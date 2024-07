Au-delà des titres, l'actualité bouleverse souvent des vies. Des gens au cœur des manchettes se racontent.

(Brownsburg-Chatham) Comment ça va, dans les champs ?

Posez la question à un maraîcher ces jours-ci, et vous aurez deux types de réponses.

La première : ça va vraiment très bien !

Frédéric Turgeon-Savard nous emmène dans le kiosque qui jouxte la ferme La Roquette, à Brownsburg-Chatham, près de Lachute. Du soleil en masse, de la chaleur, de la pluie juste ce qu’il faut… Jusqu’ici, la saison 2024 n’a rien à voir avec celle de 2023. « L’an dernier, dans les Laurentides, le mildiou a attaqué la pomme de terre, les oignons, les tomates, les concombres des champs. On a presque tout perdu », raconte le maraîcher. Mais cette fois-ci, ses étals sont très bien garnis. « Les patates s’en viennent, on en aura plein ! Et les courges seront belles cette année. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La récolte de la saison 2024 s’annonce bonne à la ferme La Roquette, contrairement à celle de 2023.

La seconde réponse, elle, n’est pas aussi ensoleillée.

Le maraîcher soupire. Comment ça va ? Eh bien… Le prix des terres est élevé, les taux d’intérêt aussi, sans parler des intrants, de la machinerie, de la main-d’œuvre, évidemment.

Et puis, il y a la concurrence à armes inégales contre les produits d’importation, les exigences d’approvisionnement des distributeurs et grandes chaînes et, dans son cas, la baisse marquée des abonnements aux paniers bios.

Vu sous cet angle, répondent les maraîchers et autres producteurs agricoles, non, ça ne va pas bien.

Le printemps dernier, ils étaient nombreux à sortir leurs tracteurs des champs pour exprimer un « ras-le-bol généralisé » à la suite du dépôt du budget provincial, qui ne contenait pas les investissements réclamés. Il aura fallu la signature d’une entente de principe, le 3 juin, pour que la colère s’apaise. Pour un temps, du moins.

En gros, l’entente a permis d’allonger des sommes pour indemniser des producteurs dont la récolte a été gâchée par la météo de l’été 2023 – sécheresse pour les uns, inondations pour les autres. D’autres mesures servent à amortir l’effet des taux d’intérêt élevés ou visent à réduire la fameuse « paperasse » bureaucratique.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le maraîcher Frédéric Turgeon-Savard, de la coopérative La Roquette

Les mesures annoncées par le gouvernement, ça peut aider du monde à court terme, et c’est très bien. Mais c’est comme un pansement. Ça ne règle pas les problèmes de fond qu’on vit. Frédéric Turgeon-Savard, maraîcher à la coopérative La Roquette

Et ces problèmes qui affligent actuellement l’agriculture, dit le maraîcher, « ce n’est qu’un début de ce qui s’en vient. C’est comme la crise du logement ».

« Et je ne sens absolument rien qui m’indique que ça va changer de direction. »

La ferme La Roquette a été fondée en 2019 par trois amis qui se sont constitués en coopérative de travailleurs. Ils ont réussi à acheter quelques hectares d’une grande terre agricole (ce qui, déjà, est un casse-tête, en raison des contraintes du morcellement agricole) et se sont lancés dans la production de légumes biologiques – une cinquantaine de variétés cette année.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le maraîcher Frédéric Turgeon-Savard, qui nous montre ses plants de tomates

Le modèle de coopérative n’est pas le plus commun dans les campagnes. Mais pour ces nouveaux fermiers, qui n’avaient pas la mise de fonds nécessaire pour acheter une immense terre et la rentabiliser, c’était l’avenue à privilégier.

Parce que, dit Frédéric Turgeon-Savard, « il n’y a plus moyen de faire de l’argent en agriculture si tu as une hypothèque à payer ». Même pour les meilleurs producteurs, le prix actuel de l’hectare (42 500 $ dans le secteur laurentien où se trouve La Roquette, jusqu’à 74 000 $ en Montérégie-Ouest !) étrangle la relève. Les trois amis ne pourront donc pas compter sur la vente de leurs terres pour leur assurer une retraite confortable, puisqu’elles appartiennent à la coop. En revanche, comme ils sont considérés comme des employés de la coop, ils arrivent à se verser un salaire, et même, pour la première fois cet été, à s’offrir à tour de rôle une semaine de vacances.

Je parle à des amis qui font d’autres productions, en culture conventionnelle ou dans le bio. Des gens qui font ça depuis 15, 20 ans et qui ne se payent aucun salaire. C’est vraiment démoralisant, et personne n’en parle. Frédéric Turgeon-Savard, maraîcher à la coopérative La Roquette

La vente directe au consommateur, que ce soit avec l’abonnement aux paniers de légumes ou au kiosque au bord de la route, est l’activité qui reste la plus payante pour le maraîcher. Mais comme l’intérêt pour les paniers s’est émoussé après la pandémie, la ferme a dû trouver d’autres clients, dont les restaurants et les petites épiceries.

Les revenus de la coop s’en ressentent. Il faudra trouver d’autres moyens pour se rapprocher du consommateur. Comme la transformation des produits de la ferme et le tourisme, dit Frédéric Turgeon-Savard. « C’est dans les plans. »

Est-ce que ce sera suffisant ? Non, croit le fermier. En tout cas, pas pour tous les fermiers. Il faudra aller plus loin. « Il faut cesser de laisser tout le pouvoir aux consommateurs », pense M. Turgeon-Savard. Parce qu’à la fin, même si on lui propose des produits plus chers mais plus sains, en accord avec des normes environnementales strictes et une main-d’œuvre correctement rémunérée, « le portefeuille va toujours finir par parler ».

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les maraîchers poussent en faveur de meilleures subventions en agriculture et d’une révision des règles du marché.

Il faut donc trouver le moyen de renvoyer plus d’argent aux producteurs pour leur permettre de produire en accord avec les conditions que la société leur impose, dit Frédéric Turgeon-Savard. En subventionnant davantage l’agriculture ? Oui, mais aussi en s’attaquant aux règles du marché – ce qui n’est pas une mince affaire en raison des accords commerciaux internationaux.

Chose certaine, conclut le maraîcher, le statu quo est intenable.

« Tant que la réciprocité des normes agricoles n’est pas appliquée, et tant qu’on importe la majorité de nos fruits et légumes, des modèles comme le nôtre resteront marginaux. On ne pourra jamais accoter quatre poivrons du Mexique pour 1 $, c’est juste impossible. »

