PHOTO MATTHEW ABBOTT, THE NEW YORK TIMES

Une éclipse solaire totale est un phénomène astronomique rare. La prochaine aura lieu le 8 avril 2024 et le Québec sera aux premières loges : plusieurs régions verront le soleil disparaître, le ciel s’obscurcir et les étoiles apparaître au beau milieu de l’après-midi, un spectacle absolument étonnant. On organise déjà des activités pour observer l’évènement en toute sécurité.

« Tout le monde se mobilise », s’enthousiasme Lysandre Michaud-Verreault, directrice des communications chez Tourisme Cantons-de-l’Est.

La trajectoire de l’éclipse suivra un étroit corridor à travers l’Amérique du Nord, passant notamment par Dallas, Cleveland, Buffalo, les Adirondacks, puis par la Montérégie, les Cantons-de-l’Est et le Centre-du-Québec, avant de traverser le Maine et le Nouveau-Brunswick et de passer pile sur les Îles-de-la-Madeleine.

Il ne faut pas louper le phénomène. La prochaine éclipse solaire totale visible dans le sud du Québec aura lieu le 3 mai 2106, soit dans 83 ans.

Il existe un site internet incontournable pour planifier sa stratégie, conçu par des spécialistes en astronomie et en vulgarisation scientifique. Tout y est : des explications scientifiques au sujet du phénomène des éclipses, des conseils d’observation, une liste des activités dans les régions et des cartes pour dénicher les endroits les plus propices à la contemplation.

Les Cantons-de-l’Est seront assurément au cœur de l’évènement, et Tourisme Cantons-de-l’Est n’a pas l’intention de manquer l’occasion : il s’agit d’attirer les visiteurs et, si possible, de les amener à passer quelques jours dans le coin.

« La période de totalité, soit quand la Lune recouvre le Soleil et qu’on voit l’espèce de couronne solaire, c’est dans les Cantons-de-l’Est qu’elle dure le plus longtemps, soit à peu près trois minutes et demie, souligne Lysandre Michaud-Verreault. Du début à la fin, l’ensemble de l’éclipse durera deux heures. On invite les gens à ne pas se déplacer simplement pour ce phénomène, mais d’en profiter pour organiser un séjour un peu plus complet. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Le mont Mégantic se trouve pile sur le trajet de l’éclipse du 8 avril.

La région a un atout de taille : l’Astrolab du Mont-Mégantic. En après-midi, le 8 avril, le parc national du Mont-Mégantic offrira une animation de quatre heures sur une scène extérieure. Les places sont cependant limitées et les billets devraient s’envoler rapidement.

Ceux qui n’auront pas réussi à se procurer les précieux laissez-passer pourront aller au centre-ville de Lac-Mégantic pour admirer l’éclipse. On y trouve de grandes aires dégagées, ce qui est propice à l’observation. On y trouve aussi des restaurants et cafés, pour se sustenter avant et après l’évènement.

CARTE TIRÉE DU SITE ECLIPSEQUEBEC.CA, CONCEPTION : GUILLAUME POULIN, ASTROLAB DU MONT-MÉGANTIC. Le trajet de l’éclipse solaire du 8 avril 2024

Ailleurs dans la région

Lysandre Michaud-Verreault fait valoir que la région est réputée pour ses réserves de ciel étoilé à Mégantic et à Glen Sutton. Mais il y aura aussi de l’action dans le reste de la région.

Il y aura ainsi des rassemblements publics à Sherbrooke et dans les environs, notamment au Centre de foires et au Centre Julien-Ducharme.

Au mont Hereford, dans la vallée de Coaticook, on organisera une randonnée pédestre de 13 kilomètres pour observer l’éclipse au sommet. Encore ici, il faudra réserver, les places seront limitées.

La Place publique de Bromont, montagne d’expériences, accueillera aussi les visiteurs avec une animation spéciale. Dans la région de Granby, il sera possible d’observer le phénomène au Zoo de Granby et au Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin.

De son côté, le parc national de la Yamaska retransmettra en direct sur un écran géant les images provenant du Mont-Mégantic.

Lysandre Michaud-Verreault note que normalement, le début du printemps est plutôt calme d’un point de vue touristique. L’éclipse tombe à bon moment, un lundi après-midi, ce qui ouvre la porte à l’organisation d’une longue fin de semaine de trois jours.

« On est en train de coordonner le secteur pour que les entreprises touristiques restent ouvertes autour de l’éclipse solaire, le lundi et le mardi, pour qu’il y ait un momentum pour les visiteurs, pour qu’il y ait plusieurs activités. »

Courte éclipse sur Montréal

Le centre-ville de Montréal se trouvera également sur la trajectoire de l’éclipse, mais un peu plus à la marge : l’évènement durera un peu moins longtemps que dans les Cantons-de-l’Est, soit 1 minute 25 secondes.

Il ne faudra donc pas perdre de temps. Le Centre des sciences de Montréal offrira une animation scientifique tout juste devant son édifice, dans le Vieux-Port, sur un emplacement dégagé. Au parc Jean-Drapeau, des experts du Planétarium seront aussi sur place pour interpréter le phénomène. Dans les deux cas, on distribuera gratuitement des lunettes.

Au cours des semaines à venir, on peut s’attendre à ce que les régions qui se retrouveront en partie sur la trajectoire de l’éclipse organisent des évènements locaux pour observer l’évènement. On pense à la Montérégie, au Centre-du-Québec et à Chaudière-Appalaches.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Les Îles-de-la-Madeleine seront au cœur de l’éclipse. Avec leurs vastes espaces, les Îles seront un endroit idéal pour observer le phénomène.

Aux Îles-de-la-Madeleine, il y a normalement moins d’entreprises ouvertes et moins d’activités touristiques pendant cette période de l’année.

« Cependant, la qualité des activités reste présente, fait valoir Frédéric Myrand, agent de communications chez Tourisme Îles-de-la-Madeleine. C’est-à-dire qu’en période hors saison, il y a une plus grande proximité avec les producteurs, les artisans et les résidants, ce qui va grandement influencer le séjour des visiteurs. Et la grande majorité des hébergements sont ouverts à l’année. »