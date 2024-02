(Londres) Le prince William a condamné jeudi, lors d’une visite dans une synagogue à Londres, l’augmentation des actes de haine à l’encontre des juifs du Royaume-Uni depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre dernier.

Agence France-Presse

Le prince de Galles a notamment rencontré des représentants des étudiants juifs du Royaume-Uni dans la synagogue de Western Marble Arch, qui ont évoqué « un climat de peur » sur certains campus britanniques depuis l’attaque du Hamas.

« Kate (son épouse, NDLR) et moi sommes très préoccupés de la montée de l’antisémitisme que vous évoquez ce matin, et je suis désolée que vous ayez à vivre ça », a-t-il souligné.

L’héritier du trône a également échangé avec une survivante de l’Holocauste, Renee Salt, âgée de 94 ans, qui s’est inquiétée que « certains jeunes ne croient pas que cela ait vraiment eu lieu ». « Je suis ici aujourd’hui pour vous rassurer sur le fait que les gens s’en soucient », lui a-t-il répondu.

Depuis le 7 octobre, une forte hausse du nombre d’actes antisémites et islamophobes a été constatée sur le sol britannique.

Mercredi soir, le premier ministre Rishi Sunak a annoncé que le Community Security Trust (CST), dont le rôle est de protéger la communauté juive recevrait 54 millions de livres supplémentaires pour sécuriser les écoles ou les synagogues ces quatre prochaines années.

La semaine dernière, l’héritier du trône britannique avait appelé à la « fin des combats le plus vite possible » dans le conflit entre Israël et le Hamas, estimant qu’il y avait eu « trop de morts » et s’éloignant de la réserve que s’impose habituellement la famille royale britannique.

La guerre a été déclenchée par une attaque sans précédent lancée le 7 octobre par des commandos du Hamas infiltrés dans le sud d’Israël. Plus de 1160 personnes ont été tuées, en majorité des civils, selon un comptage de l’AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes.

En représailles, Israël a déclenché une offensive qui a fait plus de 30 000 morts dans la bande de Gaza, en grande majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Cette visite est l’une des rares apparitions du prince héritier depuis le début de la convalescence de sa femme Kate, qui a renoncé à ses engagements depuis l’annonce d’une opération de l’abdomen mi-janvier.

Mardi, William avait renoncé au dernier moment à assister à une cérémonie en mémoire de son parrain, le roi Constantin de Grèce, au château de Windsor, pour « une raison personnelle », sans que le palais ne donne plus de détails.