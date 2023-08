Le prix du panier d’épicerie devrait augmenter de 5 % à 7 % en 2023, soit 1000 $ de plus pour une famille de deux adultes et deux adolescents. Comment remplir les boîtes à lunch sans vider son portefeuille ? Voici 12 astuces concrètes.

Oser le lunch composé

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Un lunch composé dans un plat bento

Un lunch composé, c’est comme un pique-nique miniature : des petits pains pitas, des cubes de fromage, du houmous, des petites tomates, ou encore un muffin maison, du yogourt grec, des fruits, des graines de citrouille… L’avantage, c’est qu’on peut facilement y passer ses petits restes. « Comme le filet de porc de la veille en morceaux », suggère Hélène Hétu, consultante à l’ACEF Rive-Sud de Montréal, un organisme qui offre des services en matière de budget.

Congeler du riz et des pâtes

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Congeler le riz : une bonne idée !

Les petits restes, la nutritionniste Julie DesGroseilliers les adore. Pourquoi ? Elle s’en sert aussi pour fabriquer des salades à glisser dans la boîte à lunch du lendemain. Elle conserve, au congélateur, des portions de pâtes et de riz précuits. « Si on a un restant, comme un œuf ou un morceau de poulet, on passe les pâtes sous l’eau chaude pour les décongeler, on ajoute des légumes, des cubes de fromage, de la vinaigrette, et c’est prêt ! », s’exclame-t-elle.

Planifier des options « matins pressés »

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Les conserves, à ne pas négliger !

Ah ! les matins pressés ! Ceux qui nous poussent à partir au bureau les mains vides (et à dépenser trop d’argent à l’heure du midi). En prévision de ces inévitables moments, Vicky Payeur, autrice de Cuisiner plus avec moins, conseille de faire des provisions de repas-minute à l’épicerie. « Ça peut être aussi simple que des soupes en boîte, des craquelins et des boîtes de thon, des tortillas pour faire des sandwichs roulés », énumère-t-elle.

Gérer les retours de boîte à lunch

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE On récupère les restants de boîte à lunch !

Mère de deux enfants, Julie DesGroseilliers gère désormais les retours de boîte à lunch pour éviter que tout finisse à la poubelle. Les enfants ont faim en revenant de l’école ? Regardez ce qu’il reste dans votre boîte à lunch. « S’il reste des crudités, je vais les servir sur la table, le soir, ou les cuisiner pour le souper », dit-elle. Le contenu du lunch reste frais parce qu’elle y met plusieurs blocs réfrigérants.

Faire des portions soi-même

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Au lieu d’en acheter, on prépare nos collations préemballées.

Les collations préemballées sont pratiques, mais elles coûtent cher. Le fromage Petit Québec coûte plus de deux fois plus cher lorsqu’il est vendu en portions individuelles. Il y a aussi des économies à faire avec les noix, le yogourt, le jus, le lait au chocolat, les biscuits… On peut congeler des portions de yogourt et de compote dans des pochettes réutilisables qui garderont le lunch bien frais.

Cuisiner (et congeler) les collations

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Boules d’énergie maison

« Ce qui vaut vraiment la peine d’être cuisiné, c’est tout ce qui est barres tendres, muffins et boules d’énergie, parce que ça coûte tellement cher », constate Julie DesGroseilliers, qui souligne que ces produits, lorsqu’achetés tout faits, ont souvent beaucoup de sucre et peu de fibres. On peut en faire des grosses quantités à la fois et les congeler.

Lutter tous azimuts contre le gaspillage

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Se donner une thématique hebdomadaire permet de limiter le gaspillage.

Chaque année, les ménages canadiens jettent en moyenne 1300 $ de nourriture aux poubelles. Il y a tout plein d’autres astuces pour limiter le gaspillage alimentaire : inclure l’enfant dans la préparation de la boîte à lunch pour s’assurer de respecter son appétit ; faire des rotations dans le frigo ; conserver adéquatement les fruits et légumes… Vicky Payeur se donne des thématiques dans ses repas de la semaine (asiatique, mexicain, etc.) pour maximiser l’utilisation des ingrédients.

Miser sur les œufs et les protéines végétales

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Pois chiches rôtis

Les œufs, c’est une protéine peu onéreuse et facile à préparer, qu’on peut servir à la coque, dans un sandwich ou dans des salades, énumère Hélène Hétu. Les protéines végétales aussi permettent des économies. Les pois chiches rôtis au four, par exemple, se mangent aussi bien en salade qu’en collation. Coautrice du livre Beau, bon, pas cher, Marie-Michelle Garon conseille de s’inspirer de la cuisine internationale : le dahl indien, le ragoût de fèves noires brésilien, les couscous maghrébins…

Cuisiner le couscous

PHOTO RYAD KRAMDI, AGENCE FRANCE-PRESSE Réintroduire le couscous dans son quotidien pour économiser !

En parlant de couscous, voilà un féculent pas cher du tout qui se cuisine en deux temps, trois mouvements. « Une tasse de semoule pour une tasse d’eau bouillante, on couvre, et c’est prêt en cinq minutes », résume Marie-Michelle Garon. Le couscous peut servir de base à une salade et peut être servi en accompagnement.

Concocter des pizzas sur pain naan

PHOTO VESELOVAELENA, GETTY IMAGES Une pizza sur pain naan à manger froide pour le lunch ? On dit oui !

Quand les pains naans sont en réclame, Julie DesGroseilliers en fait une petite provision, qu’elle conserve au congélateur. Certains soirs, lorsque les restes dans le frigo s’y prêtent, la famille fabrique ses pizzas du lendemain midi : sauce à spaghetti, poulet, haricots rouges, légumes, etc. Les enfants de Julie mangent la pizza froide le lendemain (et personne ne s’en plaint).

Surveiller les (vrais) rabais

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Circulaires pour surveiller les rabais du moment

Hélène Hétu est catégorique : « Les rabais, c’est le nerf de la guerre pour économiser. » Si on est bon planificateur, on peut prévoir un menu – soupers ET dîners – en fonction des rabais en circulaire. Attention, certains rabais n’en sont pas vraiment. L’idéal, c’est de connaître le prix des aliments, mais on peut aussi se fier au prix pour 100 g ou 100 ml. Les marques maison valent souvent la peine, et l’étagère de liquidations mérite un coup d’œil. En matière de légumes, le chou, les légumes racines et les courges, « ça reste moins cher à l’année », note Marie-Michelle Garon.