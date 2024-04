Le 8 février dernier, le gouvernement du Québec annonçait 500 millions de dollars pour soutenir les villes et les municipalités dans l’adaptation et la transition climatique locale.

Martin Vaillancourt Directeur général du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)*

D’ici décembre 2026, les collectivités devront réaliser des plans climat qui identifient les mesures à prendre pour réduire les gaz à effet de serre et pour s’adapter aux aléas climatiques. Ce programme répond aux demandes formulées depuis plusieurs années par le monde municipal et confirme le rôle grandissant que jouent les instances locales et régionales dans la lutte contre les changements climatiques.

Le RNCREQ appelle à une action concertée de tous les niveaux de gouvernement afin de travailler ensemble à accélérer la transition climatique

Lors de la dernière conférence des parties sur le climat, la COP28, un premier Sommet de l’action climatique locale a réuni plus de 250 leaders locaux et subnationaux. Déjà grandement engagés dans la lutte contre les changements climatiques, ces « champions » ont souvent une ambition dépassant celle des gouvernements nationaux de leur propre pays. Il était grand temps que ces voix locales et régionales soient entendues aux côtés de celle des États.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE « Il faut que les différentes parties prenantes municipales et régionales de tout le Québec partagent leurs expériences », écrit l’auteur.

Maintenant, il faut faire en sorte que l’action locale, qui est particulièrement bien positionnée, devienne l’affaire de tous et pas seulement des « champions ». Cette mise à l’échelle dans toutes les collectivités locales nécessite un soutien politique et financier adéquat. En investissant dans les municipalités et les régions, nous investissons dans un avenir plus durable et résilient pour toute la société.

Les municipalités ont un potentiel énorme pour mener l’action climatique, mais cela nécessite un soutien politique et financier adéquat.

L’annonce de Québec va dans ce sens. Les municipalités, petites ou grandes, urbaines ou rurales, sont au cœur de cette transition et ont une connaissance intime de leur territoire. Elles sont bien placées pour mettre en œuvre des solutions concrètes. Cependant, pour ce faire, elles ont besoin de ressources et d’expertise. Il faut que les différentes parties prenantes municipales et régionales de tout le Québec partagent leurs expériences, s’inspirent de projets novateurs et acquièrent de nouvelles connaissances pour motiver et faciliter leur implication.

Les conseils régionaux de l’environnement, présents dans toutes les régions du Québec, offrent leur appui pour accompagner et réaliser les plans climats. C’est pourquoi les CRE donnent rendez-vous à toutes les parties prenantes concernées par ces questions au Forum national de l’action climatique1 les 16 et 17 avril 2024. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la résilience et la durabilité sont au cœur de nos communautés.

1. Consultez la page du Forum national de l’action climatique

*Le RNCREQ regroupe, au sein des 17 conseils régionaux de l’environnement (CRE), près de 220 professionnelles et professionnels partout au Québec.

