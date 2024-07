En Gaspésie, la harde de caribous montagnards décline avec une rapidité alarmante. En 2021, on y comptait de 37 à 40 bêtes. Deux ans plus tard, on n’en dénombre plus que de 23 à 25.

Les animaux, c’est bien connu, représentent une source d’inspiration inépuisable pour écrire des fables.

Et des fables, il s’en trouve de très bonnes dans la lettre sur le caribou forestier envoyée par le gouvernement Legault au ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault1.

La première fable prend la forme classique du conte de fées. Elle raconte une bien belle histoire : le gouvernement québécois serait particulièrement proactif dans la protection du caribou forestier et ses efforts porteraient leurs fruits. Les caribous du Québec, s’il faut en croire la missive, vivent heureux et ont beaucoup d’enfants dans la verdoyante forêt boréale.

Le ministre Benoit Charette

« Ces diverses mesures prises par le Québec permettent de maintenir et de favoriser la progression de hardes qui seraient vraisemblablement éteintes si nous n’avions pas agi comme nous l’avons fait », écrivent les ministres québécois Benoit Charette (Environnement) et Maïté Blanchette Vézina (Ressources naturelles et Forêts).

Le gros hic, c’est que les biologistes nous disent pas mal exactement l’inverse. De nombreuses analyses sérieuses montrent que les caribous déclinent et que les efforts de Québec sont cruellement insuffisants.

À Val-d’Or, la harde ne compte plus que neuf individus contraints de vivre dans un enclos – la preuve que leur environnement naturel est devenu trop dangereux pour eux.

En Gaspésie, la harde de caribous montagnards décline avec une rapidité alarmante. En 2021, on y comptait de 37 à 40 bêtes. Deux ans plus tard, on n’en dénombre plus que de 23 à 25.

Dans le Pipmuacan, la « population est dans un état extrêmement précaire et sa capacité d’autosuffisance est peu probable dans les conditions actuelles », selon le gouvernement du Québec lui-même2.

La harde de caribous du réservoir Pipmuacan

Évidemment, ces faits cadrent mal dans un conte de fées. Québec préfère donc les omettre et raconter une histoire pour enfants.

L’autre fable véhiculée dans la lettre s’apparente plutôt à celle du bonhomme Sept-Heures. Ici, le rôle du méchant est incarné par le gouvernement fédéral.

Le décret d’urgence annoncé par Ottawa pour sauvegarder les hardes de Val-d’Or, de Charlevoix et du Pipmuacan provoquera des pertes d’emploi par milliers et décimera les communautés, affirme Québec.

« Votre gouvernement devrait ainsi porter l’odieux d’amener plus de 2000 familles dans la précarité », écrivent les ministres québécois à Steven Guilbeault.

Comme toute bonne histoire, celle-ci surprend le lecteur par un détour inattendu. Québec y avance un argument qu’on a très peu entendu : celui que la protection du caribou nuira au développement énergétique du Québec en empêchant Hydro-Québec d’ériger des éoliennes.

Conséquence : le méchant fédéral pourrait empêcher le Québec de devenir carboneutre d’ici 2050.

La ministre Maïté Blanchette Vézina

« Il serait inacceptable que le gouvernement fédéral vienne mettre en péril l’atteinte de cet objectif », écrivent Benoit Charette et Maïté Blanchette Vézina.

Vu comme ça, évidemment, ce serait inacceptable.

Le problème est que la vie n’est pas une fable faite de bons et de méchants. Et que si on veut des politiques et des débats intelligents, il faudra dépasser le genre de rhétorique contenue dans cette lettre et embrasser la complexité du dossier sans raccourcis.

L’argument voulant que la protection du caribou puisse nuire au développement énergétique du Québec est un bon exemple de cette complexité. Je vous confesse une chose : je croyais tout d’abord que cet argument sortait directement d’une boîte de maïs soufflé au caramel. Ça n’aurait pas été la première fois que le gouvernement Legault nous sert des explications bancales pour justifier ses décisions (voir la saga du troisième lien).

Vérification faite, il semble qu’Hydro-Québec entretient de réelles préoccupations à cet égard. On sait que la société d’État veut augmenter de 50 % ses capacités de production d’ici 2050, un objectif extrêmement ambitieux.

L’un des deux principaux axes du réseau actuel permettant d’acheminer de l’électricité vers les grands centres est celui qui relie le Labrador au sud du Québec en traversant la Côte-Nord (l’autre part de la Baie-James). Des mesures de protection trop strictes pour défendre le caribou dans cet axe névralgique pourraient empêcher Hydro-Québec de développer des projets éoliens à proximité et d’y greffer de nouvelles lignes de transport.

Il est toutefois loin d’être clair que le décret fédéral sera un obstacle important aux ambitions d’Hydro-Québec. En fouillant le dossier, j’ai entendu plusieurs intervenants parler de « cloche de verre » pour avancer qu’Ottawa s’apprête à interdire toute coupe d’arbres dans l’habitat des caribous.

« Il n’y a pas de cloche de verre qui sera mise en place », avait pourtant clairement dit le ministre Guilbeault à mon collègue Jean-Thomas Léveillé3.

Il existe donc une incertitude sur les conséquences précises qu’aura le décret fédéral. Mais Québec est drôlement hypocrite de dénoncer ce flou comme il le fait dans sa lettre à Ottawa. Parce que cette incertitude découle directement de son inaction dans le dossier.

Le caribou forestier a été déclaré vulnérable en 2005. Depuis, les gouvernements qui se succèdent à Québec, dont celui de François Legault, promettent des plans de rétablissement qui sont soit repoussés, soit inadéquats.

Dans une lettre fascinante publiée dans nos pages, des syndicats représentant des travailleurs forestiers affirment d’ailleurs que ce n’est pas l’idée de protéger le caribou qui pose un problème ; c’est l’incertitude dans laquelle est plongée l’industrie depuis trop longtemps à cause de l’inaction de Québec4.

Aujourd’hui, on apprend qu’Hydro-Québec est victime de la même incertitude contre-productive.

Au lieu de blâmer le fédéral qui apporte enfin des solutions dans ce dossier, Québec aurait dû (et peut encore) accoucher d’un véritable plan de protection du caribou forestier. Un plan qui veillerait à minimiser les impacts sur l’industrie forestière et sur le développement énergétique et qui atténuerait les impacts inévitables par d’autres mesures.

Non, ce n’est pas facile. Oui, ça demande des compromis, de la créativité et du leadership. Mais ça s’appelle gouverner. Et ça vaut mieux que de raconter des fables.

