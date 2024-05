Rick Tocchet a été sacré l’entraîneur par excellence de l’année dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

La Presse Canadienne

Il a remporté le trophée Jack-Adams, a annoncé la LNH avant le premier match de la finale de l’Est entre les Rangers de New York et les Panthers de la Floride, mercredi soir.

« C’est vraiment une récompense d’équipe. Je n’aurais rien pu faire sans le soutien de notre personnel et l’adhésion totale des joueurs, a déclaré Tocchet dans un communiqué. Je suis vraiment honoré et touché de recevoir ce trophée. J’ai hâte de retourner au boulot cet été, alors que nous continuerons à travailler pour améliorer notre équipe. »

« Vancouver est un marché passionné de hockey et nos partisans ont joué un rôle majeur dans notre succès cette saison », a-t-il ajouté.

Tocchet a été de loin le choix le plus populaire de l’Association des diffuseurs de la LNH. Il a reçu 82 votes de première place sur les 114 bulletins de vote, pour un total de 483 points.

Andrew Brunette, des Predators de Nashville, et Rick Bowness, des Jets de Winnipeg, étaient les deux autres finalistes. Ils ont obtenu respectivement 145 et 75 points.

Tocchet, âgé de 60 ans, a aidé les Canucks à terminer au premier rang dans la section Pacifique avec une fiche de 50-23-9 à sa première saison complète derrière le banc de l’équipe.

Plus tôt cette semaine, les Canucks ont été éliminés en sept matchs par les Oilers d’Edmonton au deuxième tour des séries.

« ""Toc » a créé un véritable partenariat entre les joueurs, les entraîneurs et le personnel, a affirmé le directeur général des Canucks, Patrik Allvin. Il a responsabilisé les gens et a travaillé très fort pour mettre en place un processus que tout le monde doit suivre. Nos piliers et notre structure aideront à guider ce groupe dans les années à venir.

« Je suis très impressionné par le travail qu’il a accompli cette saison, a ajouté Allvin. J’ai hâte de voir ce qui attend l’équipe sous sa gouverne. »

Finaliste pour la première fois, Tocchet est le troisième entraîneur des Canucks à gagner ce trophée, après Pat Quinn en 1992 et Alain Vigneault en 2007.