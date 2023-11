Pour une Syrienne, mettre du fromage dans une salade, ce n’est pas habituel, avoue Adelle Tarzibachi. « À force d’en voir partout, j’ai fini par succomber ! », écrit-elle. En plus d’être délicieux, cela fait de cette salade un repas complet, idéal pour un lunch nourrissant. On l’adopte !

Recette tirée du livre À la table d’Adelle

Rendement : de 6 à 8 portions en accompagnement

1 boîte de 540 ml de pois chiches cuits (voir note)

1 boîte de 540 ml de haricots blancs cuits

1 boîte de 540 ml de haricots rouges cuits

1 boîte de 540 ml de grains de maïs en conserve ou surgelés

6 oignons verts, coupés en rondelles

2 poivrons jaunes, coupés en dés

1 poivron rouge, coupé en dés

90 g (2 tasses) de persil frisé haché finement

200 g de fromage halloumi, coupé en cubes

180 ml (3⁄4 de tasse) d’huile d’olive

60 ml (1⁄4 de tasse) de jus de citron

60 ml (1⁄4 de tasse) de vinaigre de cidre

1 c. à soupe de piment d’Alep

1⁄2 c. à soupe de cumin moulu

1 c. à thé de sel

1. Dans un saladier, bien mélanger les légumineuses, le maïs, les oignons verts, les poivrons et le persil. Réserver.

2. Dans une poêle à feu moyen-élevé, griller le fromage halloumi environ 1 minute de chaque côté. Réserver.

3. Préparer la vinaigrette. Dans un autre bol, mélanger tous les ingrédients à l’aide d’une fourchette.

4. Verser la vinaigrette sur la salade et garnir du fromage halloumi grillé. Cette salade sera encore meilleure si vous y versez la vinaigrette et la laissez reposer 1 ou 2 heures avant de servir. Cela permettra aux légumineuses de bien s’imprégner des saveurs.

Note : les légumineuses

Vous pouvez utiliser des légumineuses en boîte, ou encore faire cuire vous-même des légumineuses sèches. Si vous optez pour les légumineuses en conserve, il faut simplement les rincer dans un tamis sous l’eau froide de 2 à 3 minutes, puis bien les égoutter.

Si vous optez pour les légumineuses sèches, réduisez la quantité de moitié, soit environ 100 g (1⁄2 tasse) pour chacune. Vous devez ensuite les laisser tremper dans l’eau froide toute une nuit, puis les rincer et les faire cuire séparément dans une grande casserole d’eau à feu moyen-élevé de 1 h 30 à 2 heures. (À noter que les pois chiches requièrent un peu plus de cuisson.) Une fois les légumineuses cuites, les verser dans une passoire, les rincer sous l’eau froide et bien les égoutter.