Les leaders des sept plus grandes communautés juives du monde (Canada, États-Unis, France, Royaume-Uni, Australie, Argentine, Allemagne, communément appelée le « J7 ») se réunissent ces jours-ci à New York autour du sommet Never is Now organisé par l’Anti-Defamation League.

Richard Marceau Avocat, ex-député fédéral et maintenant vice-président, relations externes et avocat-conseil au Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA)

J’en serai.

Ce n’est pas la première fois depuis le 7 octobre que le J7 se réunit. En décembre dernier, ses leaders se sont retrouvés à Paris pour une réunion d’urgence afin de discuter des stratégies pour combattre la montée fulgurante de l’antisémitisme.

Le 7 octobre dernier marque la journée la plus meurtrière contre le peuple juif depuis la fin de l’Holocauste. La joie affichée lorsque le Hamas a assassiné, violé et torturé des Israéliens innocents et certaines manifestations qui ont suivi dans le monde entier ont révélé une haine si profonde que le chagrin ressenti par la communauté juive a rapidement été remplacé par la peur.

Il est indéniable que la haine portée par le Hamas contre les juifs a des relais chez nous.

Personne n’avait vu, ou prévu ce que l’on voit aujourd’hui. L'antisémitisme à peine masqué dans les rassemblements anti-Israël, la haine ouverte des juifs sur internet, le ciblage manifeste des institutions communautaires juives (y compris un hôpital!) et des entreprises appartenant à des juifs, tout cela rappelle les jours les plus sombres de l’histoire.

Nous avons vu des coups de feu tirés contre des écoles juives, ou des appels à la bombe, un cocktail Molotov lancé contre une synagogue, un imam controversé sujet d’une enquête policière pour haine après des propos prononcés lors d’une manifestation anti-Israël, des étudiants juifs harcelés et bousculés1 à l’université, et même un complot terroriste2 visant la communauté juive heureusement déjoué par les forces de l’ordre, et j’en passe.

Une hausse de la haine quantifiable

Le fait que la haine des juifs ait prospéré au Canada en 2023 n'est pas seulement anecdotique, elle est quantifiable et palpable. À Ottawa, où les juifs ne représentent que 1,4 % de la population, la communauté a été la cible de 27 % des incidents haineux signalés. À Vancouver, la police rapporte une hausse de 62% des incidents et crimes antisémites. À Halifax, Edmonton et Calgary ils ont plus ou moins doublé.

Plus précisément, au cours des premières semaines qui ont suivi le début de la guerre, 132 crimes et incidents haineux ont visé la communauté juive à Montréal, tandis qu'à Toronto, les incidents antisémites ont augmenté de 211 % (56 incidents, du 7 octobre au 17 décembre) et sont plus que le double du total annuel de l'année précédente.

Ces chiffres terrifiants que l’on constate au Canada ont aussi leur pendant ailleurs.

En Grande-Bretagne, 4103 incidents haineux antijuifs ont été enregistré, pratiquement le double du précédent record; les deux tiers des incidents se sont produits depuis les attaques barbares du Hamas. En France les actes antisémites sont en hausse de 1000 %3. Aux États-Unis, la hausse est de 361%.

La situation actuelle ne peut pas durer. Pour lutter contre ce phénomène, les autorités doivent en faire davantage.

D’abord, les institutions juives doivent être mieux protégées par les forces policières. Et les enquêtes en cours sur les crimes antisémites doivent être priorisées. Il n’est pas normal que cela prenne autant de temps.

Les administrations universitaires doivent faire tout en leur pouvoir contre l’intimidation des étudiants et professeurs juifs.

L’impunité outrancière en matière de haine en ligne doit cesser. Le projet de loi C-63 déposé le 26 février est un pas dans la bonne direction. Nous devons avoir les bons outils pour combattre l'antisémitisme en ligne

La hausse de l’antisémitisme chez nous est terrifiante. Des divergences d’opinion – aussi fondamentales soient-elles – sur ce qui se passe au Proche-Orient n’excusent d’aucune façon que l’on s’en prenne aux juifs d’ici.

J’irai donc à New York pour explorer d’autres pistes de solution pour lutter contre l’antisémitisme. Après la Shoah, le monde avait promis « Plus jamais ». Plus jamais est maintenant.

