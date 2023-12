Les Carrefours jeunesse emploi (CJE) ont célébré au cours de la dernière année leurs 25 ans d’existence. Voici le témoignage d’une jeune femme qui a eu un parcours très difficile dont elle s’est sortie grâce à son CJE.

Emmanuelle C. Nadeau Lauréate d’un prix Persévérance jeunesse 2023

Depuis les dernières années, la détresse psychologique des gens est de plus en plus préoccupante. Je conçois qu’il peut être difficile de cibler les différentes institutions à consulter, toutefois, malgré le fait que cela puisse être confrontant, il est important d’aller chercher les ressources nécessaires à nos besoins.

Pour ma part, un organisme en particulier a su se démarquer du lot ; le Carrefour jeunesse emploi (CJE) est le repère qui m’a prêté main-forte, dans mes hauts comme dans mes bas. En effet, le jour de mes 18 ans, pour la DPJ, j’ai cessé d’exister. À la fermeture de mon dossier, j’étais encore une enfant naïve, vulnérable, et je n’avais nulle part où aller. Les mois suivants, sans aucun repère, j’ai enchaîné les narcotiques et les relations toxiques. En franchissant pour la première fois le seuil du CJE, ma propre existence ne me donnait plus envie. Jamais je n’aurais imaginé que cet organisme changerait ma vie.

J’y ai fait partie d’un groupe de jeunes un certain temps, où je participais à des ateliers qui avaient pour but de mieux gérer la vie d’adulte.

J’y ai entre autres trouvé des outils pour bien gérer mon anxiété, pour mieux budgéter et pour déterminer les valeurs que je cherche en emploi.

Or, malgré tous ces apprentissages, j’avais un travail à faire sur moi-même, c’est pourquoi j’ai commencé le projet Tandem avec l’incroyable intervenante Christelle. Elle a su me mettre en confiance grâce à son humanité, à son écoute et à son empathie. Au cours de nos rencontres individuelles, de 2019 à 2022, elle m’a soutenue et m’a accompagnée dans mes projets et mon développement personnel.

De l’obtention de mon DES à la gestion de mon anxiété, en passant par mon entrée en technologie de l’architecture, jusqu’à la dénonciation de mes proxénètes, Christelle m’a permis de réaliser que j’avais la force d’entreprendre tous mes projets. Lors de mon parcours au CJE, je n’ai cessé de grandir et de réussir de grandes choses. Le Secrétariat à la jeunesse a d’ailleurs souligné ma persévérance et mes accomplissements lors de la cérémonie des Prix Reconnaissance Jeunesse de 2023⁠1.

Je suis reconnaissante pour tout le soutien, l’accompagnement et l’aide que j’ai reçus. En franchissant pour la première fois le seuil du CJE, ma propre existence ne me donnait plus envie. Aujourd’hui, je suis une femme forte, indépendante et accomplie, et rien ni personne ne peut arrêter le feu qui brûle en moi.