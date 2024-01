La région touristique de Los Cabos, qui s’étend entre les deux cabos (villes) de Cabo San Lucas, la festive, et San José del Cabo, la « boho », est l’une des plus belles destinations du continent. Elle demeure toutefois quelque peu incomprise. Et pourtant…

Catherine Maisonneuve Collaboration spéciale

Proposant une combinaison unique entre climat désertique, paysages saisissants, eaux transparentes et plages sablonneuses, Los Cabos est une destination unique qui se distingue pour plusieurs raisons. Surnommée « le bout du monde », la région de Los Cabos se situe à la pointe de la péninsule de la Basse-Californie du Sud, qui s’étend de la Californie au Mexique, là où la mer de Cortez – d’ailleurs surnommée l’aquarium du monde par Jacques Cousteau, tant l’eau y est transparente et grouillante de vie – rencontre l’océan Pacifique.

Un miracle ? L’ouragan Norma, qui a sévi en Basse-Californie en octobre dernier, a épargné ses rivages, ses paysages, son décor.

PHOTO ELIJAH-LOVKOFF, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Vue panoramique de Los Cabos

Destination méconnue

Malgré sa situation géographique exceptionnelle, ses 360 jours d’ensoleillement annuel et sa riche culture mexicaine sous influence californienne, Los Cabos n’est pas toujours le premier choix des voyageurs en quête de soleil et de plage. Cancún, en comparaison, accueille 10 fois plus de touristes annuellement.

« Le premier frein au tourisme à Los Cabos est l’idée reçue qu’on ne peut pas se baigner dans la mer, précise Rodrigo Esponda, directeur régional du tourisme de Los Cabos. On se trouve à la pointe du continent, ce qui crée de forts courants par endroits. »

PHOTO RAISBECKFOTO, GETTY IMAGES Une plage de Cabo San Lucas

Nos formations rocheuses sont époustouflantes, mais effectivement incompatibles avec la baignade. Toutefois, il y a un nombre impressionnant de plages où on peut se baigner en toute sécurité. Rodrigo Esponda, directeur régional du tourisme de Los Cabos

Sa géographie atypique fait de Los Cabos une destination où certaines sections de la zone côtière, qui s’étend sur 30 km entre Cabo San Lucas et San José del Cabo, sont effectivement plus rocailleuses et les vagues, plus fortes. Mais selon les chiffres officiels de l’Office de tourisme de Los Cabos, 43 % des plages de la région sont propices à la baignade et la plupart des hôtels au bord de l’océan Pacifique sont situés à quelques minutes de marche de ces plages.

PHOTO SCSTOCK, GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO L’arche de Cabo San Lucas

Un guide officiel, offert sur le site internet de l’Office de tourisme, désigne les sites propices à la baignade et précise les distances à partir de chaque complexe hôtelier de la région. À titre d’exemple, l’hôtel le plus éloigné d’une plage baignable est à 6 kilomètres, mais souvent, il suffit de marcher quelques minutes pour trouver une petite baie tranquille.

PHOTO CATHERINE MAISONNEUVE, COLLABORATION SPÉCIALE Coucher de soleil à Cabo

Dans d’autres régions du Mexique populaires auprès des touristes, les complexes hôteliers se succèdent sur des kilomètres de plage de façon linéaire. À Cabo, tant en raison de sa situation géographique que d’une réglementation sévère, les promoteurs ne peuvent construire des complexes hôteliers trop rapprochés les uns des autres. Les hôtels sont donc le plus souvent dispersés, parfois à flanc de colline, en montagne ou en front de mer. Chaque hôtel propose ici un décor et une expérience de séjour distincts.

PHOTO CATHERINE MAISONNEUVE, COLLABORATION SPÉCIALE San José del Cabo

Une gastronomie de la ferme à la table

Autre particularité distinctive de Los Cabos : sa forte culture gastronomique, même si on est en climat désertique. On y dénombre d’excellents restaurants, tant dans ses hôtels de luxe que du côté de San José del Cabo – d’ailleurs plus intéressant à visiter que son grand frère Cabo San Lucas – et de surprenantes adresses de la ferme à la table.

Dans le village d’Animas Bajas, qui se dresse en plein désert à une dizaine de kilomètres de San José del Cabo, il n’y a pratiquement rien, à l’exception de trois fermes familiales où l’on fait pousser herbes, fleurs, plantes, fruits et légumes pour répondre aux besoins des restaurants, hôtels et marchés de la région. Au fil du temps, ces fermes ont ouvert des marchés publics, puis des restaurants et, désormais, comptent parmi les tables gourmandes les plus recherchées de la région.

Pour s’y rendre, il faut s’aventurer hors des sentiers battus, mais le jeu en vaut la chandelle. La plus populaire, Flora Farms, propose un café, un bar à vin, une boutique, un marché, un excellent restaurant et même quelques maisons de vacances offertes en location à la semaine. Pour la petite histoire, ces terres sont d’anciennes plantations de canne à sucre. Des fermiers en quête d’autosuffisance alimentaire ont réalisé, il y a une dizaine d’années, que l’altitude et leur emplacement rendaient le sol fertile.

Étonnante, Los Cabos interpelle donc tous nos sens.