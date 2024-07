Michel C. Auger

Michel C. Auger Collaboration spéciale

(Washington) Joe Biden ne pouvait pas gagner. Il n’avait pas simplement eu une mauvaise soirée lors de son débat avec Donald Trump, il avait montré à tout le monde qu’il n’avait plus ce qu’il fallait pour être président des États-Unis pour encore quatre ans. Ce n’est pas la fin glorieuse de sa carrière politique à laquelle il avait rêvé, mais son retrait de la course fera partie de son héritage : celui qui a mis le pays et le parti devant ses ambitions personnelles bien légitimes.

Mais ce qui est important pour l’avenir, c’est de voir combien la nomination désormais inévitable de la vice-présidente Kamala Harris va changer profondément la donne de cette campagne électorale.

D’abord parce que le consensus – sinon une quasi-unanimité – s’est formé très rapidement autour de la nomination de Kamala Harris. Le Parti démocrate, qui est célèbre pour ses divisions internes, semble bien plus uni qu’on aurait pu l’imaginer. Tant sur le plan des ralliements à sa candidature que du financement de la campagne – dont 81 millions de dollars au cours des 24 premières heures –, Mme Harris ne pouvait espérer mieux. Elle ne part donc pas de zéro.

C’est important parce que le temps est compté et qu’il aurait été difficile de créer un mécanisme pour lui confirmer sa nomination, même si cela aurait sans doute augmenté sa légitimité.

Mais ce qui pourrait être déterminant en vue des élections de novembre est que toute la stratégie de ses adversaires est à revoir de fond en comble. Maintenant, c’est Donald Trump qui est non seulement le vieux monsieur dans cette course, mais surtout le plus vieux candidat à la présidence de l’histoire américaine.

C’est aussi lui qui a ses moments d’absence — ce qui se caractérise surtout par la répétition d’anecdotes étranges : sa préférée ces temps-ci traite des bateaux à moteurs électriques et des requins. En cas de naufrage, doit-on risquer l’électrocution ou essayer d’éviter le requin ? (Réponse de M. Trump : mieux vaut l’électrocution.)

PHOTO TOM BRENNER, ARCHIVES REUTERS Le candidat à la présidentielle Donald Trump, lors d’un évènement de campagne à Grand Rapids, samedi dernier

Plus sérieusement, les républicains avaient toute une stratégie fondée sur la différence entre Donald Trump, un chef fort, et Joe Biden, un chef faible. Le visuel des publicités télévisées était déjà prêt, montrant Biden dans toutes ses difficultés. Le débat du 27 juin n’était que l’une des nombreuses sources d’images déjà choisies par les républicains. Tout cela n’est plus d’aucune utilité.

Autre élément qui joue en faveur de Mme Harris : le nombre élevé d’électeurs qui ne voulaient ni de Biden ni de Trump. Des électeurs « ni-ni », ou en anglais des double haters, qui n’étaient pas satisfaits du choix qui s’offrait à eux. Dans certains sondages, la moitié des électeurs ne voulaient ni de l’un ni de l’autre. Ces électeurs ont maintenant un autre choix. À première vue, il serait surprenant que leur appui aille majoritairement à Donald Trump.

Il faudra aussi voir l’effet de la simple présence de Mme Harris sur l’attitude de M. Trump lors d’un éventuel débat des candidats ou même tout simplement dans ses discours de campagne.

L’ancienne procureure générale de la Californie est rapidement passée à l’attaque sur l’éthique de son adversaire. Il a désormais un dossier criminel, elle poursuivait les criminels devant les tribunaux.

Dans l’un des premiers messages télévisés de la nouvelle campagne de Kamala Harris, le narrateur dit simplement : « Elle a accusé des agresseurs sexuels devant les tribunaux, Trump en est un. » Elle a aussi poursuivi les propriétaires d’universités bidon qui ne visaient que les profits. Il faudra donc que son adversaire explique la faillite de la « Trump University ».

Mais si Kamala Harris peut passer à l’offensive contre son adversaire, celui-ci l’attend de pied ferme avec la plupart des attaques qu’il avait préparées contre Joe Biden. Et Mme Harris ne pourra y échapper.

Les républicains avaient prévu de faire campagne sur un nombre limité de dossiers : l’immigration illégale, la criminalité, ainsi que l’inflation et le pouvoir d’achat des Américains. C’est surtout ce troisième aspect qui risque de nuire à la nouvelle candidate démocrate. Quand on demande aux Américains si le pays est sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie, 22,8 % sont optimistes et 67,2 % sont pessimistes, un écart de 44 points, selon la moyenne des sondages du site web Real Clear Politics1.

Les républicains ont donc un avantage bien réel sur les questions qui touchent l’économie et, surtout, le coût de la vie, qui sont déterminants dans toute campagne électorale.

Mais une chose est certaine, cette campagne électorale vit un nouveau départ. Tout ce qui avait été prévu avant — par les deux camps – n’est plus nécessairement d’une grande utilité. Malgré la situation économique difficile, les démocrates auront l’avantage de la nouveauté.

N’empêche, une fois que tout cela a été dit, Mme Harris part derrière M. Trump dans les sondages. Une victoire démocrate en novembre est loin d’être assurée, mais, au moins, elle n’est plus impossible.

1. Consultez le sondage du site web Real Clear Politics (en anglais)

