« Plusieurs études ont en effet montré à quel point l’isolement social, en plus de détériorer le tissu social, a un impact négatif sur la santé physique et psychologique des gens ainsi que sur leur espérance de vie », affirme notre chroniqueuse.

Il y a bientôt un an, La Presse lançait une section dans laquelle chaque jour de la semaine, depuis, nous mettons de l’avant l’échange, l’écoute, le dialogue.

Cette section est née d’un constat : dans un monde de plus en plus polarisé, le besoin de trouver un lieu où on peut discuter sans risquer de recevoir une volée de bois vert était vital.

Pour ma première chronique dans cette nouvelle section, je m’étais entretenue avec le philosophe Daniel Weinstock, professeur d’éthique à l’Université McGill⁠1.

« Dans une démocratie où on retrouve plein de points de vue différents, me disait-il, il n’y aura pas nécessairement consensus, mais on va trouver des compromis. Le compromis, ça présuppose vraiment d’être à l’écoute. Et ça permet de bâtir des ponts parfois inattendus. »

Bâtir des ponts, c’est aussi ce que prône Robert Putnam. Si vous ne connaissez pas ce politologue américain, je vous invite à découvrir ses travaux, en particulier le livre qui l’a rendu célèbre : Bowling Alone : The Collapse and Revival of American Community. Par un hasard absolument incroyable, le New York Times Magazine publie une longue entrevue avec M. Putnam dans son numéro de dimanche, offert en ligne depuis vendredi, soit quelques heures avant qu’un homme de 20 ans tente d’assassiner l’ancien président des États-Unis Donald Trump.

Cet attentat a non seulement provoqué une onde de choc, mais a aussi relancé les appels à en finir avec la polarisation extrême.

Mais comment faire pour que ces appels ne restent pas des vœux pieux ?

On trouve plusieurs pistes de solution dans les propos de Robert Putnam.

Depuis un quart de siècle, le professeur de l’Université Harvard nous met en garde contre l’isolement social. Contre les conséquences désastreuses de ce qu’il nomme l’« effondrement de la communauté américaine ».

Selon lui, les années 1960 ont été l’âge d’or de la collectivité et du vivre-ensemble aux États-Unis. Et il a des données pour le prouver. Entre autres, un graphique en forme de U renversé qui illustre clairement que l’isolement social n’est pas un phénomène nouveau. On l’observait au début du XXe siècle, à une époque où, comme aujourd’hui, les opinions étaient polarisées. Et où les gens vivaient plutôt isolés les uns des autres.

Graduellement, un sens de la collectivité s’est développé aux États-Unis pour atteindre son apogée dans les années 1960, une époque où les inégalités sociales s’estompent et où les mouvements civiques sont en plein essor. À partir de là, toutefois, on retourne tranquillement à la situation des années 1900-1910.

Ce qui fait dire à Putnam : « Nous avons donc aujourd’hui un pays très polarisé politiquement, comme il y a 125 ans. »

L’isolement est nocif pour la santé

L’an dernier, je suis allée en reportage en Angleterre pour observer comment ce pays avait mis en place une série de mesures pour contrer l’isolement social, qualifié aujourd’hui de véritable problème de santé publique dans plusieurs pays occidentaux⁠2.

Le gouvernement britannique a entre autres créé un ministère de la Solitude qui met de l’avant des politiques qui favorisent les liens entre les gens.

C’est la députée travailliste Jo Cox qui, la première, a porté ce projet. Triste ironie du sort, elle a été assassinée en 2016 par un homme que les médias ont décrit comme un individu « sympathisant de l’idéologie d’extrême droite ».

Comme le dit avec justesse Robert Putnam, « l’isolement, c’est mauvais pour votre santé, mais ça l’est aussi pour la santé des gens autour de vous ».

Plusieurs études ont en effet montré à quel point l’isolement social, en plus de détériorer le tissu social, a un impact négatif sur la santé physique et psychologique des gens ainsi que sur leur espérance de vie.

S’il y a un groupe dans la société pour lequel Robert Putnam est particulièrement inquiet, ce sont les jeunes hommes. Ils sont particulièrement à risque de commettre des gestes violents et d’adhérer au nationalisme blanc, selon lui.

Si on veut régler les problèmes de polarisation dans la société, croit le politologue, il faut s’occuper d’eux.

On ne sait pas encore beaucoup de choses à propos de l’auteur de l’attentat contre Donald Trump, un jeune homme de 20 ans qui aurait agi seul, mais on dirait bien que les paroles de Robert Putnam sont prophétiques.

Fait intéressant : au début des années 1900, les jeunes hommes aussi étaient désœuvrés et turbulents et menaçaient la paix sociale, explique Putnam. C’est à cette époque qu’on a créé les scouts et autres clubs sociaux pour les occuper et leur inculquer certaines valeurs comme le partage, l’esprit de communauté, l’engagement social, etc.

Robert Putnam ne propose pas de remettre les scouts à la mode, mais il suggère fortement de trouver de nouvelles façons de mobiliser les jeunes hommes dans des activités qui seraient à la fois amusantes et formatrices sur le plan des valeurs.

C’est une piste qui mérite réflexion.

Tout comme il faut penser à des façons de mieux vivre ensemble.

Je ne sais pas pour vous, mais au lendemain de l’attentat contre Donald Trump, j’ai passé la journée à réfléchir au ton de nos échanges dans les réseaux sociaux. À l’écart qui se creuse entre de petits groupes qui défendent leurs idées avec une espèce de rage. Au comportement de nos politiciens qui ne donnent pas toujours le meilleur exemple.

Comme le dit Putnam, c’est facile de s’entendre avec les gens qui nous ressemblent et qui pensent comme nous. Mais il faut aussi avoir le courage de bâtir des ponts avec des gens différents : plus jeunes, plus vieux, d’origine différente… Bref, avec des gens qui n’ont pas la même perspective que nous sur la vie.

Et ça commence, insiste Robert Putnam, par mieux prendre soin les uns des autres.

Entièrement d’accord. Et vous ?

