McDonald’s, Walmart, Superman, Viagra, la route 66, Oprah, Elvis Presley…

Tout ça est évoqué dans un livre publié aux États-Unis au début des années 2000 sur les « icônes » du pays. Au total, il y en a plus d’une centaine.

Le mot « gun » est là aussi. Mais si on devait publier aujourd’hui un tel recueil, à mon avis, c’est un type particulier d’arme à feu qu’il faudrait citer.

L’arme d’assaut utilisée dans la tentative d’assassinat contre Donald Trump : l’AR-15.

Parce qu’au cours des deux dernières décennies, cette arme semi-automatique est devenue pour des millions d’Américains un véritable symbole.

À l’image des plats Tupperware, des crayons Crayola ou de Barbie.

La différence, c’est que cette arme est une machine à tuer.

Avant même le drame auquel Donald Trump a survécu, l’AR-15 était devenue une arme de choix lorsqu’il s’agit de provoquer un carnage (soyez prévenus : je reviendrai sur son potentiel destructeur dans le détail un peu plus loin).

Il y a deux ans, les auteurs des deux fusillades les plus sanglantes aux États-Unis, à Buffalo (New York) et à Uvalde (Texas), ont utilisé cette arme. Tout comme l’auteur de la fusillade la plus meurtrière des dernières décennies aux États-Unis, à Las Vegas en 2017, qui a fait 60 morts et plus de 400 blessés. L’arme était aussi dans l’arsenal du tueur de l’école Sandy Hook, à Newtown, en 2012.

PHOTO JIM WILSON, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Policiers enquêtant sur le site de la fusillade d’octobre 2017 à Las Vegas

Or, si l’AR-15 est devenue l’arme à feu la plus populaire aux États-Unis et se retrouve au cœur de plusieurs drames épouvantables, ce n’est pas le fruit du hasard.

« C’est le résultat d’un effort concerté » de la part des fabricants d’armes à feu, indique Francis Langlois, professeur d’histoire au cégep de Trois-Rivières, qui s’intéresse à cette question depuis de nombreuses années.

On a décidé de façon tout à fait consciente de militariser l’offre. On s’est mis à mettre l’accent non pas sur les fusils de chasse, mais sur les armes de poing – particulièrement des pistolets semi-automatiques –, et sur des versions civiles des fusils d’assaut en disant que ça allait ouvrir de nouveaux marchés. Francis Langlois, professeur d’histoire au cégep de Trois-Rivières

Les fabricants d’armes à feu ont donc lancé une opération marketing d’envergure, comme s’ils faisaient la promotion d’une nouvelle marque de détergent. Alors que ce qu’ils vendent est une arme de guerre.

L’an dernier, le Washington Post a publié un grand dossier sur l’AR-15, auquel ont collaboré des dizaines de journalistes1. On y explique à la fois les ravages faits par l’arme et la douteuse stratégie de mise en marché qui fait que certains lui vouent aujourd’hui un culte.

Le titre du dossier : « American Icon ».

La désinvolture manifestée par certains architectes de cette stratégie est particulièrement troublante.

« Nous avons fait en sorte que cela ait l’air cool. […] C’est la même raison pour laquelle on achète une Corvette », y raconte Randy Luth, fondateur de DPMS, l’une des entreprises américaines qui ont été parmi les premières à commercialiser l’AR-15.

Doug Painter, qui était président d’un groupe de pression associé à l’industrie des armes à feu au début des années 2000, y explique pour sa part comment on a délibérément choisi de présenter l’AR-15 comme « un fusil de sport moderne ».

Un mensonge gros comme le bras.

L’inventeur de l’AR-15, Eugene Stoner, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, « n’avait aucun intérêt à ce que des civils utilisent son invention », rappellent les journalistes du Washington Post. Elle était, à son avis, « réservée aux militaires ».

Par une logique perverse, on a justement vanté les mérites de cette arme auprès des Américains en soutenant que si elle était utilisée par des militaires et des policiers, elle répondait au besoin des civils qui voulaient acheter une arme pour se défendre.

Du genre : ce qui est bon pour pitou est bon pour minou.

Du même coup, on transformait l’AR-15 en symbole de patriotisme, auquel s’est aussi greffé le concept de virilité. « Considérez que votre carte d’homme vient d’être renouvelée », lit-on sur une publicité datant d’il y a une quinzaine d’années, destinée aux acheteurs de l’arme d’assaut commercialisée par Bushmaster.

Dénués de toute responsabilité morale, les fabricants d’armes à feu n’ont rien négligé : ils ont même ciblé les plus jeunes, entre autres en s’associant à l’industrie du jeu vidéo. On a pu utiliser l’AR-15 dans certains jeux, y compris la populaire série Call of Duty.

L’industrie avait compris, dans les années 1970 et 1980, à quel point le placement de produit peut être payant, souligne Francis Langlois. Clint Eastwood utilisait alors une arme à feu de marque Smith & Wesson dans sa série de films Dirty Harry. « La compagnie a constaté une augmentation très marquée des ventes de cette arme-là », explique le professeur.

Le résultat, c’est qu’on a vendu des tonnes d’AR-15 aux Américains au cours des deux dernières décennies. Il y en aurait déjà plus de 20 millions en circulation et l’enthousiasme à son égard ne se dément pas.

Alors que c’est une arme de guerre, répétons-le.

Je termine d’ailleurs, comme promis, sur la façon spécifique dont l’AR-15 sème la mort, ce qu’on oublie de mentionner dans les publicités qui vantent ses mérites.

Les projectiles qui sortent de son canon atteignent une vitesse de 1000 mètres par seconde, précise Francis Langlois. « Ils sont extraordinairement efficaces pour tuer et faire des blessures destructrices, parce qu’il y a tellement de vélocité dans l’impact », dit-il.

« Ça fait exploser les tissus, les organes et les os avec lesquels ça entre en contact. Et, pire, étant donné que c’est un petit projectile, il dévie facilement de sa trajectoire quand il rencontre quelque chose de solide, donc ça a tendance à faire plus de dégâts qu’un gros projectile qui va faire un trou clair en ligne droite, précise l’expert. Parce que ça peut littéralement faire des trous à l’intérieur de la cible. »

Dans un pays normal, considérant tout ce qu’on sait déjà sur l’AR-15, la tentative d’assassinat d’un candidat à la présidence avec ce type d’arme soulèverait une série de questions légitimes non seulement sur sa mise en marché, mais aussi sur sa vente. Ça mènerait probablement, à terme, à son interdiction.

Est-ce que c’est ce qui va se passer aux États-Unis au cours des prochains mois ?

À votre place, je ne me ferais pas trop d’illusions.

