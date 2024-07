PHOTO BRANDON HOLLAND, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Le mois dernier, Willie Mays est mort à l’âge de 93 ans. À l’annonce de son départ, il y a eu unanimité : Mays était le meilleur joueur de baseball de tous les temps. Les nombreux éloges qui lui ont été réservés n’ont suscité ni controverses ni débats.

Willie Mays a réussi ce qui semble impossible, ces jours-ci : il nous a ralliés. Nous étions d’accord non seulement sur le caractère exceptionnel de ses prouesses, mais aussi sur l’impact social insoupçonné que le joueur a eu pendant ses 23 saisons dans les ligues majeures de baseball.

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris commenceront bientôt. Avant même la première compétition, ils divisent l’opinion. Pour de nombreux Parisiens, les Jeux sont surtout synonymes de rues bloquées et autres inconvénients du surtourisme. Pour d’autres, la commercialisation des Jeux a atteint un niveau indigeste.

Paris 2024 marque la mise en place d’une entente historique avec le groupe français LVMH, qui est le plus important conglomérat de luxe au monde. Dirigé par le multimilliardaire Bernard Arnault, LVMH compte dans son portfolio des marques comme Dom Perignon, Tiffany, Louis Vuitton, Hublot et Sephora. Le groupe est le partenaire premium de la grand-messe du sport et plusieurs de ses marques seront omniprésentes pendant les semaines de compétition. Le sport est maintenant un incontournable levier pour le grand luxe. Bernard Arnault a du flair.

PHOTO STEPHANE DE SAKUTIN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’entraîneur de soccer français Thierry Henry pose à côté d’une valise conçue par Louis Vuitton contenant la Flamme olympique, sur les Champs-Élysées, à Paris.

Mais malgré les doléances de certains citoyens et des partenariats qui peuvent, à tort, donner des allures de dénaturation du sport, ces Jeux arrivent à point nommé.

Le pays hôte se remet à peine d’élections législatives qui ont fracturé sa population. La maison de sondage Nielsen prévoit que les États-Unis remporteront le plus de médailles aux Jeux de Paris. Une bonne nouvelle pour les Américains, pour qui les derniers jours ont été incertains – entre les appels pour l’abdication du président et la tentative d’assassinat contre Donald Trump, le candidat républicain.

La fracture en France n’est pas si différente de celle qu’on observe aux États-Unis. Et, si nous sommes honnêtes, cette fracture existe aussi au Canada. C’est normal – il y a une propagation mondiale de clivage politique.

L’incapacité de mener un débat constructif lorsqu’il y a divergence d’opinions existe presque partout. Mais on ne peut pas seulement montrer du doigt les partisans. Des élus et plusieurs parmi ceux qui souhaitent le devenir enveniment le discours politique.

La convention républicaine se tient cette semaine à Milwaukee. Ce rassemblement traditionnel, qui aura aussi une version démocrate le mois prochain, met en lumière les meilleurs succès du parti. Près de 50 républicains, y compris des ténors du GOP et des personnalités du petit écran et des réseaux sociaux, continuent de prendre la parole devant des milliers de personnes dans la ville de l’équipe de baseball des Brewers, en plus des 18,1 millions de personnes qui ont suivi le premier des quatre jours de la convention à la télévision. Une augmentation de plus de 50 % par rapport à la convention de 2020, selon Nielsen, qui mesure les audiences.

Naïvement, je croyais que la tentative d’assassinat contre Donald Trump aurait servi de réveil brutal et que le ton aurait changé, que la rhétorique serait moins incendiaire que celle qu’on entend chez les deux partis depuis des mois. Naïvement, je croyais que les discours seraient sur l’unité.

PHOTO BRENDAN SMIALOWSKI, AGENCE FRANCE-PRESSE L’ancien président américain Donald Trump a été chaudement accueilli à chacune de ses apparitions lors de la convention républicaine de Milwaukee.

Mais depuis le début de la convention républicaine, on parle plutôt d’allégeance, et les insultes personnelles ciblant les démocrates continuent. Et, après avoir tous livré des monologues reconnaissant la gravité de la tentative d’assassinat contre l’ancien président, les influents animateurs d’émissions de fin de soirée ont repris les blagues attaquant non seulement les politiques du GOP, mais aussi les fans du parti et de son chef. Rien n’a changé.

Il y a quelques jours, j’ai décidé de replonger dans les archives d’anciennes conventions – celles de la convention des démocrates en 1992, en particulier. Dans son discours, point culminant du rassemblement, le candidat Bill Clinton parle de la responsabilité des élus et d’espoir. C’est un mot que Clinton répète souvent dans son allocution. Mais ce mot, « espoir », est aujourd’hui presque absent du discours politique. Or, il me paraît que l’espoir, ou la théorie de l’espoir, n’a jamais été aussi nécessaire, parce que la politique doit être la promesse du meilleur.

Le sport est extraordinaire. Au-delà des occasionnels différends amicaux, il est fédérateur. Au-delà du pointage et des prouesses, des médailles et des records battus, il est rassembleur. Le temps d’une course ou d’un plongeon, nous pouvons croire au beau et à l’exceptionnel. Nous pouvons applaudir et admirer les athlètes, indépendamment de nos idéologies politiques ou des leurs. Nous avons tous besoin de ces Jeux.

Aujourd’hui, il n’a jamais été plus vrai que pour la plupart des dirigeants, le plus grand des défis est d’unir leurs concitoyens. En attendant de savoir comment le faire, comme nous, ils pourront s’inspirer des olympiens.

