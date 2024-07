Finalement, ce sera Kamala Harris contre Donald Trump.

Si les démocrates sont soulagés par ce rebondissement, la route vers une victoire à l’élection présidentielle de novembre reste toutefois très abrupte.

La vice-présidente de l’administration Biden hérite d’une lourde mission. Pas impossible, mais très difficile.

En raison des distorsions du collège électoral américain, Joe Biden a eu besoin d’une avance de 4,5 % des votes au scrutin universel pour gagner en 2020.

En 2024, Kamala Harris aura besoin d’au moins la même avance. Dans les plus récents sondages, elle accuse un retard par 2 % face au républicain Donald Trump. C’est mieux que Joe Biden, pour qui c’était 2,5 %. Mais d’ici novembre, elle doit aller chercher au moins 6,5 % plus de voix. C’est environ 10,6 millions de votes supplémentaires, selon mes estimations.

C’est une très grosse commande.

Malheureusement pour tous ceux et celles qui craignent le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche (j’en suis !), il n’y a pas de solution magique. Mais il y a plusieurs solutions que les démocrates devront toutes appliquer en même temps…

1) Son dynamisme et sa « jeunesse »

Est-on jeune à 59 ans ? Quand on remplace Joe Biden, 81 ans, et qu’on se présente contre Donald Trump, 78 ans, oui, clairement. C’est un avantage à ne pas négliger : les démocrates auront une candidate en pleine forme, qui a 20 ans de moins que Trump, qui est dynamique… et qui n’aura pas à répondre à une seule question sur ses facultés cognitives. Ça aidera à convaincre certains indécis.

PHOTO EVAN VUCCI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le candidat à la présidentielle Donald Trump, samedi dernier

2) Être l’adulte dans la pièce

Les Américains sont découragés de leurs leaders politiques. Joe Biden a un taux d’approbation de -17 % (les appuis moins les insatisfaits). Donald Trump est à -12 %. Kamala Harris n’est pas très populaire non plus, à -10,4 %. Au moins, son taux d’insatisfaction a diminué de façon importante depuis six mois, passant de -18 % à -10,4 %⁠1. En gardant son calme et en se comportant comme l’adulte dans la pièce face à Donald Trump, qui aime les attaques personnelles, Kamala Harris pourrait convaincre des électeurs indépendants qui n’aiment pas Donald Trump.

3) Les femmes, les Noirs et les latinos

Les femmes, la communauté noire et la communauté latino, voilà trois segments de l’électorat où les démocrates ne peuvent pas se permettre de perdre des votes.

Or, Joe Biden perdait des appuis au sein des communautés noire et latino. Les Noirs, qui ont voté démocrate à 90 % en 2020⁠2, l’appuyaient à 77 % dans les plus récents sondages⁠3. Les latinos, qui ont voté démocrate à 63 % en 2020, l’appuyaient seulement à 36 % dans les sondages⁠4. Kamala Harris doit trouver une solution pour ramener au bercail ces électeurs traditionnellement démocrates.

Kamala Harris aidera aussi à mobiliser l’électorat féminin. L’avortement a fait une différence pour les démocrates aux élections de mi-mandat en 2022. Est-ce que ce sera encore le cas en 2024 ? Difficile à dire. Selon la firme Gallup, l’avortement est seulement le 10e enjeu en importance pour les électeurs⁠5.

PHOTO SAMUEL CORUM, AGENCE FRANCE-PRESSE Partisan de Kamala Harris devant la Maison-Blanche, dimanche

Selon Gallup, six enjeux préoccupent au moins 75 % des Américains : l’inflation, le crime, la faim et l’itinérance, l’état de l’économie, la santé et le déficit fédéral. L’élection se jouera sur ces enjeux.

4) L’inflation

Kamala Harris hérite d’une tâche difficile : convaincre les électeurs que des jours meilleurs attendent leur portefeuille. Au moins, l’inflation diminue aux États-Unis. Elle est à 3,0 %, son niveau le plus bas depuis trois ans. Les démocrates ne peuvent se contenter de dénoncer que Trump veuille donner des baisses d’impôts aux riches (c’est vrai, et ces baisses seraient très dommageables), mais doivent expliquer leurs solutions pour venir en aide aux Américains. En particulier pour le coût du logement, le poste budgétaire le plus important des ménages.

5) L’itinérance

Quel est l’enjeu qui préoccupe le plus d’électeurs indépendants (ceux qui font et défont les présidents) ? La faim et l’itinérance. Selon Gallup, 59 % des électeurs indépendants s’en préoccupent beaucoup, devant l’inflation (55 %)⁠5. Impossible de régler ces enjeux complexes en quatre mois, mais il faut avoir un plan clair et compréhensible.

6) L’immigration

Les sondages sont clairs : beaucoup d’Américains, des républicains, mais aussi des indépendants, s’inquiètent de l’immigration.

Quand on leur demande spontanément de nommer le problème LE plus important, 28 % des Américains répondent l’immigration, devant tous les autres enjeux⁠5.

En 2020, il y avait davantage d’Américains qui voulaient une hausse de l’immigration que d’Américains qui voulaient une baisse de l’immigration, selon Gallup. C’était le contraire à l’été 2023⁠6.

Il y a quatre ans, les électeurs indépendants estimaient généralement que l’immigration avait des conséquences positives pour l’économie. Il y a désormais autant d’électeurs indépendants défavorables que favorables à l’immigration⁠6.

Quoi qu’on pense des enjeux d’immigration, le vent a tourné dans l’opinion publique aux États-Unis. Attendez-vous à ce que Kamala Harris répète souvent que l’administration Biden a resserré les règles pour les demandeurs d’asile et que ce sont les républicains au Congrès qui empêchent une réforme de l’immigration.

Si Kamala Harris relève ces six défis, elle pourrait devenir la première femme présidente des États-Unis. Pour battre Donald Trump, elle doit consolider les 22 États traditionnellement démocrates (226 grands électeurs) ET remporter au moins trois des sept États clés qui détermineront le résultat de l’élection présidentielle.

Son chemin le plus simple vers la victoire : gagner le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Elle arriverait à 270 grands électeurs sur 538, le seuil pour être déclarée gagnante. Les sondages Trump-Biden donnaient Trump gagnant par 1 % au Wisconsin, 4 % en Pennsylvanie et 2 % au Michigan⁠7.

Heureuse coïncidence, la Pennsylvanie a un gouverneur démocrate très populaire, Josh Shapiro. L’un des favoris pour être le colistier de Kamala Harris, il lui donnerait un solide coup de main dans ces trois États clés.

Ce sera tout sauf simple de battre Donald Trump, qui détient une avance importante à ce stade-ci de la campagne. Depuis la fin des années 1990, je ne me souviens pas d’un candidat à la présidence deuxième dans les sondages à la mi-juillet qui ait gagné 6,5 % dans les intentions de vote pendant la dernière ligne droite pour remporter l’élection.

Il faut espérer que Kamala Harris y parvienne.

1. Consultez les résultats du sondage sur le site web 538 (en anglais)

2. Consultez l’article de Vox « A new report complicates simplistic narratives about race and the 2020 election » (en anglais)

3. Consultez l’article du Pew Research Center « An Early Look at Black Voters’ Views on Biden, Trump and Election 2024 » (en anglais)

4. Consultez l’article du Pew Research Center « How Latino voters view the 2024 presidential election » (en anglais)

5. Consultez les résultats du sondage Gallup « Inflation, Immigration Rank Among Top U.S. Issue Concerns » (en anglais)

6. Consultez les résultats du sondage Gallup « Americans Still Value Immigration, but Have Concerns » (en anglais)

7. Consultez la carte électorale du site web The Hill (en anglais)

Qu’en pensez-vous ? Participez au dialogue