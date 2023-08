Qui dit rentrée, dit retour des lunchs. Que faut-il mettre dans la boîte des enfants ? Quels accessoires peut-on se procurer ? Nos journalistes ont fait le tour de la question.

Un lunch, ça peut à la fois être délicieux, rapide à préparer ET bon marché. Marie-Michelle Garon et Vicky Payeur, qui ont écrit des livres de recettes abordables, en font ici la démonstration. Voici leurs suggestions de boîtes à lunch à 5 $.

Le prix du panier d’épicerie devrait augmenter de 5 % à 7 % en 2023, soit 1000 $ de plus pour une famille de deux adultes et deux adolescents. Comment remplir les boîtes à lunch sans vider son portefeuille ? Voici 12 astuces concrètes.

10 accessoires qui donnent envie de faire son lunch

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SIMONS Une boîte à lunch qui s’inspire des repas du midi à l’indienne, composée de quatre contenants empilables en acier inoxydable, qui ne font qu’un grâce à des crochets latéraux verrouillables. Les tiffins peuvent être mis au lave-vaisselle, au four ou au congélateur. L’ensemble de quatre pièces est vendu 61,99 $ chez Simons.

Un, deux, trois, prêt pas prêt, on saute dans la rentrée avec une résolution en tête : faire son lunch. Il faut parfois un petit coup de pouce pour se motiver, parfois plus. Notre journaliste vous propose 10 accessoires pour crinquer sa motivation et se rendre la vie plus facile.