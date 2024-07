La question est délicate, j’en conviens.

Pourtant, c’est désormais l’une des plus fondamentales qui se posent dans le cadre de la course à la Maison-Blanche.

La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, devrait être la candidate démocrate à l’élection de novembre… mais les Américains sont-ils prêts à élire une femme noire à la présidence ?

« À un certain niveau, je dirais que non, je ne pense pas », lance d’emblée Gina Miranda Samuels, l’une des responsables du Center for the Study of Race, Politics and Culture à l’Université de Chicago.

« Je ne pense pas que l’Amérique ou n’importe quelle nation occidentale soit prête pour un leadership non blanc aux niveaux les plus élevés », dit-elle, malgré le fait que Barack Obama ait été élu président des États-Unis en 2008.

Ici, je vous préviens : attendez un instant avant de tirer des conclusions hâtives et de vous dire que Kamala Harris n’a aucune chance contre Donald Trump. La réponse de cette experte ne s’arrête pas là. Elle fait place à une bonne dose de nuance et de perspective.

La suite de notre discussion en est la preuve.

« Mais vous savez, si les Noirs, et en particulier les femmes noires, attendaient que les Blancs se sentent prêts ou à l’aise avec nous, avec notre présence dans un espace ou avec notre succès et notre leadership, rien de ce que les Noirs ont déjà accompli dans le monde ne se serait produit. »

Elle voit d’ailleurs des raisons d’espérer dans les sommes colossales récoltées par Kamala Harris dès que Joe Biden a jeté l’éponge.

« Ça veut dire que certaines personnes sont prêtes. Et elles sont davantage prêtes pour elle que pour continuer avec Joe Biden. »

Elle signale aussi les nombreux appuis obtenus rapidement par la vice-présidente, l’enthousiasme de nombreux militants et leur désir de contribuer à son éventuelle victoire.

« Il y a de bonnes raisons de penser qu’elle a une chance incroyable [de gagner]. Mais j’ai 56 ans, je suis une femme noire et je ne crois plus au père Noël. Nous verrons bien. »

J’ai aussi demandé à Mary Hayashi si elle pensait que les Américains sont maintenant prêts à élire une femme noire à la Maison-Blanche.

Cette ancienne parlementaire californienne (de 2006 à 2012), née en Corée du Sud, est aujourd’hui consultante. Elle a notamment travaillé au sein de l’équipe qui a aidé Karen Bass à décrocher le poste de mairesse de Los Angeles il y a deux ans. Mme Bass est ainsi devenue la première femme afro-américaine à la tête de la métropole californienne.

J’ai obtenu le même type de réponse qu’en interrogeant Gina Miranda Samuels. Le genre qui ne plairait pas à Elon Musk, car elle ne se résume pas en moins de 280 caractères, mais qui est très éclairante.

Mary Hayashi m’a d’abord parlé de l’attitude sociale des Américains, qui s’est transformée.

Nous avons fait des progrès considérables en matière de représentation. La vice-présidente Kamala Harris est à la fois noire et originaire d’Asie du Sud, ce qui montre que le pays accepte de plus en plus – et est prêt à accueillir – un leadership diversifié. Mary Hayashi, ancienne parlementaire californienne

Selon la consultante, l’élection de Kamala Harris au poste de vice-présidente des États-Unis, à l’instar de celle de Barack Obama à la présidence, « montre ce qui est possible ».

Les sondages prouvent d’ailleurs qu’il y a davantage d’ouverture à la diversité dans l’univers politique aux États-Unis. « Même lors de la convention républicaine qui s’est tenue récemment, les dirigeants politiques ont mis l’accent sur la diversité et la représentation », fait-elle remarquer.

Mais, il y a un mais.

« En même temps, nous ne pouvons pas ignorer les défis. Les barrières systémiques telles que les biais raciaux et le sexisme existent toujours et peuvent avoir un impact sur les perspectives des femmes noires en politique. »

Mary Hayashi a publié l’an dernier un essai intitulé Femmes en politique : Faire tomber les barrières pour parvenir à une véritable représentation. Parmi ces barrières, explique-t-elle, il y a le « deux poids, deux mesures en matière de sympathie ».

Dès qu’une femme annonce sa candidature à un poste politique, elle n’est plus sympathique, car nous ne sommes pas censées chercher à occuper des postes de direction. Je pense qu’il y a beaucoup de biais inconscients à l’égard des candidates, parce que les femmes sont souvent pénalisées pour leur ambition et leur assurance. Mary Hayashi, ancienne parlementaire californienne

Parce que Kamala Harris est une femme, il pourrait être plus difficile pour elle d’être élue que pour Barack Obama, précise Gina Miranda Samuels.

Elle évoque le terme « misogynoire », point d’intersection entre le racisme et le sexisme, en expliquant que la vice-présidente sera la cible d’attaques discriminatoires sur ces deux fronts.

« Je pense que la haine que nous allons voir se manifester à son égard sera une forme particulière de haine très marquée par la misogynoire, que toute femme noire connaît bien », prédit-elle.

Elle estime d’ailleurs que Kamala Harris ne pourra pas faire abstraction de sa propre identité lorsqu’elle sélectionnera son colistier. « Elle devra choisir quelqu’un qui fasse contrepoids à sa féminité et au fait qu’elle est noire. »

Ce n’est pas un hasard si la plupart des noms qui circulent sont ceux d’hommes blancs, comme le gouverneur de la Pennsylvanie, Josh Shapiro, ou celui du Kentucky, Andy Beshear.

Je me doute bien que vous souhaiteriez une réponse catégorique quant à savoir si Kamala Harris peut véritablement vaincre Donald Trump. Moi aussi. Mais il est beaucoup trop tôt pour des prédictions fiables.

Ce qui ne fait aucun doute, c’est qu’une femme noire fera face à plus d’obstacles qu’un homme blanc lors d’une course à la Maison-Blanche. Et vraisemblablement plus qu’un homme noir ou qu’une femme blanche.

Vous me permettrez toutefois de rappeler qu’en 2008, les gens étaient nombreux à penser que Barack Obama ne pourrait jamais être élu à la Maison-Blanche en raison de la couleur de sa peau.

Et pourtant…

