(Buffalo) Vous ragez contre les bouchons de circulation ? Vous trouvez que votre agglomération locale traîne la patte dans la colonne des ponts par million d’habitants ? Mettez-vous un moment dans les souliers de Zeev Buium et de sa famille.

Buium vient de San Diego, pas exactement le berceau du hockey. « Il y avait une seule patinoire, on faisait parfois des barbecues après les matchs. C’était une belle façon d’apprendre à aimer le hockey », se remémore Buium, un des meilleurs défenseurs attendus dans le repêchage 2024.

Sauf que, pour tout joueur qui vient d’un petit bassin de hockey, vient un temps où il faut s’exiler pour se mesurer aux meilleurs. C’est ce que Juraj Slafkovsky a fait en quittant la Slovaquie pour la Finlande à 14 ans, et c’est la raison pour laquelle David Reinbacher s’est surtout développé en Suisse plutôt que dans son Autriche natale.

Buium, lui, a dû se rendre dans la région de Los Angeles, attiré notamment par James Gasseau, un Gaspésien établi en Californie depuis une trentaine d’années. Gasseau a d’abord recruté Shai Buium, le grand frère, choix de deuxième tour de Detroit en 2021. Puis Zeev Buium.

« De San Diego à Los Angeles, c’est deux heures sans trafic, s’exclame Gasseau, au bout du fil. À un moment donné, ils ont loué une maison plus près de Los Angeles. C’était impressionnant, le soutien des parents. »

« C’était deux heures et demie avec le trafic, précise Zeev Buium, rencontré par La Presse la semaine dernière au camp d’évaluation en vue du repêchage, et on le faisait trois ou quatre fois par semaine. Après un certain temps, on a déménagé à Laguna Niguel, qui était à mi-chemin. Comme ça, ils pouvaient rouler une heure pour aller travailler à San Diego, et une heure pour notre hockey à Los Angeles. C’est fou qu’ils aient fait ces sacrifices. »

Disons que Buium en a avalé, des kilomètres, même s’il n’était pas au volant. « Aujourd’hui, je déteste être en auto. J’aimerais mieux marcher 10 000 milles plutôt que de conduire ! Mais il fallait le faire. »

Espoir intrigant

Buium se présente maintenant comme un espoir qui s’est invité dans la discussion pour sortir au 5e rang, quand viendra le tour du Canadien de parler. Il y est toutefois dans le rôle du négligé, précisons-le.

Mais Buium a connu une entrée fulgurante dans les rangs universitaires. En 42 matchs à l’Université de Denver, il a inscrit 11 buts et 39 passes. Ses 50 points lui ont valu le 1er rang des défenseurs de la NCAA, et ce, même s’il n’avait pas encore 18 ans quand la saison s’est amorcée.

Le tournoi de fin de saison lui a permis de garnir son CV. En finale, il s’est offert un jeu d’anthologie pour préparer le but d’assurance qui a mené Denver au championnat. S’il voulait démontrer qu’il peut se lever quand ça compte, il ne s’y serait pas pris autrement.

« J’ai réussi quelques jeux comme ça cette saison, note-t-il. J’ai eu un peu de chance, mais j’essaie d’attirer des joueurs pour créer des jeux. Quand tu tentes des jeux, tu peux commettre des erreurs, mais ça va aussi fonctionner parfois ! »

J’essaie de jouer de cette façon : en étant intelligent et responsable, mais un peu spectaculaire aussi. Zeev Buium

Buium est donc doué pour la chose offensive, et à 6 pi et 183 lb, son gabarit n’est pas une nuisance, contrairement à certains défenseurs offensifs. Ses atouts font en sorte qu’il pourrait entendre son nom quelque part dans le top 10. Par contre, le réputé Bob McKenzie, qui base ses classements sur des sondages réalisés auprès de dirigeants, le place au 13e rang.

Alignement des astres

On nous dit que le Canadien fait toutefois partie des équipes qui aiment Buium. Mais l’aimer dans l’absolu, et l’aimer au cinquième rang devant d’autres espoirs de haut niveau, sont deux idées bien différentes.

Mais on vous entend protester d’ici : « Le Canadien déborde de défenseurs gauchers. N’en jetez plus, la cour est pleine ! »

Vrai qu’avec Mike Matheson, Kaiden Guhle, Arber Xhekaj, Jordan Harris, Jayden Struble et les jeunes Lane Hutson et Adam Engström, les options sont nombreuses. Mais les questions aussi :

– Le contrat de Matheson expire dans deux ans. Le Canadien sera-t-il l’équipe qui lui consentira son prochain contrat ? En cas de réponse négative, il faudra penser à l’échanger avant l’expiration du contrat.

– Guhle, qui jouait déjà avec une visière teintée, a vu sa saison prendre fin quand il a subi une commotion cérébrale le 4 avril. Pourra-t-il éviter les blessures, surtout à la tête ?

– Xhekaj s’établira-t-il comme un défenseur du top 4 ? Si oui, il devra lui aussi rester en santé, puisqu’il vient d’être opéré aux deux épaules lors des deux dernières saisons.

– Hutson est un fabuleux défenseur offensif, mais avec son petit gabarit, sera-t-il un jour capable de jouer 22 minutes par match au sein d’une bonne équipe ?

– Harris et Struble peuvent-ils devenir des arrières de deuxième duo ?

La réponse à toutes ces questions ne sera pas forcément non. Mais l’exercice permet de constater qu’il existe un univers dans lequel repêcher un défenseur gaucher aurait du sens, même si Kent Hughes a déjà exprimé sa préférence pour un attaquant.

Sa décision sera aussi prise en fonction de ce qui se passera aux rangs 2 à 4, après la sélection attendue de Macklin Celebrini au premier échelon. Si un seul défenseur est réclamé parmi les choix de Chicago, Anaheim et Columbus, le Canadien sera-t-il mieux servi avec le quatrième attaquant de la cuvée 2024, ou avec le deuxième défenseur ? L’an passé, après que quatre attaquants eurent été réclamés aux rangs 1 à 4, Hughes avait jugé que le meilleur défenseur valait davantage que le cinquième attaquant.