Cela me travaille l’humilité, mais je dois commencer cette chronique avec une tombée de noms (name dropping) pour expliquer que j’ai connu la Dre Joanne Liu lors de l’émission spéciale pour le 20e anniversaire de Tout le monde en parle. Rien que ça !

Cette femme m’avait jadis mystifié quand j’ai découvert qu’elle était devenue présidente internationale de Médecins sans frontières en 2013. Mais d’où sortait-elle, cette pédiatre québécoise d’origine asiatique ?

Super sympathique, elle était accompagnée dans les coulisses de deux magnifiques jeunes femmes qu’elle m’a présentées : Romane et Sarah, dont elle est devenue la tantine.

Et tout d’un coup, superbe révélation, elle m’apprend qu’elle vient de Québec !

Ha ben là ! Ça change tout ! s’exclame celui qui représente la quintessence de l’esprit de clocher provincial. J’aurais dû m’en douter, un talent comme ça…

Avant de risquer le fouet, je vous explique tout de suite pourquoi le « Cassandre » dans le titre de cette chronique.

Parce que j’ai assisté à un spectacle : Nos Cassandre, au Théâtre La Bordée, dans mon quartier Saint-Roch, à Québec.

PHOTO LUCILE PARRY-CANET, FOURNIE PAR ESPACE LIBRE Phara Thibault (à gauche) et Jade Barshee dans Nos Cassandre, une pièce présentée ce printemps au Théâtre La Bordée, à Québec.

Le lien ? Cette pièce devait au départ s’articuler autour du devoir de mémoire sur la COVID-19, mais le tout s’est finalement transformé, à son corps défendant, en une revue dramatisée de la carrière de Mme Liu, telle la Cassandre de la mythologie grecque, « celle qui a crié la vérité, qui a prédit la chute de Troie »1.

Et China Garden ? Imaginez-vous donc que Joanne, si je peux me permettre, m’a appris que ce restaurant asiatique de Québec a été fondé par ses propres parents, originaires de Chine, dans les années 1950-1960.

Spectaculaire ! Un lieu emblématique de la genèse du vivre-ensemble chez nous.

Le China Garden, où elle travaillait pendant ses études, était ce resto du quartier Limoilou où mes parents, et mes matantes et mononcles du Lac-Saint-Jean, se permettaient parfois une soirée mondaine à la mesure de leurs moyens.

Une sortie exotique à bouffer des mets chinois – reconnus comme les meilleurs à l’ouest de Shanghai – pour ces Bleuets qui ne manquaient pas de le faire savoir, comme s’ils revenaient de parcourir la Grande Muraille de Chine.

(Bon, pour le titre, ça devrait aller, là !)

Comme elle déteste qu’on la décrive de façon héroïque, ça adonnait bien, moi, c’est la Joanne Liu de la polyvalente de Charlesbourg, un quartier de Québec, qui m’intéressait. La joueuse de basket, la tripeuse du Canadien de Montréal et de Guy Lafleur.

Vous avez bien lu. Et une chambre tapissée de posters des joueurs, à écouter, le nez dans ses études, tous les matchs à la radio s’ils n’étaient pas télévisés. Plus maniaque que ça, tu meurs !

Je ne vous cache pas que nous avons dû avoir une petite explication sur les Nordiques… C’est beau, le CH, mais on parle de Québec, quand même !

Peu friande de souvenirs victimisants d’intolérance, elle peut se rappeler, quand on formait les équipes de sport, qu’on la choisissait dans les derniers, avec l’hypertimide et celui qu’on traitait cruellement de gai.

En tout cas, on n’en sent pas les stigmates, et à la première de la pièce, une bonne délégation de Charlesbourg était présente.

Dans cette œuvre, une comédienne personnifie une femme qui, pendant la pandémie, veut entrer dans un CHSLD pour prendre soin de son père alité dans l’aile des soins palliatifs, et se demande si cela est légal qu’on l’en empêche.

J’ai été frappé à l’estomac par cette scène.

J’ai vécu la même chose lors de l’agonie de mon père, dans le même genre d’institution. J’étais maire, je gérais la calamité à mon niveau, dans ma ville, et je comprenais parfaitement la situation pour les gestionnaires de l’hôpital-CHSLD, là où il était, lieu que je visitais tous les jours en sortant du bureau, souvent pour y passer la soirée, des semaines durant.

À un moment donné, nouvelles directives et je ne pouvais plus y aller pour une semaine ou une dizaine de jours. Encore une fois, je comprenais les règles et savais toute la bienveillance du merveilleux personnel qui prenait soin de mon paternel.

N’empêche, comme d’autres, Maurice Labeaume aurait pu mourir seul. Imaginez la fin de vie de merde !

On se disait, avec la Dre Liu, que bien qu’on veuille laisser tout cela derrière nous, on devra bien en reparler un jour et analyser pour être encore plus efficaces la prochaine fois.

Un dernier mot sur le China Garden, maintenant tenu par un de ses cousins. Il semble que les activités aient ralenti au moment où de nouveaux restaurants ont offert ces gargantuesques buffets de spécialités chinoises, canadiennes et italiennes.

Versatile, la cuisine, vous dites ?

Vrai que j’ai toujours toujours trouvé bizarre qu’un chow mein se retrouve coincé entre une lasagne et des ailes de poulet.

Je termine en exprimant combien je rêverais de voir Joanne Liu ministre de la Santé, du Québec ou du pays.

Mais je l’imagine ministre, se colletaillant avec des collègues qui combattraient son désir de revisiter la pandémie, parce que ce ne serait « pas sain de rappeler ça à la population avant les prochaines élections ».

Et Joanne Liu verrait l’irrationnel l’emporter sur la démarche scientifique…

Misère !

