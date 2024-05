La Russie a lancé le 10 mai une offensive surprise par le nord de l’Ukraine, étendant le front au moment même où l’armée de Kyiv était sur la défensive dans l’Est et le Sud, sur fond de pénurie d’hommes et de munitions.

Zelensky se prépare à une offensive plus large, les troupes russes continuent d’avancer

(Kyiv) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit s’attendre, dans un entretien exclusif à l’AFP, à une offensive russe plus large dans le Nord et dans l’Est qui viserait à prendre Kharkiv, régions où Moscou poursuit son assaut d’ampleur lancé le 10 mai.

Ania TSOUKANOVA Agence France-Presse

« Ils ont lancé leur opération, elle peut être constituée de plusieurs vagues. Et ça c’est leur première vague », a assuré vendredi M. Zelensky alors que la Russie vient d’engranger ses plus grands gains territoriaux depuis fin 2022.

Il a néanmoins assuré que, malgré les avancées russes des derniers jours dans la région de Kharkiv, la situation était meilleure pour ses forces qu’il y a une semaine, lorsque les troupes du Kremlin ont franchi par surprise la frontière.

Pour lui, la Russie veut attaquer la ville de Kharkiv, deuxième ville du pays, à seulement quelques dizaines de kilomètres du front. Moscou avait déjà échoué à la prendre en 2022 et Vladimir Poutine a affirmé vendredi ne pas avoir l’intention de l’attaquer « pour l’instant ».

L’offensive russe vise officiellement, selon M. Poutine, à répliquer aux frappes ukrainiennes des derniers mois en territoire russe et créer une zone tampon censée empêcher ces frappes.

Les forces de Moscou essayent de profiter du manque d’hommes et d’armes auquel est confronté l’Ukraine après deux ans de guerre.

PHOTO SERVICES D’URGENCE UKRAINIENS VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Un sauveteur aide une aînée à évacuer une municipalité de la région de Kharkiv, le 17 mai 2024.

Volodymyr Zelensky a reconnu auprès de l’AFP un manque d’effectifs. « Il y a un nombre important de brigades qui sont vides », a-t-il dit.

ILLUSTRATION VALENTIN RAKOVSKY, AGENCE FRANCE-PRESSE

Face à ses carences, Kyiv a voté une législation controversée pour accélérer la mobilisation militaire avec l’abaissement de l’âge de 27 ans à 25 ans, qui est entrée en vigueur samedi.

Vendredi, le président Volodymyr Zelensky a également signé une loi qui permet de recruter des détenus en échange d’une libération conditionnelle.

Tourné vers les Occidentaux, il a déploré n’avoir qu’un quart des systèmes de défense antiaérienne dont Kyiv a besoin, ajoutant avoir également besoin de 120 à 130 avions de combat F-16.

En attendant, l’Ukraine a encore lancé, selon Moscou, une centaine de drones d’attaques contre plusieurs régions russes et la péninsule ukrainienne occupée de Crimée, faisant deux morts et entraînant des coupures de courant et des incendies d’infrastructures.

Oleg Synegoubov, le gouverneur de la région de Kharkiv-la deuxième ville du pays-a indiqué lors d’un briefing que les forces ukrainiennes n’étaient pas parvenues jusqu’ici à arrêter l’adversaire.

« L’ennemi a commencé à détruire Vovtchansk, en utilisant chars et artillerie. Ce n’est pas simplement dangereux d’être là-bas, c’est pratiquement impossible », a-t-il dit.

Quelque 200 civils restent sur place, d’après la même source, alors que la ville, située à une cinquantaine de kilomètres de Kharkiv, la capitale régionale, comptait quelque 18 000 habitants avant-guerre.

L’armée russe a souvent fini par détruire les villes ukrainiennes pour les conquérir, à l’instar de Bakhmout l’an passé ou Avdiïvka en février.

Avancée de l’ennemi

Un peu plus à l’ouest, les forces russes ont progressé sur leur deuxième axe d’assaut dans la région.

Elles visent le village de Loukiantsi, pour ouvrir la voie vers Lyptsi, une autre localité sur la route de Kharkiv.

PHOTO MIKHAIL METZEL, VIA REUTERS Le président Vladimir Poutine effectue une tournée en Chine.

« Les hostilités continuent à Loukiantsi. Oui, il y a une avancée de l’ennemi dans cette localité. Mais nos soldats essayent encore de la tenir », a dit le gouverneur de la région de Kharkiv.

De son côté, l’armée russe a revendiqué vendredi la capture, en une semaine, de 12 localités dans la région et affirmé que ses forces continuaient à progresser.

Au total, quelque 9300 civils ont été évacués dans la région de Kharkiv.

Kyiv accuse cependant Moscou d’utiliser des civils comme « boucliers humains » à Vovtchansk et d’avoir commis au moins une exécution sommaire.

« Zone sanitaire »

Moscou a engrangé en une semaine ses plus importants gains territoriaux depuis fin 2022, avec quelque 257 km2 conquis dans la seule région de Kharkiv, selon une analyse jeudi de l’AFP à partir de données fournies par l’Institut américain pour l’étude de la guerre (ISW).

Vendredi après-midi, Kharkiv, très régulièrement bombardée, a été touchée par de nouvelles frappes russes qui ont fait au moins trois morts et 28 blessés, selon un dernier bilan fourni par le maire Igor Terekhov dans la soirée.

À Vovtchansk, dans la même région, des frappes russes ont tué un homme de 35 ans et blessé un autre de 60 ans, tous deux civils, selon le Parquet régional.

À Odessa, ville portuaire du sud du pays régulièrement frappée elle aussi, un bombardement russe a fait un mort et cinq blessés hospitalisés, selon le gouverneur local Oleg Kiper.

Pour sa part, l’armée russe a dit avoir fait face à une centaine de drones lancés depuis l’Ukraine dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a fait état de la mort d’une mère et de son enfant de quatre ans dans le village d’Oktiabrski.

Dans la soirée, il a en outre annoncé la mort d’un homme dans le village de Novaïa Naoumovka attaqué par des drones, et d’un blessé hospitalisé.

Dans la région de Krasnodar (sud-ouest), les autorités ont affirmé que deux drones ukrainiens avaient incendié une raffinerie à Touapsé. Dans cette même région, des « infrastructures civiles » ont été touchées et pris feu à Novorossiïsk, port de la mer Noire.

En Crimée, péninsule ukrainienne annexée en 2014 par la Russie, la ville de Sébastopol, quartier général de la flotte russe en mer Noire, a été en partie privée de courant, car une installation électrique a été endommagée, selon les autorités locales.

Enfin, dans la journée de vendredi une femme a été tuée par une frappe dans la région russe de Briansk, selon le gouverneur.