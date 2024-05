Les signataires de cette lettre, de jeunes membres et sympathisants du Parti libéral du Québec, estiment que Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, « est le mieux placé pour comprendre les aspirations de la jeunesse, y répondre et ramener le PLQ sur le chemin de la victoire ».

Nous sommes un groupe de jeunes qui s’intéresse à la chose publique, soucieux de l’avenir du Québec et motivé à s’impliquer. Plusieurs parmi nous sont membres de la Commission-Jeunesse du Parti libéral du Québec (CJPLQ), certains y ont milité par le passé alors que d’autres sont simplement concernés par l’avenir et la direction que prendra ce parti.

Nicolas Proulx, Théo Mazroui, Maïa Gonthier et 78 jeunes membres et sympathisants du Parti libéral du Québec*

Le PLQ est à la croisée des chemins. Notre formation politique vivra une course à la chefferie dans la prochaine année qui sera déterminante pour son avenir, celui de ses membres et pour l’ensemble du Québec.

Pendant de nombreuses années, le PLQ aura façonné le Québec. Aujourd’hui, nous devons proposer un projet politique qui nous permettra de reconnecter avec les Québécois. La chefferie libérale sera primordiale dans la réalisation et le succès de cet objectif.

Notre génération croit fermement en l’équité intergénérationnelle et nous souhaitons pouvoir bénéficier des mêmes opportunités que la génération qui nous a précédés.

Nous croyons par ailleurs que le prochain chef du PLQ devra avoir l’expérience et la crédibilité nécessaires pour que le Parti libéral redevienne le véritable parti de l’économie et qu’il s’attaque aux grands enjeux de l’heure comme la crise climatique et la crise du logement.

La prochaine personne qui dirigera notre formation politique se devra d’être dynamique, visionnaire et elle devra pouvoir représenter l’ensemble des générations et des régions du Québec. Dans les dernières semaines, les noms de plusieurs candidats potentiels ont circulé dans les médias.

Notre préférence

Nous avons pris le temps de bien analyser le paysage politique actuel, de soupeser les profils des aspirants candidats et notre groupe en arrive à un constat clair : Charles Milliard est le mieux placé pour comprendre les aspirations de la jeunesse, y répondre et ramener le PLQ sur le chemin de la victoire.

PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, M. Milliard possède l’expérience du monde des affaires et sait que le développement économique doit aller de pair avec le développement durable. Il connaît bien le Québec et ses régions, avec chacune leurs particularités et leurs défis. Pharmacien de formation, il connaît le milieu de la santé et ses nombreux enjeux. Il a le bagage professionnel et personnel pour rassembler l’ensemble des Québécois.

Nous sommes convaincus que Charles Milliard, qui a milité au PLQ et est lui-même un ancien de la Commission-Jeunesse du PLQ, saura représenter notre génération et qu’il sera à l’écoute de nos préoccupations.

Les jeunes libéraux auront une place importante dans cette course à la direction et nous avons cette conviction que nous avons trouvé notre candidat.

Nous lançons aujourd’hui un appel à Charles Milliard pour le convaincre de briguer la chefferie du Parti libéral du Québec. Nous travaillerons sans relâche dans les prochaines semaines avec cet objectif en tête et nous invitons l’ensemble des militants libéraux à rejoindre notre mouvement !

*Cosignataires : Théo Mazroui, Nicolas Proulx, Maïa Gonthier, Victorianne Laberge, Zachary Rivard, Sammy G. Tremblay, Noah Four, Nicolas Duval, Alicia Imlay, Salomé Bernier-Simonis, Zachary Fajr, Antoine Houde, Éléna Barabé, Malory Bédard, Maxime Binet, Maxime Hainaux, Émile Bolduc, Florence Forgues, Éliane Allard, Naomie Simard, Nova Ly Drapeau, Mathias Bourgeois, Lucas Bertrand, Charles Fecteau, Zoé Lacombe, Maelie Mandeville, Enric Corbeil, Sarah-Ève Clermont, Eliot Déry, Thomas Warolin, Angélique Papillon-Veilleux, Vincent Rossignol, Justine Villeneuve, Nathan Banville, Rock Chouinard, Laurence Allaire, Giorgio Gabaret, Adam-Pierre Couturier, Mathis Beaudry, Victor Gonthier, Juliette Campagna, Masha Vorontsova, Julia-Rose Boucher, Juliette-Émilie Tardif, Édouard Tardif, Penélope Lalonde, Alexandre Fortin, Julia Larouche, Miguel Angel Caro Garcia, Xavier Brisson, Mathilde Nadeau, Ève Normand, Samuel Savard, Victoria Lapointe, Rosée-Lee Côté-Fournier, Laurie Davies, Laurent Diaz, Tristan Ménard, Olivia Cuba, Victoria Cuba, Mathias Verret, Thomas Verret, Émilie Blouin, Mathias Godin, Léa Cantin, Juliette, Édouard, Mikhaela Grigorova, Léonie Bourass, Louis-Philippe Gervais, Élie-Rose Bouffard, Léa Marceau, Mathieu Onier, Éléonore Daigle, Jules Hermel, Thomas Vallée, Matis Daigle, Noamie Ménard, Alexia Grigorova, Thomas Buteau, Jules François.

