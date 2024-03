Guerre en Ukraine Résister à la fatigue de la guerre

Deux ans plus tard, le choc a fait place à la fatigue. Fatigue de la guerre, de ses morts et de ses tranchées. Fatigue des mauvaises nouvelles qui s’accumulent et qui se perdent parmi d’autres, tout aussi crève-cœurs. Et, pour de plus en plus de gens, fatigue de payer pour ce lointain conflit qui, croient-ils, ne les concerne pas…