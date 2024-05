J’aurais préféré écrire ces mots dans une semaine, après avoir célébré une première victoire historique en finale de la LPHF, mais ce n’est pas ce qui était écrit dans le script de notre saison. Ce temps de recul entre notre dernier match contre Boston et aujourd’hui m’a permis de faire une rétrospective sur ce que nous avons collectivement vécu cette année. Et quelle année ce fut !

Marie-Philip Poulin Capitaine de l’équipe de Montréal de la Ligue professionnelle de hockey féminin

Cette Ligue professionnelle de hockey féminin est le point culminant d’une vision commune, d’un rêve collectif et d’un travail d’équipe acharné. Je suis infiniment fière du produit que nous avons offert au public et reconnaissante de l’appui que nous avons reçu partout.

Le marché de Montréal nous a gâtées par son accueil. On a senti dès notre premier coup de patin qu’on avait l’appui du public québécois et celui-ci n’a fait que croître pendant la saison. Que ce soit chez nous, à l’Auditorium de Verdun, pour le match inaugural, à la Place Bell pendant les séries ou au Centre Bell, où nous avons vécu un moment historique, nos partisanes et nos partisans ont toujours été au rendez-vous.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Des joueuses de l’équipe de Montréal au Centre Bell, le 20 avril

Mes coéquipières ont vécu de grandes émotions, et moi, j’aurai des frissons à vie et des souvenirs impérissables de la grande démonstration d’amour que j’ai reçue des 21 105 spectateurs qui ont assisté au match du 20 avril 2024.

Les gens qui me connaissent savent que je carbure à la performance et aux victoires. Au travail bien fait et à l’acharnement. Au dévouement et à la reconnaissance. À cet égard, je peux dire que nous avons réussi notre pari d’équipe.

La victoire ne se mesure pas toujours aux médailles autour du cou ou aux trophées sur le manteau de cheminée. Gagner, c’est aussi le progrès qu’on accomplit tous les jours, comme joueuses et surtout comme humains. Ce que j’ai vu dans mon équipe de Montréal et à travers la ligue cette saison, ce sont des joueuses qui ont gagné l’amour de leur public, le respect de leurs pairs et la chance de vivre de leur passion.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Philip Poulin, capitaine de l’équipe de Montréal

À toutes les jeunes filles qui nous ont suivies, j’ai un message pour vous : dans votre parcours, vous allez faire face à de l’adversité, à des échecs et à des défaites. Voyez ces obstacles comme un tremplin et non comme une fin en soi. On grandit beaucoup plus dans les moments difficiles que sur une route déjà toute tracée. Avec de la volonté et de la passion, tous les objectifs sont atteignables.

Avant de vous dire à la prochaine, je tiens à remercier les médias qui nous ont suivies pendant la saison, nos diffuseurs officiels, les partenaires qui ont été très nombreux à embarquer dans l’aventure de la LPHF, le personnel des entraîneuses et entraîneurs et de soutien de l’équipe de Montréal, mes coéquipières extraordinaires et finalement vous, partisanes et partisans, qui nous avez démontré que notre marché était plus que mûr pour une équipe professionnelle de hockey féminin. J’ai hâte de vous revoir à l’automne !

