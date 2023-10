Manoir Hovey Et si Hillary Clinton était au spa...

Depuis des générations, le Manoir Hovey est la retraite prisée d’une clientèle en quête de tranquillité. On y va – et on y revient – pour son environnement paisible, son art de vivre chaleureux, sa cuisine du terroir et la qualité du service. L’ajout d’un spa est la promesse d’une détente complète qu’il restait à parfaire, et là où des noms célèbres pourraient bien avoir trouvé refuge entre un bain de glace et un hammam…