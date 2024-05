Les cosignataires s’adressent à la ministre des Transports et de la Mobilité durable

Alexandre Fabien Gagné Coprésident du Conseil jeunesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles *

Daniel Di Stefano Coprésident du Conseil jeunesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles *

Madame la Ministre Guilbault, les jeunes en ont assez des promesses en l’air et des beaux points de presse pour annoncer le report de projets qui ne seront jamais réalisés. Six ans se sont écoulés depuis la mise au pouvoir de votre équipe. Durant les campagnes électorales de 2018 et 2022, vous aviez fait la promesse d’un projet de transport structurant dans l’Est de Montréal. Nous sommes en 2024 et… rien !

Tout comme le projet de tramway de la Ville de Québec, vous avez tourné les coins ronds, vous avez abandonné de manière silencieuse : sans scandales, sans éclaboussures. Nous vous écrivons pour réclamer une fois de plus que le gouvernement priorise ce qui symbolise un enfer quotidien pour les jeunes citoyens et citoyennes de l’Est : la réalisation au plus vite d’un projet de transport collectif structurant dans l’est de la métropole.

Tout d’abord, laissez-nous vous présenter notre réalité. Selon Centraide Montréal, le pourcentage d’individus de 15 ans et plus sans diplôme d’études secondaires s’élevait à 23 % à Pointe-aux-Trembles, 25 % à Rivière-des-Prairies et 30 % à Montréal-Est. La norme montréalaise ? Dix-sept pour cent. Nous sommes déjà vulnérables. Pourquoi nous mettre une fois de plus les bâtons dans les roues ?

Est-il acceptable qu’il soit plus rapide de se rendre en voiture à l’Université de Trois-Rivières qu’à l’Université de Montréal en transports collectifs à partir de Rivière-des-Prairies ?

Est-ce souhaitable, Madame la Ministre, qu’un jeune de Rivière-des-Prairies souhaitant s’instruire doive passer en moyenne 12,5 heures par semaine dans les transports collectifs ? Où trouver le temps pour étudier et s’impliquer ? Il est injuste que nous devions parcourir le chemin de Compostelle pour nous rendre à des établissements d’études postsecondaires. C’est une question d’équité territoriale. C’est une question de justice sociale.

Usagers captifs

Par ailleurs, l’achalandage au sein des transports collectifs a baissé depuis la pandémie, en effet. Mais sachez que les jeunes, les personnes aînées et les personnes défavorisées n’ont pas cessé de les utiliser, car quand on n’a pas d’autre option, il n’y a pas de choix à faire. Nous, les jeunes, sommes dépendants du reste de la métropole et du réseau de transport collectif. L’étudiant qui doit se rendre à l’UQAM continuera de fréquenter les transports collectifs. La jeune étudiante en soins infirmiers devra quand même faire son stage au CHUM et elle devra inévitablement emprunter le bus et le métro. C’est inéluctable.

Depuis les coupes de services de la STM, plusieurs itinéraires d’autobus reliant nos districts au restant de la métropole ont vu leurs horaires réduits. De même que la fréquence de passage des bus qui nous relient aux trains de banlieue et au métro. Ces coupes ne sont pas des détails anecdotiques. Elles sont, en réalité, des injustices.

Ce manque d’ambition pour l’Est affecte directement nos vies quotidiennes et notre avenir collectif. Si la tendance se maintient, force est d’admettre que l’Est demeurera l’enfant pauvre de l’île de Montréal.

Or, cela ne relève pas de nous, mais bien de vous.

En somme, nous réclamons de votre part une action concrète, une annonce, une pelletée de terre. Nous souhaitons avoir accès aux lieux de savoir tout comme les jeunes des quartiers centraux. L’avenir de Rivière-des-Prairies dépend de votre pouvoir d’agir. Nous sommes persuadés qu’il n’est pas trop tard.

En attendant, nous vous invitons, avec nous, à faire le trajet moyen d’un étudiant de l’Université de Montréal ou de McGill à partir de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Vous saisirez ainsi la pénible réalité d’un universitaire qui n’a pas encore sa limousine ministérielle…

* Cosignataires, du Conseil jeunesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, un organisme qui a pour but de défendre la voix des jeunes de l’arrondissement : Alyson Augustin, Anaïs Léveillée, Anick Joly, Brianna Di Penna, Darlène Jean Jacques, Esteban Lantimo, Gustavsi Tasi, Jolianne Pelletier, Noveen Norozi Allam, Olivier Provost, Raphaël Boisvert, Raphaëlle Poirier, William Déziel

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue