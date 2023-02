Dans la foulée de notre test de ketchups vendus par les grandes marques, des lecteurs ont porté à notre attention les divers produits québécois existants. En voici quatre qui se démarquent par des styles radicalement différents. À vos frites !

Ketchup Firebarns

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le ketchup de Firebarns, à la fois classique et goûteux, serait un bon compagnon pour des frites.

Fondée en 2015 par deux entrepreneurs de Québec, Frank Ménard et Pierre-Olivier Drouin, la marque de Lévis a fait ses premières armes avec des sauces piquantes produites localement. Nul doute que le duo a dû se réfréner pour éviter de pimenter à outrance son ketchup ! Rassurez-vous, il n’est pas du tout épicé, et même très doux, résultat du recours à du miel et du sucre de canne biologique pour arrondir le condiment. Pour le reste, il est bien équilibré, goûteux sans trop forcer sur les épices, plutôt salé, avec un vinaigre bien dosé et une texture classique. En prime, la sympathique bouille de Barney, le bulldog anglais mascotte des producteurs, fait office de logo officiel sur cette bouteille de plastique à la forme inspirée de celle de Heinz. On note que parmi les quatre ketchups testés, celui-ci présente le plus bas taux de sucre (2 g pour 15 ml) ; en contrepartie, il contient le plus haut taux de sodium (170 ml). Un de nos coups de cœur.

5,99 $ pour 500 ml

Mine de ketchup

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le condiment de Mine de ketchup est plus vif, mais présente un accent intéressant. Là aussi, les frites seront une belle option.

La Mine de ketchup s’est creusée à Padoue, petit village du Bas-Saint-Laurent, pas plus tard que l’été dernier. Lancée par Guillaume Paradis, elle propose diverses sauces, dont un ketchup qui se démarque assez nettement. Ici, les notes d’acidité sont apportées par un vinaigre de cidre qui donne un accent très particulier au tout, arrondies par un sucré agréable (4 g). Le sodium, lui, affiche 140 mg. Pas de doute, il y a du « oumpf » dans cette belle bouteille en verre. Le produit se montre aussi plus liquide que ses homologues, avec une teinte rougeoyante appétissante. Pour la petite histoire, le nom de la marque s’inspire de mineurs de La Mitis (toujours dans le Bas-Saint-Laurent) qui auraient travaillé sur un site d’extraction d’ocre rouge, et dont les vêtements teintés de ce pigment attiraient la question taquine : « Travailles-tu dans une mine de ketchup ? »

6 $ pour 350 ml

Ketchup à l’érable

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’érable n’est pas trop présent dans ce ketchup. On pourrait l’orienter plutôt vers un pâté chinois ou une viande.

Produit à la ferme familiale de Jean-Noël Morin et Denise Larivière, à Saint-Zacharie, dans Chaudière-Appalaches, ce ketchup à l’érable a suscité, avouons-le, quelques appréhensions avant d’atteindre notre palais. C’est que la sève québécoise peut être divine, mais aussi provoquer de mauvaises tournures lorsqu’elle est mal contrôlée. Les craintes se sont évanouies à la première lampée, l’érable apportant sa rondeur tout en se faisant plutôt discret. En fait, ce sont plutôt les épices qui occupent le devant de la scène, et tout particulièrement le clou de girofle, dominant. La poudre d’oignon participe également au concert gustatif. Ça a du caractère, et même un petit air du temps des Fêtes. La bouteille en verre présente un design attrayant, avec un bûcheron devant son érablière. Enfin, côté valeurs nutritives, l’équilibre est intéressant, avec 4 g de sucre et 92 mg de sodium.

7,50 $ pour 350 ml

Ketchup de Joe Beef

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le ketchup de Joe Beef a vraiment le goût d’une recette maison. Il pourrait accompagner avantageusement de la viande ou du gibier, pour rester dans l’esprit de l’enseigne.

Issue de la gamme de produits du réputé restaurant de la rue Notre-Dame, cette sauce se veut une réinterprétation du ketchup fait maison d’antan. Même si l’étiquette annonce que la recette est composée des « ingrédients secrets Joe Beef », il suffit pourtant de tourner la bouteille d’un quart de tour pour en consulter la liste. Aux côtés des éléments classiques, on note l’ajout de tomates séchées au soleil, de poivrons rouges, d’ail et de jus de citron. Comme dans le cas du ketchup à l’érable, les épices mènent la danse, rehaussées par une touche pimentée très subtile. On est très loin du condiment commercial habituel, et c’est un cas de « ça passe ou ça casse », car certains palais pourraient le trouver étrange. En attendant, mention spéciale pour le contrôle du sucre et du sodium (respectivement 3 g et 55 mg) et le design plutôt sympathique couvrant cette bouteille en verre.

8 $ pour 340 ml