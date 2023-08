C’est l’heure des emplettes ! Notre équipe sélectionne pour vous des nouveautés à vous mettre – ou non – sous la dent. Les suggestions de cette semaine sont spécialement destinées aux boîtes à lunch.

Des nouveautés à boire

Pour ses smoothies, son café, ses céréales ou tout simplement à boire seul, il y a maintenant encore plus de choix sur les tablettes. L’entreprise montréalaise Oatbox, déjà connue pour ses granolas, a désormais sa propre boisson d’avoine faite au Québec (d’avoine canadienne sans OGM). Fortifiée en vitamines et minéraux, elle est crémeuse et très savoureuse, malgré le fait qu’elle n’a aucun sucre ajouté. Il y a aussi la version barista, qui a une texture encore plus onctueuse que l’originale – idéale pour faire mousser dans un café. Du côté du lait sans lactose, Natrel a lancé récemment un lait à parfum de vanille. Sans être trop sucré, son goût prononcé rappelle celui d’une crème glacée et en fait un excellent ajout à un smoothie. En plus, il est très rassasiant grâce à sa teneur élevée en protéines (18 g pour 250 ml).

Laila Maalouf, La Presse

Boisson d’avoine Oatbox : à partir de 3,99 $ pour le format de 946 ml (5,99 $ pour la version barista), en ligne et dans les épiceries

Lait Natrel Plus vanille : à partir de 7,49 $ pour le format de 2 litres, dans les épiceries

PHOTO FOURNIE PAR PRANA Trois nouvelles variétés de biscuits s’ajoutent à la collection Granolove : baies, pépites de chocolat et brownie.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE PRANA Des biscuits craquants pour ceux qui aiment le croquant !

PHOTO TIRÉE DU SITE DE PRANA Ces barres tendres sans allergènes sont moelleuses et, surtout, se qualifient pour les boîtes à lunch des enfants.

PHOTO FOURNIE PAR PRANA Les barres tendres Arc-en-ciel sont colorées à souhait ! 1 /4







Encore plus d’avoine !

Prana a lancé au printemps une nouvelle gamme de produits à l’avoine biologique du Québec, qui s’ajoute aux granolas et aux poudings de chia existants. Cette fois, on amadoue les enfants avec des barres tendres colorées – aux baies, au chocolat et aux petits bonbons arc-en-ciel – qui, malgré leurs noms, ont une teneur très raisonnable en sucre. Les petits n’y verront toutefois que du feu ; du moins, celui qui les a testées en a redemandé encore et encore. On retiendra surtout de ces collations qu’elles sont exemptes d’allergènes et que, par conséquent, elles peuvent se glisser sans remords dans la boîte à lunch des enfants. À la même occasion, l’entreprise québécoise a lancé trois sortes de biscuits qui s’ajoutent à sa collection Granolove : baies, pépites de chocolat et brownie. Croquants, ils le sont peut-être un peu trop sous la dent, surtout pour les petits ; ils n’en restent pas moins délicieux.

Sophie Ouimet, La Presse

Barres tendres biologiques : 4,99 $ pour 5 barres de 24 g chacune

Biscuits carrés craquants biologiques : 4,99 $ pour 120 g

Ces produits sont offerts dans les épiceries d’alimentation naturelle ainsi que dans certaines grandes chaînes (Loblaws, Metro, Sobeys IGA).

La mayonnaise à toutes les sauces

PHOTO FOURNIE PAR MAG Le trio de mayonnaises assaisonnées

PHOTO FOURNIE PAR MAG Le duo de mayonnaises signature 1 /2



Lancées auprès du grand public en 2020, les mayonnaises MAG, fabriquées à Québec, ajoutent plusieurs cordes à leur arc dans la foulée de leur succès. En marge de la formule classique, désormais offerte dans un format compressible de 750 ml, on trouve trois nouvelles versions dites « assaisonnées » (oignons rôtis, Tex-Mex et sauce burger), ainsi que deux déclinaisons dites « signature » (ail noir, truffe). Que valent ces mayonnaises agrémentées ? Chacun y trouvera probablement chaussure à son pied, le dosage entre l’assaisonnement et le goût original de la mayonnaise étant plutôt bien équilibré. Pour notre part, nous avons particulièrement apprécié la Tex-Mex, légèrement épicée et parfaite pour de petits accompagnements exotiques, ou encore la surprenante sauce burger avec ses saveurs de légumes. La version ail noir se veut raffinée, quant à la truffe, pour ceux qui l’aiment, le trait n’a pas été trop forcé. Salades, sandwichs, trempettes pour légumes ou accompagnement pour des fruits de mer : il existe une large palette de possibilités estivales pour ces mayos onctueuses et originales.

Sylvain Sarrazin, La Presse

À partir de 6,29 $

Dans les supermarchés IGA

Prolonger l’été

PHOTO FOURNIE PAR EVIVE Les Smoothie Pops sont offerts en trois parfums.

Même si on commence à penser à la rentrée scolaire, l’été n’est pas terminé. Il est encore temps de profiter des plaisirs associés à la saison chaude. Et qui dit soleil et chaleur dit friandises glacées. Parmi les nouveautés des dernières semaines au rayon des produits congelés, on compte les délicieux Smoothie Pops de l’entreprise québécoise Evive. Le goût de ces barres étonne par son agréable intensité. On jurerait être en train de se régaler d’un fruit frais, mais très froid ! Les trois parfums offerts, pitaya, pêche ainsi que fraise et mangue, sont d’ailleurs préparés à partir de fruits, de légumes (cachés) et de superaliments. Sans sucre ajouté, cette collation rafraîchissante a même charmé nos petites testeuses habituées aux saveurs artificielles d’une marque concurrente très populaire. À déguster pour étirer l’été.

Véronique Larocque, La Presse

Smoothie Pops, 5,99 $ pour une boîte de cinq, dans certaines épiceries et en ligne