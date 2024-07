Je n’en peux plus de commencer mes journées par la lecture d’articles de journaux qui rapportent, beaucoup trop souvent, un nouveau féminicide, des violences sexuelles, des cas de harcèlement, des séparations traumatisantes, des femmes qui ont peur.

En lisant de telles histoires d’horreur, je repense chaque fois à ce que veut dire pour moi être féministe.

À mes yeux, être féministe, c’est un geste, une parole, un engagement à l’égard des femmes, y compris envers moi-même. Être féministe, c’est reconnaître et travailler pour que les femmes puissent vivre en sécurité, en égalité et dans la dignité, partout sur la planète. C’est une position politique, voire « humaniste », comme me l’a si bien expliqué Manon Massé dans une de mes récentes chroniques⁠1.

Le féminisme, c’est d’abord de se faire confiance, de croire que nous pouvons, que nous savons, nous les femmes, que nous sommes compétentes, ni plus ni moins, mais au moins autant que les hommes. La solidarité entre femmes est probablement l’un des outils les plus puissants pour faire changer l’ordre du monde, le rendre plus juste et humain. C’est le miroir inversé du sentiment d’imposture.

Dans les premières heures, sinon minutes, qui ont suivi ma nomination à titre de ministre responsable de la Condition féminine en 2017, je connaissais déjà la première question des journalistes : « Êtes-vous féministe ? » Cette question, je l’attendais avec impatience. J’avais hâte de leur dire ce que je pensais depuis plusieurs années : « Plus je vieillis, plus j’occupe des postes de responsabilité, plus je détiens un certain pouvoir, plus je suis féministe ! »

Certes, le sentiment d’imposture peut nous guetter dans tous les détours de nos décisions, de nos confrontations, de l’affirmation de notre statut, de notre poste, des conséquences de nos responsabilités. Le sentiment d’imposture a fait l’objet de ma toute première chronique en septembre 2023⁠2.

Et près d’un an plus tard, je parle de féminisme. Oui, il y a un lien entre les deux.

Quelques jours après ma prestation de serment comme ministre responsable de la Condition féminine, en octobre 2017, la bombe médiatique Harvey Weinstein explose. Dans un tweet, l’actrice américaine Alyssa Milano incite les femmes à dénoncer les violences sexuelles dont elles ont été victimes en lui répondant « me too ». Le mot-clic #metoo est partagé par des millions de victimes sur les réseaux sociaux. Quel tsunami, quelle tempête ! Je me sens éminemment interpellée. Nous sommes dans le raz-de-marée d’un mouvement social énorme, y compris au Québec, qui ne cesse de prendre de l’ampleur au fil des jours et des semaines.

PHOTO CURTIS MEANS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein, lors d’une comparution à la Cour criminelle de New York, la semaine dernière

Comme responsable de l’Enseignement supérieur au gouvernement, je travaillais depuis plusieurs mois déjà sur le dossier des initiations et des violences sexuelles dans le réseau en enseignement supérieur. Intrusions dans une résidence de l’Université Laval, initiations de début d’année qui dérapent, agressions sexuelles non dénoncées : j’avais décidé de m’attaquer à cette question. Après de nombreuses consultations, il est devenu évident qu’il fallait déposer une loi pour prévenir et combattre ces violences. Elle sera adoptée à l’unanimité le 8 décembre 2017, en plein cœur de la tornade #metoo. Avec cette loi avant-gardiste, un geste politique, il y avait enfin une véritable protection contre les violences sexuelles en enseignement supérieur.

Mon féminisme a été fortement sollicité dans cette période de grande émotivité personnelle et sociale. Les femmes étaient secouées, y compris mes collègues députées et ministres de tous les partis politiques.

C’est probablement l’un des moments les plus durs, mais aussi des plus gratifiants, qu’il m’a été donné de vivre au parlement. Il n’y avait plus de partisanerie, plus de gagnants ou de perdants.

L’autre date que je n’oublierai jamais, c’est le 4 décembre 2014. Une période de questions qui restera toujours gravée dans ma mémoire, celle durant laquelle les députées de tous les partis se sont levées à tour de rôle – à l’initiative du Cercle des femmes parlementaires – pour prononcer une phrase d’un texte soulignant le 25e anniversaire de la tragédie féminicide de Polytechnique devant les membres des familles présents dans les gradins du Salon bleu. Tout le monde pleurait ! Inoubliable moment de solidarité, mais aussi d’immense tristesse⁠3.

C’est ça aussi, la politique.

Avons-nous progressé comme société depuis ? Plusieurs mesures ont été prises, dont l’adoption de la Loi visant la création d’un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, en novembre 2021, dans le but d’offrir des services psychosociaux et judiciaires intégrés et adaptés. Malheureusement, encore en 2024, on ne cesse d’assister à de nouveaux cas. Les refuges sont débordés, les femmes sont harcelées. Misère, que faut-il faire de plus ?

Le féminisme, c’est une valeur profonde, celle qui doit donner un sens à nos actions et à nos engagements. Et ce n’est pas que l’apanage des femmes. Les hommes ont autant de responsabilités face aux enjeux d’égalité et de dignité des femmes. Avec le taux alarmant de féminicides et de violence conjugale des dernières années, impossible de crier victoire. Au contraire.

Nous, les femmes, avons mené de front plusieurs luttes, en avons gagné plusieurs et en sommes très fières.

Mais nous n’avons pas le droit de cesser de nous battre pour réclamer des mesures fortes pour contrer toute la violence encore faite aux femmes. Ce n’est qu’à ce prix que nous pourrons dormir en paix et marcher plus tranquilles dans la rue, en nous disant que l’égalité est vraiment atteinte.

1. Lisez la chronique « Manon Massé : le prix de l’engagement »

2. Lisez la chronique « L’imposture n’est pas là où l’on croit »

3. Visionnez la vidéo de la lecture du texte à l’Assemblée nationale

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue