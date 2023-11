Le Général Tao est très populaire parce qu’il est si simple à faire et si bon, écrit Alexandra Diaz, qui affirme que sa version au chou-fleur « est de loin la meilleure ». Elle n’a pas tort !

Recette tirée du livre Buenos Diaz !

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 2 à 5 minutes

Rendement : 4 portions

Ingrédients

Chou-fleur

160 ml (2/3 de tasse) de farine tout usage

160 ml (2/3 de tasse) de boisson à l’avoine

2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre d’ail

1 pincée de sel

1 gros chou-fleur défait en fleurons

180 ml (3/4 de tasse) de chapelure nature

Huile végétale en quantité suffisante (pour la friture)

Sauce épicée au sésame

15 ml (1 c. à soupe) d’huile de sésame grillé

5 gousses d’ail hachées

5 ml (1 c. à thé) de gingembre frais râpé

80 ml (1/3 de tasse) de sauce soya ou tamari

60 ml (1/4 de tasse) de miel

Le jus de 1 lime

15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de riz

30 ml (2 c. à soupe) de gochujang

15 ml (1 c. à soupe) de sriracha

5 ml (1 c. à thé) d’eau

5 ml (1 c. à thé) de fécule de maïs

Garnitures

Graines de sésame

1 oignon vert haché

Préparation

Pour le chou-fleur

1. Dans un grand bol, fouetter la farine, la boisson à l’avoine, la poudre d’ail et le sel. Ajouter le chou-fleur et bien l’enrober. Ajouter la chapelure et mélanger jusqu’à ce qu’elle soit incorporée à la préparation. Réserver.

2. Dans une casserole, chauffer l’huile végétale jusqu’à ce qu’elle atteigne 180 °C (350 °F). Prélever la moitié des fleurons de chou-fleur en enlevant l’excès de panure et frire 2 ou 3 minutes. Réserver. Répéter l’opération avec l’autre moitié des fleurons. Réserver au chaud (voir note).

Pour la sauce épicée au sésame

3. Dans un poêlon, chauffer l’huile de sésame et faire sauter l’ail jusqu’à ce qu’il soit légèrement doré. Ajouter le gingembre et cuire 1 ou 2 minutes. Incorporer tous les autres ingrédients de la sauce, à l’exception de l’eau et de la fécule.

4. Dans un petit bol, fouetter l’eau et la fécule de maïs. Ajouter la préparation à la sauce en fouettant. Porter à faible ébullition, puis retirer du feu pour laisser épaissir.

Assemblage

5. Déposer le chou-fleur cuit dans un grand bol, napper de sauce épicée et mélanger. Garnir de graines de sésame et d’oignon vert.