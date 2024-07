Il y a des évènements qui font « exploser votre cerveau ».

Mon collègue Alexandre Pratt utilise parfois cette expression lorsqu’il parle de performances sportives qui sortent tellement de l’ordinaire qu’on a du mal à y croire.

Que vous suiviez – de près ou de loin – la course à la Maison-Blanche ces jours-ci, vous comprenez probablement ce sentiment.

Votre cerveau est peut-être aussi sur le bord d’exploser.

Le mien également, d’ailleurs.

C’est parfaitement normal.

Joe Biden vient de retirer sa candidature à la Maison-Blanche.

C’est un revirement spectaculaire.

Et nous sommes… à moins de quatre mois de l’élection. C’est inédit ! En 1968, le président démocrate Lyndon B. Johnson avait lui aussi annoncé sur le tard qu’il ne se représenterait pas, mais c’était à la fin du mois de mars. Pas au beau milieu de juillet.

Oh, et rien n’indique pour l’instant que Kamala Harris va être couronnée sans que personne d’autre ne la défie chez les démocrates ! Même si elle est soutenue par Joe Biden, plusieurs ténors du parti sont jusqu’ici restés très discrets.

J’écris sur la politique américaine pour La Presse depuis près d’un quart de siècle – j’ai été correspondant à Washington alors que George W. Bush était président. Je n’ai jamais rien vu de comparable à ce qui se passe.

Et je ne parle pas seulement du fait que les démocrates doivent repartir à zéro – on efface tout et on recommence, et Dieu seul sait ce que ça va donner.

Non, ce qui se passe est encore plus exceptionnel.

Une semaine avant le retrait de Joe Biden, un jeune homme armé d’un AR-15 a tenté d’assassiner le candidat républicain à la Maison-Blanche. Il est passé bien près de réussir. Il faut remonter à 1981, quand on a tiré sur le président républicain Ronald Reagan, pour trouver un évènement équivalent à ce drame dans l’histoire américaine.

Ce n’est pas tout.

Déjà, avant même ces rebondissements dramatiques, on n’allait pas assister à une élection présidentielle normale.

Avec un Donald Trump revanchard, aux tendances autoritaires décomplexées, tout indiquait qu’on était aux premières loges d’une nouvelle bataille pour l’âme des États-Unis.

Avec l’avenir de la démocratie dans la balance.

Ça, faut-il le préciser, ça n’a pas changé.

Certains de ce côté-ci de la frontière trouvent qu’on parle trop de la campagne présidentielle américaine.

Un article du Devoir il y a quelques jours soulignait que « la politique américaine occupe une place centrale, parfois prépondérante, dans notre espace médiatique ». On y posait la question : « Les médias québécois sont-ils trop américanisés ? »

La question n’est pas farfelue, la couverture est effectivement abondante.

Ma réponse courte : ben voyons !

Ma réponse longue tient en deux parties.

Premièrement, vous en avez connu beaucoup, vous, des campagnes électorales aussi époustouflantes que celle qui se déroule aux États-Unis actuellement ?

Je veux dire, à part dans un film ou une série télé, ou littéralement tout est possible et des cinéastes comme Tim Burton se permettent d’imaginer que des extraterrestres attaquent la Maison-Blanche ?

Ne pas accorder une place prépondérante dans nos médias à la course actuelle serait l’équivalent, sur le plan journalistique, de se désintéresser de l’éruption d’un volcan dans une zone qui a été, la semaine précédente, frappée par un séisme historique !

J’exagère ? Pas tant, je vous l’assure.

Deuxièmement, je vais citer Pierre Elliott Trudeau qui avait dit aux Américains : « Être votre voisin, c’est comme dormir avec un éléphant ; quelque douce et placide que soit la bête, on subit chacun de ses mouvements et de ses grognements. »

Non seulement cette campagne est étourdissante, mais elle se déroule dans un empire secoué par de brutales turbulences, qui ont souvent d’importantes répercussions de ce côté-ci de la frontière – et ailleurs dans le monde.

Le calme des quatre dernières années précédait-il une nouvelle tempête d’une durée indéterminée pour le Canada ? Peut-être.

Ne pas accorder une place prépondérante dans nos médias à un évènement aussi significatif serait l’équivalent, sur le plan journalistique, de se désintéresser des changements climatiques.

J’exagère ? Non, non, pas tant, je vous l’assure.

Elle est longue, la liste des questions pressantes auxquelles personne, pour l’instant, n’a de réponse satisfaisante.

Est-ce qu’il y aura une convention démocrate ouverte le mois prochain ?

Est-ce que Kamala Harris deviendra la candidate du parti pour le scrutin de novembre ?

Si ce n’est pas Kamala Harris, qui sera sélectionné ?

Est-ce que les démocrates vont réussir à choisir le rival de Donald Trump sans s’entredéchirer (j’ai en tête l’année 1980, quand le président démocrate Jimmy Carter avait été défié par le sénateur Ted Kennedy, que cette confrontation au sein du parti s’était terminée dans l’animosité et avait été suivie en novembre par une victoire écrasante de Ronald Reagan) ?

Est-ce que Kamala Harris et les autres prétendants démocrates ont de véritables chances de vaincre Donald Trump ?

Et la cerise sur le gâteau : si jamais Donald Trump perdait l’élection, reconnaîtrait-il sa défaite ?

Bien sûr qu’il va falloir suivre ça de près.

Obtenir les réponses à ces questions est essentiel pour prédire l’après.

Tout comme il est important de continuer de s’intéresser aux idées défendues par le candidat républicain et son nouveau fidèle compagnon, le sénateur national-populiste J.D. Vance. Comme le faisait très justement remarquer le collègue Yves Boisvert, « c’est un tout nouveau rapport du pouvoir américain au reste du monde qui se dessine »1.

Tout comme il faudra évaluer les positions affichées par celle (ou celui ?) qui succédera à Joe Biden comme candidat démocrate à la présidence.

De quoi aurait l’air une présidence Harris, par exemple ? Qu’est-ce que ça signifierait pour le Canada et, plus largement, le monde ?

La moindre des choses, dans les circonstances, est de tenter de prévoir la direction dans laquelle l’éléphant américain ira au cours des prochaines années.

