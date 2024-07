Si les Jeux olympiques commencent à Paris dans quelques jours, les « Jeux » de Washington, eux, ont commencé dimanche.

Une semaine en politique est une éternité. Et voilà qu’après sept jours de revirements dignes d’une téléréalité scriptée, le président Joe Biden a renoncé à la course présidentielle et a donné son appui à sa vice-présidente, Kamala Harris. Il n’est pas le seul. De ténors comme le couple Clinton à l’influent Congressional Black Caucus et même à une coalition pro-Nikki Haley du côté des républicains, ils ont été nombreux à donner leur appui à Mme Harris. Comme un certain Donald Trump l’avait aussi fait, à coups de milliers de dollars, en 2011 et en 2015, quand Kamala Harris était candidate au poste de procureure générale de la Californie.

Mais de tous les appuis reçus depuis le désistement du président Biden, le plus remarquable – jusqu’à maintenant – me paraît être celui qu’a rapporté la plateforme de financement ActBlue.

À 21 h dimanche, quelques heures à peine après l’annonce de l’entrée de Kamala Harris dans la course à la présidence, la nouvelle candidate y avait récolté au moins 46,7 millions US.

Ce ne sont ni les opinions diffusées sur les réseaux sociaux, ni celles des commentateurs politiques, ni celles des friqués d’Hollywood qui comptent vraiment. Ceux qui font bouger les campagnes sont les électeurs. Surtout les partisans qui appuient les candidats un petit don à la fois. Nous constatons le retour depuis dimanche de ce qui manquait cruellement, côté démocrate, depuis le début de cette campagne : l’enthousiasme.

Mais même une optimiste comme moi sait que toute cette ferveur ne protégera pas Mme Harris des attaques les plus virulentes. Aucun candidat à la présidentielle n’a été épargné. Mais c’est peut-être les critiques les plus sournoises qu’il faudra surveiller. Des portraits sur la candidate – comme dans le passé – qui insisteront sur le fait qu’elle n’a pas d’enfants et qu’elle s’est mariée tardivement. D’autres, comme on l’a aussi déjà vu, qui ne l’appelleront que par son prénom.

À moins de faire partie de son entourage ou d’avoir été à l’école avec elle – notamment à la Westmount High School de Montréal dans les années 1980 –, il nous faudra respectueusement l’appeler Mme Harris, et non tout simplement Kamala.

Kamala Harris a été jugée différemment et de façon plus cinglante, en tant que vice-présidente, que ses prédécesseurs. « Mais on ne la voit pas ! On ne l’entend pas ! », ont dit plusieurs. Et pourtant. Elle a notamment fait une colossale tournée du continent africain, pour y rencontrer les dirigeants des pays les plus émergents. Et ceux de pays de l’Amérique latine, pour parler d’immigration – un enjeu prioritaire aux États-Unis. Grâce aux politiques de son administration, elle a aussi favorisé le financement du logement abordable. Mme Harris a lancé la campagne Justice is Coming Home, qui se préoccupe de la santé mentale des vétérans. Bref, elle a été occupée – même si rien de cela ne semble avoir fait les manchettes.

Femme et noire, Mme Harris a souvent été une première. Aujourd’hui, dans le sillon de Hillary Clinton et de Shirley Chisholm – qui, en 1972, a été la première femme noire à se présenter à l’investiture présidentielle du Parti démocrate –, la voilà plus près que jamais de la présidence des États-Unis, elle qui est à un battement de cœur du poste depuis 2020.

Le Parti démocrate et ceux qui votent pour lui ont souvent eu le courage et le flair de faire confiance à la relève. Un pari qui a été payant, de John F. Kennedy dans les années 1960 à Bill Clinton près de 30 ans plus tard, puis à Barack Obama en 2008. Joe Biden, lui-même jadis un jeune premier, nous y avait préparé en disant qu’il serait un président de transition. Confronté à son entêtement depuis le débat catastrophique du 27 juin, un groupe baptisé Pass the Torch a récemment créé et diffusé une publicité efficace pour demander au président Biden de passer le flambeau, ajoutant sa voix au chœur des membres du Parti démocrate qui exigeaient la même chose.

Voilà, c’est fait.

Dès maintenant, Kamala Harris aura à ajuster sa posture pour passer d’une certaine ombre à la plus éclatante des lumières. Mais nous aussi, nous aurons à nous ajuster.

Je ne sais pas ce qui se passera dans les prochaines semaines, mais je suis heureuse de pouvoir en être témoin. « What a time to be alive », comme on dit.

