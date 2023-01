Malgré la domination apparente du marché par Heinz, l’offre de ketchups aux tomates est étonnamment grande. Douze journalistes de La Presse ont goûté à l’aveugle sept variétés avec des frites de Montréal Pool Room.

Le Choix du Président

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Ketchup Le Choix du Président

Vendu chez Maxi et Provigo, le ketchup de la marque Le Choix du Président a de toute évidence plu à nos testeurs. Il a obtenu un score cumulatif de 86 sur 120. Il est d’ailleurs le seul récipiendaire d’une note parfaite. Parmi les commentaires, on retient : « Mon idée du ketchup » et « Goût prononcé, tomaté. Classique ! »

Sans nom

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Ketchup Sans nom

Le ketchup Sans nom, qu’on retrouve chez Maxi, a également remporté un franc succès. Sa note cumulative de 81 est appuyée par les commentaires : « Mon préféré ! » et « Petit goût d’épice supplémentaire. Pas mal ! »

Compliments

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Ketchup Compliments

Le ketchup aux tomates canadiennes de Compliments a pris la troisième marche du podium de notre test grâce à une note de 85. Un de nos testeurs a indiqué que les « épices présentes » le rendaient « intéressant ».

Quetchup de Canada Sauce

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Quetchup de Canada Sauce

Seul produit entièrement québécois du lot, Quetchup, de l’entreprise Canada Sauce, n’a malheureusement pas du tout plu à notre groupe. Il n’a obtenu qu’une note de 32 et a été qualifié de « trop liquide » et « trop vinaigré ».

Heinz

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Ketchup Heinz

Même à l’aveugle, le ketchup Heinz remporte les grands honneurs grâce à une note de 91. Un testeur a souligné « son parfait équilibre entre le sucré, le salé, le vinaigré et l’umami ».

Sélection

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Ketchup Sélection

Le ketchup de la gamme Sélection, offert chez Metro et Super C, a divisé nos testeurs. Il a obtenu une note cumulative de 78, mais certains lui ont donné 9 et d’autres, 2. On retient « une belle touche relevée », mais aussi une « acidité trop prononcée ».

French’s

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Ketchup French’s

Davantage connu pour sa moutarde, French’s propose un ketchup qui ne s’est pas démarqué lors de notre test. Il a obtenu une note de 67,5, mais l’un des commentaires souligne tout de même son « côté fumé, plus savoureux et goûteux ».