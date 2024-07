Et si nous arrivions enfin à voir notre diversité comme le signe d’un fantastique succès collectif ?

Je suis l’entraîneur de l’équipe de hockey de mon garçon de 14 ans. Cela compte dans mes temps « libres », en cette année où ralentir est l’une de mes résolutions.

Nous habitons l’arrondissement de Saint-Laurent, où plus de 85 % de la population est immigrante de première ou de deuxième génération, et l’équipe représente bien cette diversité. À un point tel que mon fils est le seul à porter un nom d’origine française. Mais tous les joueurs, sans exception, parlent deux, sinon trois langues, y compris bien sûr le français.

La famille de l’un des jeunes vient tout juste d’arriver au pays, et il est en classe de francisation. Au départ, nous communiquions avec ses parents, présents dans le vestiaire avant les matchs, grâce à une application de traduction.

Dans le vestiaire et sur la glace, les jeunes se taquinent dans toutes les langues, mais de manière bon enfant. Je suis convaincu qu’ils sont conscients de leurs différences. Après tout, ils ont côtoyé des jeunes « différents » depuis le tout début de leur parcours scolaire chez nous. Ils ne voient pas ces distinctions comme une barrière, et les célèbrent même à leur manière.

Instinctivement, ils savent que la diversité doit être intégrée de manière authentique et profonde, tant individuellement que collectivement. Elle se vit et se partage, et nécessite une véritable ouverture à l’inconnu. Cela dit, je reconnais que ce n’est pas toujours simple.

Je connais bien des membres des communautés italienne et grecque, qui font partie de ma famille au sens propre du terme. Je vis au gré de leurs traditions, que j’ai faites miennes au fil du temps. Eux aussi, qu’ils soient de ma génération ou plus jeunes, sont tous trilingues : anglais, français, italien ou grec. Ils parlent peut-être anglais à la maison, mais ils paient le lait en français au dépanneur tout en répondant en grec à une question de leur mère au téléphone. Ils ont grandi dans ce tourbillon de langues et de différences.

Tout comme les immigrants des décennies passées, les gens qui arrivent actuellement au Canada espèrent y bâtir une vie meilleure pour leur famille, dans un pays plus sûr. Il est toutefois crucial de reconnaître que chaque vague d’immigration a ses propres défis et circonstances, influencés par les réalités sociopolitiques du moment. Beaucoup plus qu’avant, par exemple, les immigrants doivent dorénavant compter sur le soutien des organismes communautaires. Ceux-ci jouent un rôle crucial en aidant les nouveaux arrivants à surmonter les obstacles systémiques et institutionnels qui peuvent entraver leur intégration.

L’espoir

J’ai l’impression que nous voulons parfois trop formaliser la diversité, comme si nous essayions de remplir des cases. Il est important de plutôt l’envisager à travers la lorgnette des expériences et des opinions.

Peut-être que si nous avions nos critères de diversité sur l’expérience des individus et sur ce qu’elle peut apporter de différent à une équipe de travail, nous prendrions le temps de mieux connaître cette personne et agirions comme vecteurs d’inclusion au lieu de simplement remplir une case. Cela me semble beaucoup plus respectueux, non ?

Je reviens à mes joueurs de hockey. Je n’ai pas compté le nombre de nationalités représentées dans mon équipe, mais je peux vous dire que ça jase parfois fort dans le vestiaire. Mais je n’ai dû intervenir que très rarement, lors d’échanges sur les différences culturelles qui allaient trop loin. Les jeunes se font confiance et se connaissent ; ils n’ont pas peur les uns des autres et se respectent.

Il y a quand même une occasion où ça a brassé fort après un entraînement. En entrant dans le vestiaire, j’ai demandé ce qui se passait. La réponse indignée est venue tout de suite : « Coach, Andy veut mettre de l’ananas sur la pizza au fromage. Mon père est italien et j’essaie de lui expliquer que c’est un sacrilège. » La saison est terminée depuis deux mois et j’entends encore l’éclat de rire qu’a suscité le relâchement de cette tension culinaire !

Ces jeunes me donnent espoir. L’espoir que leurs différentes expériences en si bas âge feront qu’un jour, bientôt, on ne parlera plus de la diversité comme d’un objectif administratif à moyen terme, mais comme d’une célébration du Québec actuel et d’un fantastique succès collectif.

