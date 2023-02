Juste avant le week-end, tous les lecteurs qui cuisinent se posent cette sempiternelle question : qu’est-ce qu’on va manger ? Afin de vous inspirer, La Presse vous suggère quelques propositions de recettes qui vous donneront l’eau à la bouche.

La Presse

Vite fait, bien fait : Smash burger de Simon de l’Est

Le « smash burger » n’est pas une nouvelle idée, mais l’intérêt pour cette variation minimaliste et irrésistible du hamburger est grandissant. Depuis son ouverture en 2021, dans le quartier Tétraultville, Chez Simon cantine urbaine s’est rapidement établi comme l’un des meilleurs endroits dans l’île – et au-delà – pour croquer à belles dents dans un burger.

Préparation : 15 minutes

Cuisson : de 2 à 3 minutes

Rendement : 4 burgers

Ingrédients

1 oignon jaune

2 c. à soupe de beurre

454 g (1 lb) de bœuf haché mi-maigre (demandez à votre boucher un ratio viande/gras de 80 %-20 %)

2 c. à soupe d’huile de canola

4 tranches de cheddar américain

4 pains aux patates (voir note)

4 tranches de capicollo

4 tranches de cornichons sucrés

4 à 6 c. à soupe de sauce à burger (la sauce BBQ S.J.B. ou votre marque favorite)

Sel et poivre au goût

Préparation

1. Trancher l’oignon bien mince.

2. Dans une poêle chaude ou sur la plancha, faire fondre le beurre et caraméliser les tranches d’oignon. Réserver.

3. Préchauffer la surface de cuisson (plancha ou poêlon) à environ 260 oC (500 oF).

4. Diviser la viande en 4 boulettes d’égale grosseur, soit la grosseur d’une balle de golf environ.

5. Une fois la surface bien chaude, huiler avec de l’huile de canola et y déposer les 4 boulettes. « Smasher » chacune d’elles avec une presse pendant environ 20 secondes. Saler et poivrer au goût.

6. Dès que la caramélisation est satisfaisante, tourner les galettes et déposer les tranches de fromage dessus. Faire griller rapidement les tranches de capicollo, si désiré.

7. Faire griller les pains et assembler les burgers de cette façon : pain du bas, galette de viande, capicollo, oignons caramélisés, cornichons sucrés, pain du haut badigeonné de sauce.

Note : il peut être difficile de trouver du pain aux patates dans les supermarchés. Simon de l’Est utilise celui de la marque américaine Martin’s, qu’on peut trouver chez Mayrand.

Petit creux : Papas78

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le Papas78 est un mélange de patates douces frites, de mayonnaise à l’ail et de fromage en grains.

Moitié poutine, moitié frites-mayonnaise, cette recette vous coupera le souffle comme un ballon de football en plein ventre ! Une recette fournie par Grumman 78.

Ingrédients

4 tasses de patates douces, pelées et coupées en dés• 2 L d’huile végétale

200 ml de mayonnaise (maison ou du commerce)• 1 gousse d’ail hachée

2 gousses d’ail confites en purée• 1 piment jalapeño en brunoise

1 c. à table de persil haché frais

3/4 de tasse de fromage en grains haché grossièrement

Préparation

1. Faire chauffer de l’huile végétale à 225 °F. Blanchir les patates douces dans cette huile pendant 8-10 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Les retirer avec une cuillère à trous et égoutter sur du papier essuie-tout. Réserver.

2. Dans un bol, mélanger la mayonnaise, l’ail haché, la purée d’ail confit, le jalapeño et le persil. Réserver.

3. Déposer le fromage dans un grand bol à mélanger. Réserver.

4. Augmenter la température de l’huile à 350 °F. Replonger les patates dans l’huile pour les faire colorer pendant 2-3 minutes. Les retirer et égoutter le plus d’huile possible. Ajouter au fromage.

5. Avec une cuillère, mélanger doucement pour faire baisser la température des patates. Veiller à ce que la mayonnaise ne se sépare pas.

6. Ajouter la mayonnaise en mélangeant encore doucement, pour que les patates soient bien enduites. Servir.

Appelez-moi chef ! : Queso fundido

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Queso fundido

Une recette proposée par le défunt restaurant Maïs.

Ingrédients

1 courge, de type sweet dumpling, carnival, poivrée ou potimarron

100 g de fromage Oaxaca (peut être remplacé par de la mozzarella)

50 g de fromage Cotija (peut être remplacé par du cheddar fort)

1 gousse d’ail (grillée ou non)

1 piment jalapeno épépiné et émincé

1 piment poblano

2 oignons verts (couper la partie blanche en tranches de 2 mm, garder le vert pour la touche finale)

2 c. à table de crème 35 %

Graines de citrouille grillées

Tortillas de maïs

Préparation

1. Couper le haut de la courge, la vider de ses graines et de ses filaments. Huiler l’intérieur et saler. Y déposer l’ail et mettre au four à 180 °C (350 °F), jusqu’à ce que la chair soit tendre, soit entre 20 et 25 minutes.

2. Pendant que la courge est au four, faire revenir les oignons verts et le jalapeño dans l’huile d’olive à feu doux jusqu’à qu’ils soient tendres. Ajouter le poblano et la crème, faire chauffer à feu moyen-vif.

3. Réduire la crème de moitié ou jusqu’à la formation de petites bulles. Incorporer le fromage et réduire le feu.

4. Une fois que le mélange a fondu de façon homogène, le verser dans la courge et remettre au four pendant 5 à 10 minutes, ou jusqu’à ce que le dessus du mélange ait gratiné.

5. Garnir de tranches d’oignon vert et de graines de citrouille avant de servir immédiatement avec des tortillas chaudes (vous pouvez les envelopper dans une serviette pour les garder chaudes).

Plaisir coupable : Crème glacée à la vanille

PHOTO TIRÉE DU LIVRE FAST FOOD SANTÉ Recette de crème glacée à la vanille, de Geneviève O’Gleman

Préparation : 20 minutes

Repos : 12 heures

Rendement : 10 portions

Se conserve 3 mois au congélateur.

Ingrédients

4 blancs d’œufs (voir notes)

125 ml (1/2 tasse) de sucre 1 contenant de 237 ml de crème à fouetter 35 % M. G.

15 ml (1 c. à soupe) d’extrait de vanille

Préparation

1. Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique (mixette), fouetter les blancs d’œufs à vitesse maximale 1 ou 2 minutes pour les monter en neige et obtenir des pics mous.

2. Incorporer le sucre aux blancs d’œufs en fouettant continuellement 2 ou 3 minutes pour obtenir des pics fermes. Réserver.

3. Dans un autre grand bol, fouetter la crème et la vanille à vitesse maximale 2 ou 3 minutes, jusqu’à ce que la crème forme des pics fermes.

4. Transvider les blancs d’œufs dans le bol avec la crème fouettée et fouetter pour bien les incorporer.

5. Transvider le mélange dans un contenant hermétique et congeler pour un minimum de 12 heures.

6. Servir en sundae ou dans un cornet.

Notes

Ne jetez pas vos jaunes d’œufs : ils se conservent 4 jours au réfrigérateur.

Santé ! : Caesar de la Maison publique

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Le rêve de Zack et Aaron n’est pas de surpasser la marque Clamato. Mais les deux hommes souhaitent tout de même ardemment voir Walter devenir une marque nationale, d’un océan à l’autre.

« Notre recette de Caesar est bien simple ! Elle est très bonne et met la texture du Walter en valeur. Pas besoin de mettre des ailes de poulet ou un burger sur le dessus », dit Félix Léonard Gagné, maître d’hôtel du restaurant Maison publique.

Ingrédients

Épices à steak de Montréal

15 ml de jus de citron frais

15 ml de saumure de cornichon

50 ml d’akvavit allemand (eau-de-vie)

Sauce Lea & Perrin (au goût)

Sauce piquante (au goût)

Walter « mildly spiced »

1 cornichon à l’aneth

1 quartier de citron

Poivre du moulin

Préparation

1. Givrer le bord d’un verre haut d’épices à steak de Montréal

2. Remplir le verre de glaçons.

3. Ajouter le jus de citron, la saumure de cornichon, l’akvavit allemand, la sauce Lea & Perrin et la sauce piquante.

4. Remplir le reste du verre avec le mélange à Caesar Walter. Bien remuer avec une cuillère.

5. Garnir d’un cornichon à l’aneth, d’un quartier de citron et de poivre du moulin.