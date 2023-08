Un lunch, ça peut à la fois être délicieux, rapide à préparer ET bon marché. Marie-Michelle Garon et Vicky Payeur, qui ont écrit des livres de recettes abordables, en font ici la démonstration. Voici leurs suggestions de boîtes à lunch à 5 $.

La boîte à lunch de Vicky

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La boîte à lunch de Vicky

Le bol de poké coûte facilement 20 $ au resto, mais on peut s’en tirer à moins de 3 $ lorsqu’on le fait soi-même. En plus, c’est simple et rapide à assembler. Voilà pourquoi Vicky Payeur l’a choisi comme plat de résistance dans sa boîte à lunch, destinée aux adultes. Prix pour le lunch complet : 5,25 $.

Qui est Vicky Payeur ? PHOTO STÉPHANE LESSARD, LE NOUVELLISTE Vicky Payeur Après avoir accumulé une dette de 16 000 $, début vingtaine, Vicky Payeur a changé sa façon de consommer. Son épicerie ne lui coûte que 50 $ par semaine. Elle est derrière le blogue Vivre plus avec moins, et a écrit les livres Vivre avec moins (2020) et Cuisiner plus avec moins. Ce dernier titre sera publié le 13 septembre aux Éditions de l’Homme.

Bol de poké

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

On peut troquer le poisson cru du bol de poké traditionnel pour du similicrabe, des œufs cuits durs, du thon en conserve ou même un reste de poulet ou de saumon. C’est moins cher. « En plus, si les protéines sont cuites, on peut en préparer quelques plats deux, trois jours à l’avance », dit Vicky Payeur. Coût : 2,50 $.

Chocolat noir

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Vicky Payeur aime bien apporter dans son lunch deux carrés de chocolat noir, qu’elle se réserve pour la fin de l’après-midi. Lorsqu’elles sont en solde, les barres de 100 g de la marque maison se vendent à trois pour 5 $. Coût : 0,40 $ pour deux carrés.

Macarons

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

En guise de dessert, Vicky Payeur propose une recette de macarons magiques à la noix de coco tirée de son livre Cuisiner plus avec moins. Quatre ingrédients, à peine 10 minutes de préparation. Pas trop sucrés, et impossibles à rater. Coût : 0,40 $ pour deux.

Boules d’énergie

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Au lieu d’acheter des barres tendres toutes faites, on peut fabriquer soi-même des boules d’énergie. La recette de Vicky s’adapte facilement aux ingrédients qui traînent dans le garde-manger. En plus, c’est une recette sans cuisson. Coût : 1,20 $ pour quatre.

Pomme

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Vicky préfère les fruits de saison, et le temps des pommes arrive. Profitez-en, elles sont à la fois meilleures et moins chères. Coût : 0,50 $.

Eau aromatisée

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Au lieu d’apporter de l’eau ordinaire, pourquoi ne pas l’aromatiser soi-même avec un aromatisant liquide ? Vicky Payeur opte pour la marque maison, à 3,29 $ pour 48 ml. Coût : 0,15 $ la portion.

Thé

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Plutôt que d’acheter un latté à 6 $ au café du coin, on peut simplement glisser un sachet de thé dans sa boîte à lunch. « Ça ne coûte presque rien », souligne Vicky Payeur. Coût : 0,10 $.

Recettes de Vicky

Boules d’énergie sans cuisson

Rendement : 12 boules

Préparation : 10 minutes

Conservation : 1 semaine au réfrigérateur

Ingrédients

135 g (1 1/2 tasse) de flocons d’avoine à cuisson rapide ou à grains entiers

140 g (1/2 tasse) de beurre d’arachide

80 ml (1/3 de tasse) de sirop d’érable

60 g (1/3 de tasse) de pépites de chocolat noir ou de fruits séchés, hachés

1 c. à soupe de graines de chia, de chanvre moulu ou de poudre protéinée (facultatif)

Préparation

Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients. Couvrir et réfrigérer 30 minutes. Avec les mains légèrement mouillées, former des boules d’environ 1 c. à soupe chacune et les déposer dans un plat hermétique. Conserver au réfrigérateur dans le plat hermétique.

On peut remplacer le beurre d’arachide par un beurre de noix.

Macarons magiques à la noix de coco

Rendement : 12 macarons

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 15 minutes

Conservation : 3 jours à température ambiante

Ingrédients

200 g (2 2/3 tasses) de noix de coco râpée, non sucrée

2 blancs d’œufs

70 g (1/3 de tasse) de sucre

2 c. à soupe de fécule de maïs

Chocolat, pour garnir (facultatif)

Préparation

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin ou d’une feuille de cuisson réutilisable. Dans un bol moyen, mélanger tous les ingrédients, sauf le chocolat, jusqu’à ce que la préparation soit humide. Avec les mains sèches, former des boules d’environ 1 c. à soupe en pressant bien pour qu’elles se tiennent et les déposer sur la plaque préparée en les espaçant légèrement. Cuire au four 15 minutes ou jusqu’à ce que les macarons soient dorés. Laisser refroidir à température ambiante. Dans un petit bol allant au four à micro-ondes, ou au bain-marie, faire fondre le chocolat, si désiré. Tremper les macarons dans le chocolat fondu ou verser le chocolat en filet sur les macarons.

Les deux recettes sont tirées du livre Cuisiner plus avec moins.

Cuisiner plus avec moins Vicky Payeur Les Éditions de l’Homme 176 pages

La boîte à lunch de Marie-Michelle

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La boîte à lunch de Marie-Michelle

Les enfants aiment lorsque les aliments sont séparés dans leur assiette. Marie-Michelle Garon en tient compte dans sa boîte à lunch d’inspiration mexicaine : des tortillas et une purée de haricots en guise de trempette. Coût pour le lunch complet : 4,95 $.

Qui est Marie-Michelle Garon ? PHOTO DOMINIQUE LAFOND, FOURNIE PAR MARIE-MICHELLE GARON Marie-Michelle Garon Comédienne qu’on a pu voir dans District 31, Les beaux malaises et Piché : entre ciel et terre, Marie-Michelle Garon est aussi une passionnée de cuisine. Elle a été chroniqueuse culinaire et a coécrit deux livres de recettes économiques, La croûte cassée et Beau, bon, pas cher. Elle est aussi maman d’une fillette de 3 ans.

Purée de haricots et ses accompagnements

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

La recette de purée de haricots de Marie-Michelle est d’une simplicité désarmante. Et c’est LE repas préféré de sa fille (« avant les pâtes ! »). On complète avec une salsa maison, des cubes de fromage et deux tortillas. Coût total : 3,00 $.

Jus de légumes

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Au lieu d’acheter des portions individuelles de jus de légumes, qui sont 50 % fois plus chères, on peut acheter une conserve de 1,36 L et transvider le jus dans une bouteille réutilisable. Coût pour 160 ml : 0,45 $.

Compote de fruits de saison

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

En plus d’être facile à faire, la compote maison permet de passer subrepticement les fruits amochés. Si on est pressé, on peut aussi acheter une compote du commerce et transvider dans un contenant. Coût : 0,50 $.

Granola maison et yogourt

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Les boîtes de granola du commerce coûtent cher, alors que « le granola, c’est essentiellement du gruau, de l’huile et du sucre », souligne Marie-Michelle Garon. Pour réduire les coûts, on peut même mettre des graines (citrouille ou tournesol) à la place des noix. On le sert en collation avec du yogourt. Coût (yogourt inclus) : 1,00 $.

Recettes de Marie-Michelle

Frijoles (purée de haricots mexicaine)

Rendement : 2 tasses

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de cuisson : 15 minutes

Ingrédients

30 ml (2 c. à soupe) d’huile

2 gousses d’ail coupées en deux

1 conserve de 540 ml de haricots noirs ou rouges, non égouttés

Sel et poivre

Préparation

Dans une poêle, à feu moyen-élevé, faire revenir l’ail pendant 30 secondes. Ajouter la conserve de haricots, porter à ébullition et laisser mijoter à feu moyen-doux pendant 15 minutes, en brassant de temps en temps. Réduire en purée au robot culinaire, en ajoutant un peu d’eau au besoin. Rectifier l’assaisonnement et servir.

Suggestions d’accompagnement : tortillas, salsa fraîche (tomates cerises, poivron, maïs, jus de lime, huile sel, poivre), fromage, crème sure.

Il est facile de doubler, tripler, quadrupler la recette. La purée se conserve trois jours au frigo, trois mois au congélateur.

Granola

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Rendement : 1 kg

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 1 h

Ingrédients

10 ml (2 c. à thé) de gingembre moulu

5 ml (1 c. à thé) de cannelle

5 ml (1 c. à thé) de sel

500 ml (2 tasses) de noix de coco râpée

500 ml (2 tasses) de noix hachées, au choix

2 L (8 tasses) de flocons d’avoine à cuisson rapide

250 ml (1 tasse) d’huile

375 ml (1 1/2 tasse) de sirop d’érable

250 ml (1 tasse) de fruits séchés (raisins, abricots, papayes, etc.)

Préparation

Allumer le four à 120 °C (250 °F) et recouvrir deux plaques à biscuits de papier parchemin. Dans un très grand bol, mélanger le gingembre, la cannelle, le sel, la noix de coco et les noix. Ajouter les flocons d’avoine et mélanger. Verser l’huile, le sirop d’érable et bien brasser avec les mains. Répartir la préparation sur les plaques et bien presser avec les mains pour que le mélange colle ensemble sans devoir ajouter plein de sucre. Enfourner 1 heure, en inversant les plaques à la mi-cuisson. Sortir le granola du four et laisser refroidir complètement. Ajouter les fruits séchés. Transférer le granola dans des bocaux ou des sacs hermétiques. Conserver le granola au garde-manger.

Les recettes sont tirées du livre Beau, bon, pas cher, coécrit par Mariève Desjardins et Marie-Michelle Garon, et publié aux Éditions La Presse.