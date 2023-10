Au Maroc, cette recette se fait normalement avec de la mauve (khoubiza), mais cette plante se trouvant plus difficilement dans les épiceries et marchés d’ici, on la remplace par des épinards pour un résultat tout aussi délicieux.

Ingrédients

1 kg de feuilles d’épinards

120 ml d’huile d’olive

10 gousses d’ail hachées

1 c. à thé de cumin en graines ou en poudre

1 petit bouquet de persil haché

1 petit bouquet de coriandre hachée

50 ml de jus de citron

Harissa au goût

Sel au goût

1 citron confit, haché

100 g d’olives marocaines

Préparation

1. Dans une marmite à feu moyen, verser l’huile d’olive.

2. Ajouter la coriandre, l’ail, le sel, le cumin, la harissa et le jus de citron. Remuer pendant une minute.

3. Ajouter les épinards et remuer régulièrement pendant 15 minutes.

4. Servir dans un petit tajine et décorer du citron confit haché et d’olives.