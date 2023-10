Préparation : environ 3 heures

Cuisson : entre 30 et 40 minutes

Rendement : 2 gros pains de 6 pouces

Ingrédients

10 g (1 c. à soupe) de levure active

500 g de farine tout usage (divisés en deux portions de 440 g et 60 g)

120 ml (1/2 tasse) de lait

150 g (3/4 de tasse) de sucre

6 g (1 c. à thé) de sel

2 œufs

120 g (3/4 de tasse) de beurre non salé tempéré (divisés en deux portions de 100 g et 20 g)

Zeste d’une orange

1 1/2 c. à soupe de jus d’orange

Préparation

Pour l’éponge (levure) :

1. Réchauffer le lait à 100 °F (environ 38 °C).

2. Dans un bol, mélanger la levure avec 60 g de farine (3/4 de tasse) et ajouter le lait. Mélanger jusqu’à obtenir une texture homogène.

3. Ajouter 1 cuillère à thé de sucre, mélanger bien, puis couvrir le bol avec du film plastique. Laisser reposer pendant 30 minutes jusqu’à ce que l’éponge double de volume.

Pendant que l’éponge repose, râper le zeste d’orange, préparer le jus d’orange, mesurer le sel et le beurre puis le laisser à température ambiante.

Pour le pain :

4. Une fois que l’éponge est prête, verser le reste de la farine (440 g) sur une surface propre pour former un puits.

5. Ajouter le sel et le sucre à la farine.

6. Au centre du puits, ajouter les œufs, 100 g de beurre et le zeste d’orange.

7. Commencer à mélanger doucement le centre avec la farine. Une fois que les liquides sont bien incorporés à la farine, ajouter l’éponge de levure et mélanger le tout jusqu’à obtenir une pâte (voir note).

8. Ajouter le jus d’orange et continuer à mélanger la pâte. Si la pâte est trop sèche, ajouter 1/2 cuillère à thé de jus.

9. Une fois que la pâte est bien amalgamée, ne colle pas aux surfaces ni aux mains, elle est prête pour le repos.

10. Former une boule avec la pâte et la placer dans un bol préalablement huilé. Recouvrir la pâte avec du film plastique.

11. Laisser reposer pendant 1 heure, ou jusqu’à ce que la pâte double de volume. Le temps de repos dépendra de la température ambiante.

Note Si on utilise un mélangeur électrique, commencer par mélanger les ingrédients secs, puis ajouter le beurre, le zeste d’orange, les œufs un à un, l’éponge de levure, et enfin le jus d’orange. Laisser mixer pendant 10 minutes ou jusqu’à ce que la pâte ne colle plus aux parois du bol. Ensuite, suivre les instructions pour le repos de la pâte.

Cuisson :

12. Après le repos, saupoudrer un peu de farine sur une surface propre, diviser la pâte en deux, puis de chaque moitié, conserver 1/5 de la pâte pour la décoration.

13. Avec le reste, former 2 boules.

14. Utiliser le 1/5 restant pour créer de petites formes à déposer sur les grandes boules, environ 4 morceaux par boule. Si on préfère des petits pains, on peut créer de plus petites boules en utilisant 1/5 de chaque boule pour la décoration.

15. Préparer une plaque avec du papier sulfurisé et y placer les pains.

16. Laisser reposer encore 1 heure, ou jusqu’à ce que la pâte double de volume.

17. Préchauffer le four à 325 °F (environ 165 °C).

18. Cuire pendant 30 à 40 minutes.

19. Laisser tiédir les pains, puis faire fondre le reste de beurre.

20. Une fois qu’ils sont tièdes, badigeonner le dessus des pains avec le beurre fondu et les rouler dans le sucre. À déguster tiède avec un chocolat chaud mexicain, un café de la olla ou un atole.