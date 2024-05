PHOTO LEFTERIS PITARAKIS, ASSOCIATED PRESS

(Pezinok) L’homme accusé de tentative d’assassinat du premier ministre slovaque Robert Fico a reçu l’ordre de rester derrière les barreaux samedi, alors que le dirigeant du pays était dans un état grave, mais stable après avoir survécu à de multiples blessures par balle, ont indiqué des responsables.

Jan Gebert Associated Press

Les procureurs ont demandé au tribunal pénal spécialisé de Slovaquie d’ordonner la détention du suspect, craignant qu’il ne s’échappe ou ne commette d’autres crimes, a déclaré un porte-parole du tribunal.

Robert Fico, 59 ans, a reçu une balle dans l’abdomen alors qu’il saluait des partisans à l’issue d’une réunion du gouvernement mercredi dans l’ancienne ville minière de Handlova, ont indiqué des responsables. Le suspect a tiré cinq coups de feu avant d’être plaqué au sol et arrêté.

Les procureurs ont demandé à la police de ne pas identifier publiquement l’homme ni de divulguer d’autres détails sur l’affaire, mais des médias ont indiqué qu’il s’agissait d’un retraité de 71 ans connu comme poète amateur qui aurait peut-être travaillé comme agent de sécurité dans un centre commercial dans le sud-ouest du pays. Cela n’a pas été confirmé.

Les autorités gouvernementales ont donné des détails qui correspondent à cette description. Ils ont déclaré que le suspect n’appartenait à aucun groupe politique, même si l’attaque elle-même était politiquement motivée.

Le palais de justice de Pezinok, une petite ville à l’extérieur de la capitale, Bratislava, était gardé par des policiers portant des casques, des cagoules et des fusils. Les médias n’étaient pas autorisés à entrer et les journalistes étaient retenus derrière une porte à l’extérieur.

PHOTO BERNADETT SZABO, REUTERS Des supporters du premier ministre déposent des fleurs devant l’hôpital F. D. Roosevelt

Vendredi, M. Fico a été opéré pendant deux heures pour retirer les tissus morts des multiples blessures par balle, mais il n’était toujours pas en assez bonne santé pour se rendre dans un hôpital de la capitale, Bratislava, ont déclaré des ministres du gouvernement devant l’hôpital universitaire F. D. Roosevelt de Banská Bystric, où le dirigeant a été emmené en hélicoptère après la fusillade.

« Plusieurs miracles se sont produits […] ces derniers jours, venant des mains des médecins, des infirmières et de l’ensemble du personnel médical, a déclaré le ministre de la Défense Robert Kalinak. Je ne trouve pas de mots de gratitude pour le fait que nous nous rapprochons progressivement d’un dénouement positif. »

Vendredi, la police a emmené le suspect à son domicile dans la ville de Levice et a saisi un ordinateur et des documents, a rapporté Markiza, une chaîne de télévision slovaque. La police n’a pas commenté.

La police étant restée largement silencieuse sur l’affaire, il n’était pas clair comment le suspect en était arrivé à posséder une arme à feu.

La Slovaquie a des règles strictes sur les armes à feu et les propriétaires d’armes à feu doivent avoir une bonne raison d’en posséder une et doivent passer un test.

En conséquence, la Slovaquie a l’un des taux de possession d’armes les plus bas d’Europe. Il est classé 23e sur 27 pays de l’Union européenne avec un taux de possession d’armes à feu de 6,5 pour 100 habitants, selon l’Association des défenseurs accrédités des politiques publiques auprès de l’Union européenne.

Un dirigeant qui divise

Les dirigeants mondiaux ont condamné l’attaque et offert leur soutien à M. Fico et à la Slovaquie.

Le premier ministre est depuis longtemps un personnage qui divise en Slovaquie et au-delà de ses frontières. Son retour au pouvoir l’année dernière sur un programme prorusse et anti-américain a soulevé des craintes parmi les autres membres de l’Union européenne et de l’OTAN de le voir abandonner les positions pro-occidentales de son pays, en particulier sur l’Ukraine.

Au début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022, la Slovaquie était l’un des plus fervents défenseurs de l’Ukraine, mais M. Fico a interrompu les livraisons d’armes à l’Ukraine à son retour au pouvoir, son quatrième mandat en tant que premier ministre.

Son gouvernement a également déployé des efforts pour restructurer la radiodiffusion publique – une décision qui, selon les opposants, donnerait au gouvernement le contrôle total de la télévision et de la radio publiques. Ceci, associé à son projet de réforme du système pénal, qui supprimerait le bureau du procureur spécial chargé du crime organisé, de la corruption et de l’extrémisme, a amené les opposants à craindre que Robert Fico mène la Slovaquie vers une voie plus autocratique.

Des milliers de manifestants se sont rassemblés à plusieurs reprises dans la capitale et partout dans ce pays de 5,4 millions d’habitants pour s’opposer à ses politiques.

Robert Fico a déclaré le mois dernier sur Facebook qu’il pensait que les tensions croissantes dans le pays pourraient conduire à l’assassinat de responsables politiques, et il a accusé les médias d’alimenter les tensions.

Avant que celui-ci ne revienne au pouvoir l’année dernière, nombre de ses associés politiques et commerciaux faisaient l’objet d’enquêtes policières, et des dizaines d’entre eux ont été inculpés.

La prochaine session gouvernementale est prévue mercredi et Robert Kalinak en assumera la présidence, a indiqué le bureau du gouvernement slovaque.