE BONNEAU Lucille Bonneau et Martin Desgagné ont pris le temps de déterminer leurs besoins et leurs goûts avant d’acheter le terrain, où ils ont construit la maison de leurs rêves.

« On n’a pas besoin d’une grande cour, précise l’heureuse grand-maman de quatre petits-fils âgés de deux ans et demi à 6 ans. Et on ne voulait pas entretenir un grand terrain. Une partie a d’ailleurs été conservée à l’état sauvage. »

Après avoir déboisé les lieux, pendant l’été 2019, les propriétaires ont décidé de rapprocher leur future maison de la paroi rocheuse, qui borde l’arrière de leur cour.

« Je me demandais, au début, si cela allait être étouffant et si j’allais aimer cela, reconnaît Lucille Bonneau. On vient de Roberval tous les deux et on est habitués d’avoir une vaste vue sur le lac Saint-Jean. Notre maison de campagne est aussi sur le bord d’un lac. Mais l’effet que dégage la paroi rocheuse est chaleureux et on se sent dans un espace privé. On adore cela. »

Des sueurs froides

PHOTO FOURNIE PAR LUCILLE BONNEAU La maison était construite lorsqu’il a été question d’installer une piscine à l’arrière.

Au départ, le couple prévoyait aménager un spa nature, à gauche de la maison, à l’arrière. Du dynamitage avait été effectué en même temps que la maison pour l’aménager. Dave Jean, de Réflex Paysage, a plutôt proposé d’installer une piscine dans le prolongement de la maison.

PHOTO FOURNIE PAR LUCILLE BONNEAU L’équipe qui a effectué le dynamitage, à une dizaine de pieds de la maison (environ 3 mètres), pour permettre l’installation de la piscine, a pris beaucoup de précautions.

PHOTO FOURNIE PAR LUCILLE BONNEAU C'est au tour de l'équipe de Réflex Paysage de prendre les choses en main. La piscine a été installée en premier.



« Pour faire cela, il fallait dynamiter le terrain à 10 pieds de la maison, qui était construite, explique Mme Bonneau. Il a insisté, en disant que ce serait beaucoup plus beau, et on s’est laissé tenter. Mais les gens qui ont effectué le dynamitage, pendant l’été 2020, étaient très inquiets. Ils ont pris de grandes précautions et on avait hâte que ce soit fait. Heureusement, tout s’est bien déroulé. Maintenant que tout est fait, on est contents d’avoir pris le risque. »

Comme la piscine est en ligne directe avec la porte d’entrée, cela donne un effet de profondeur. Le soir, la paroi rocheuse est illuminée et il y a de la lumière dans les arbres. C’est magnifique. Lucille Bonneau, copropriétaire

Son mari se baigne plus qu’elle dans la piscine, souligne-t-elle. Sa partie préférée est la petite plage, qui a été intégrée à sa demande. « Il y a un pied d’eau, je m’assois là avec mes petits bébés et je m’amuse, précise-t-elle. C’était important pour moi d’avoir ce petit coin là pour en profiter avec les enfants. Celui qui a 6 ans va maintenant dans la grande piscine. »

Elle aime par ailleurs beaucoup sa balançoire, qui se trouve à l’extérieur de la clôture vitrée entourant la piscine. « Je prends mon café là tous les matins quand la température le permet, je lis ma Presse, je fais mes mots croisés. C’est mon petit coin favori le matin et le soir, quand on ouvre le foyer. »

PHOTO FOURNIE PAR LUCILLE BONNEAU Le soir, la paroi rocheuse est illuminée et il y a de la lumière dans les arbres. Cela ajoute beaucoup d’atmosphère.

PHOTO FOURNIE PAR LUCILLE BONNEAU Lucille Bonneau profite de chaque moment en compagnie de ses petits-enfants. Elle s'amuse ici avec son petit-fils Elliot, qui a maîtrisé l'art de faire des bulles.



Elle apprécie l’intimité que leur procure l’immense paroi rocheuse, qui ceinture l’arrière de la cour. Celle-ci, a-t-elle découvert avec plaisir, se transforme au fil des saisons. « Au printemps et à l’automne, quand il y a de grosses pluies, deux petites chutes naturelles se forment, précise-t-elle. L’hiver, il y a de gros glaçons, c’est super beau. Puis l’été, la roche dégage de la chaleur, créant un microclimat. Souvent, on n’a pas besoin de chauffer la piscine. »

Son mari et elle se savent chanceux. « On a commencé au bas de l’échelle et on est fiers d’où on est rendus, souligne Mme Bonneau. On apprécie chaque chose qu’on a. »

* Aucun lien de parenté avec l’autrice de ces lignes