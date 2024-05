(Vancouver) Le directeur général des Canucks de Vancouver n’était pas heureux jeudi après-midi.

Patrik Allvin voulait regarder ses joueurs se préparer pour un autre match éliminatoire. Au lieu de cela, ce dernier répondait aux questions de fin de saison avec les journalistes.

« Je ne suis pas heureux d’être assis ici aujourd’hui, s’est exprimé Allvin. Je ne suis assurément pas satisfait. Nous avons perdu notre dernier match et c’était en deuxième ronde seulement. »

Peu de gens voyaient les Canucks en séries lorsque la saison a commencé.

L’équipe en a surpris plusieurs, se positionnant parmi les meilleures du circuit durant la majorité de la saison. Les Canucks ont terminé au premier rang de la section Pacifique avec une fiche de 50-23-9.

C’était la première fois que la troupe de la Colombie-Britannique participait aux séries depuis qu’elle a joué dans la bulle, à la fin de la saison écourtée par la COVID-19. Vancouver a accueilli son premier match éliminatoire depuis 2015.

Au premier tour, les Canucks ont vaincu les Predators de Nashville en six parties. Les Oilers d’Edmonton ont toutefois freiné les Canucks en sept matchs au tour suivant, remportant le duel ultime par la marque de 3-2, lundi à Vancouver.

« Je crois que nous nous sommes améliorés, mais cela dit, nous ne sommes pas du tout satisfaits, a ajouté Allvin au sujet de la saison. Vous ne savez pas le nombre de matchs no 7 que vous aurez la chance de jouer. »

Le joueur étoile Elias Pettersson a indiqué qu’il était ennuyé par une blessure à un genou depuis le mois de janvier.

« C’était de plus en plus douloureux avec le temps », a déclaré Pettersson.

L’attaquant âgé de 25 ans a mentionné que sa blessure avait nui à son jeu, mais qu’elle n’était pas suffisamment grave pour qu’il passe sous le bistouri.

Pettersson a inscrit 34 buts et récolté 55 mentions d’aide en saison régulière, mais a connu sa part d’ennuis en séries éliminatoires. Il a été limité à un but et cinq aides en 13 parties.

Son coéquipier, Brock Boeser, a aussi confirmé jeudi qu’il avait souffert d’un problème de coagulation sanguine dans une jambe, l’empêchant de prendre part au match ultime de la série contre les Oilers.

L’attaquant a mentionné qu’il avait reçu une rondelle à la jambe lors du premier match de la série contre les Oilers et que la contusion s’était transformée en problème de coagulation sanguine.

Environ une semaine plus tard, il a commencé à ressentir de la douleur au mollet. Une radiographie a révélé que Boeser avait un caillot de sang dans une petite veine, mais les médecins ont déterminé qu’il pouvait tout de même jouer.

Une autre radiographie, après le sixième match, a tout changé.

« Cela a montré qu’il y avait davantage de coagulation dans ma veine profonde, a expliqué Boeser. Je ne m’attendais pas à traverser ça. Je n’ai pas vraiment compris, je pense. (Lundi) a été un matin émotif pour moi.

« D’apprendre cette nouvelle après avoir donné toute votre énergie à vos coéquipiers et aux séries, et que vous vous poussez vraiment pour atteindre cet objectif ultime… De ne pas pouvoir jouer le septième match avec mes coéquipiers, c’était douloureux. »

Boeser a mené les Canucks cette saison avec 40 buts, un sommet personnel. En séries, il a inscrit sept buts et cinq aides en 12 matchs.

Après s’être blessé au bas du corps dans le premier match éliminatoire de son équipe, le gardien étoile Thatcher Demko a travaillé fort pour tenter de revenir au jeu et aider les Canucks. Au final, cela ne s’est pas produit et Demko devra patienter jusqu’à la prochaine saison avant de disputer son prochain match.

« Ne pas être en mesure de jouer a probablement été la chose la plus difficile que j’ai dû traverser en tant que joueur », a mentionné Demko, ajoutant qu’il était proche d’un retour et qu’il aurait probablement été prêt si les Canucks avaient accédé à la ronde suivante.

Participer aux séries « augmentera l’appétit » de plusieurs joueurs de l’équipe, selon l’attaquant J. T. Miller.

« En fin de compte, nous avons une excellente équipe de hockey et avons plusieurs qualités, et ces opportunités ne se présentent pas très souvent », a dit Miller, qui a connu la saison la plus productive de sa carrière avec 103 points.

Il a ajouté que le vrai test sera l’année prochaine.

« Ça va être un défi, de ne pas tout prendre pour acquis et viser encore plus haut, a lancé Miller. Nous pouvons être satisfaits de ce que nous avons fait cette année, mais à la fin de la journée, nous avons quand même perdu. De mon côté, ça me donne le goût de travailler encore plus fort, de savoir que nous étions à un ou deux buts seulement du carré d’as. »

Les Canucks ont neuf joueurs qui deviendront joueurs autonomes sans compensation cet été, dont les attaquants Elias Lindholm et Dakota Joshua et le défenseur Nikita Zadorov, tous acquis à la date limite des transactions.

Le défenseur Filip Hronek et le gardien Arturs Silovs, qui a joué un rôle important en série, seront joueurs autonomes avec compensation.