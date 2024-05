Pas moins de 15 % de la population de la Géorgie manifestent contre leur gouvernement prorusse et sa loi visant les médias et les ONG recevant des fonds étrangers.

« Toute notre vie a été brisée et continue de l’être par l’Union soviétique, ce cadavre qui est encore bien vivant. »

Ce qu’il faut savoir Des manifestations sans précédent ont lieu en Géorgie, cette ex-république soviétique qui a déclaré son indépendance en 1991.

Les jeunes comme leurs aînés craignent qu’elle ne soit attaquée par la Russie, comme elle l’a été en 2008 et comme l’est l’Ukraine.

La Géorgie, dirigée par un gouvernement prorusse, est en bonne partie composée de citoyens qui appellent de tous leurs vœux l’adhésion de leur pays à l’Europe.

Arrivée au Québec en 1992, l’écrivaine Elena Botchorichvili voit avec autant d’émotion que d’admiration les jeunes de sa Géorgie natale se battre « contre la volonté de Vladimir Poutine de recréer l’URSS ».

Ce qui a mis le feu aux poudres il y a un mois : cette loi contre « l’ingérence étrangère », inspirée de celle en vigueur en Russie qui vise à réprimer toute opposition et qui a particulièrement dans sa mire les médias et les ONG recevant des fonds étrangers.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Elena Botchorichvili, autrice d’origine géorgienne arrivée au Québec en 1992

Depuis lors, à Tbilissi, la capitale, comme partout dans ce petit pays montagneux du Caucase, on manifeste. « Il est estimé que 15 % de la population est dans la rue, explique Maria Popova, professeure de science politique à l’Université McGill. La loi contre l’ingérence étrangère n’est qu’un déclencheur. Ce que craignent surtout les opposants, c’est que le gouvernement s’écarte de la route qui devait mener la Géorgie à l’intégration à l’Europe – comme elle y a été invitée – et qu’elle tombe sous influence russe. »

Le gouvernement géorgien, poursuit Mme Popova, tente de convaincre ses citoyens qu’en cherchant à joindre l’Europe, elle ulcérera la Russie qui cherchera à l’envahir.

Les manifestants – les jeunes, mais pas uniquement – croient au contraire que leur salut se trouve dans le soulèvement, enchaîne Mme Popova.

« La grande question, pour les Géorgiens, se résume en ces termes : veulent-ils vivre dans un pays libre ou se rendre à la Russie, sans combattre ? »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Maria Popova, professeure de science politique à l’Université McGill.

Difficile de prédire la suite des choses. « Les manifestations sont tellement monstres que je doute qu’elles puissent être réprimées, avance Mme Popova. Si le gouvernement tombait sous cette pression, la Russie peut-elle se permettre d’ouvrir un nouveau front ? J’ai l’impression que non, mais la Russie est très motivée à dominer ses pays [voisins]. »

Elena Botchorichvili rappelle que Poutine a déjà déclaré que l’effondrement de l’URSS a été la plus grande tragédie géopolitique du XXe siècle.

Pour mes proches et moi, la mort de l’URSS a au contraire été notre plus grande joie. Elena Botchorichvili, autrice d’origine géorgienne

Mais l’arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev et la dislocation de l’URSS n’ont pas mené à la quiétude espérée, loin de là. Une guerre civile a déchiré le pays, qui a aussi perdu 20 % de son territoire au profit de régions sécessionnistes (l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud) appuyées par la Russie.

PHOTO MIKHAIL METZEL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des soldats sud-ossètes à bord d’un tank, près de Tskhinvali, capitale de la région sécessionniste de l’Ossétie du Sud, en août 2008. À gauche, un panneau publicitaire montrant Vladimir Poutine.

« Encore aujourd’hui, la Géorgie n’est pas une démocratie stable », résume Maria Popova.

Ce pays ne compte que 3,7 millions d’habitants et près d’un million de Géorgiens vivent à l’étranger.

Elena Botchorichvili, qui fait partie de cette diaspora, n’est pas pour autant à l’abri de ce qui se passe dans son pays d’origine. Même à l’étranger, sa carrière en est affectée.

Ses romans, elle les a toujours publiés en russe, « la langue que je maîtrise le mieux, à l’écrit ».

« C’est la langue de ma mère, une Ukrainienne. Avec mon père, je parlais en géorgien. Avec mes grands-parents, ça se passait en ukrainien. »

Polyglotte, elle est, mais son identité est résolument géorgienne. Après avoir refusé pendant des années de la publier, la Russie a fini par le faire.

Mieux, par lui remettre un grand prix littéraire et à lui promettre mer et monde si elle acceptait de se dire Russe et de courir les salons du livre comme représentante de ce pays.

Ça a été un non, en lettres majuscules. La Russie, « ce pays qui attaque ses voisins », elle l’a en travers de la gorge. On l’a laissé prendre la Crimée sans trop réagir, se désole-t-elle, et elle y est parvenue si facilement qu’elle tente aussi le coup en Ukraine. »

Si Poutine n’est pas freiné, c’est certain qu’il attaquera les anciennes républiques soviétiques, la Pologne… Elena Botchorichvili, autrice d’origine géorgienne

Poutine arrive aussi à convaincre une grosse partie de la population qu’elle doit voir grand, rêver à la grande Russie d’antan, cette Russie qui, prétendument, est seule capable de résister aux États-Unis et à l’Occident.

À son avis, un grand nombre de citoyens russes sont pris « d’un syndrome de Stockholm », coincés dans une dictature dont ils n’ont pas trop conscience. Plusieurs n’y voient que du feu, selon ce qu’entend Elena Botchorichvili.

« Ma cousine qui habitait en Russie et qui vient de rentrer en Géorgie me raconte qu’à Moscou, les cafés sont ouverts, la vie nocturne est vibrante. La vie continue comme si de rien n’était. »