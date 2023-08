PHOTO TIRÉE DU SITE D’ECO LOCO

Plus besoin de transporter les ustensiles de la maison. Compacte et pratique, cette petite pochette contient tout le nécessaire pour le lunch et même plus : des baguettes, une paille, une brosse de nettoyage pour la paille, en plus des basiques. L’ensemble, en bois, est vendu 11,99 $ chez Eco Loco.