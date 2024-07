Les Jeux olympiques ne sont pas commencés que déjà, un vainqueur semble se dessiner : le contribuable français.

La France pourrait organiser les Jeux olympiques d’été parmi les moins coûteux pour les gouvernements depuis le début des années 2000, en tenant compte de l’inflation1.

Les contribuables français devront débourser environ 5,3 milliards d’euros (environ 8 milliards CAN) pour les Jeux de Paris.

Pour eux, ça reviendrait moins cher qu’un troisième lien Québec-Lévis version tunnel (environ 10 milliards CAN). À peine plus que le Stade olympique de Montréal, qui a coûté jusqu’ici 6,3 milliards en dollars canadiens de 2023.

Ça ne veut pas dire que c’est une bonne idée, sur le plan strictement économique, d’accueillir les Jeux olympiques.

Mais au moins, la France va montrer qu’on peut accueillir les JO à un coût plus modeste en misant sur des infrastructures existantes et en ne faisant pas (trop) de folies.

Les contribuables ne seront pas les seuls à payer pour les JO de Paris. En tout et pour tout, l’évènement coûtera environ 11,8 milliards d’euros (17,7 milliards CAN)2, selon ce qu’on en sait. C’est moins cher que Tokyo 2020, Rio 2016 et Londres 2012, en tenant compte de l’inflation.

Autre bonne nouvelle : on a réussi à réduire la part des contribuables (45 % à Paris, 62 % à Tokyo)3.

Pour réduire les coûts, Paris 2024 n’a construit que deux nouveaux sites sportifs : une piscine olympique (175 millions d’euros) et une salle multisport pour le badminton (125 millions). Pour le reste, Paris utilisera des installations existantes ou des sites temporaires. « Paris montre l’exemple », estime Jean-Loup Chappelet, professeur émérite de gestion à l’Université de Lausanne et spécialiste des questions olympiques.

Décortiquons le coût total de 11,8 milliards d’euros, grâce à une étude de la firme Asterès2.

Tout d’abord, le budget officiel du comité organisateur est de 4,4 milliards. Cet argent sert à organiser les Jeux. Le budget provient à 96 % des revenus générés par les Jeux comme les billets, les commandites et la contribution du Comité international olympique (CIO). Bref, l’organisation des Jeux se paie d’elle-même.

Ce qui coûte très cher aux pays hôtes, ce sont les infrastructures, sportives et non sportives. C’est un budget séparé, payé par les gouvernements. À Paris, les infrastructures sportives et le village olympique coûteront 4,4 milliards d’euros. On espère en récupérer la moitié en vendant le village olympique au privé.

Asterès calcule aussi 3 autres milliards en dépenses olympiques directes, principalement pour la sécurité et des dépassements de coûts.

Au total, ça donne 11,8 milliards d’euros, dont 5,3 milliards payés par les contribuables.

Depuis 2004, seule la Grèce a organisé des Jeux d’été moins chers, mais c’est un pays plus petit, moins riche, et sa dette olympique a été très problématique.

La seule « folie » financière de Paris 2024 : décontaminer la Seine afin d’y tenir les épreuves de triathlon et de natation en eau libre. La facture de 1,4 milliard d’euros du « Plan baignade » n’est pas incluse dans la facture officielle des Jeux (ce sont des infrastructures générales).

PHOTO PAWEL KOPCZYNSKI, REUTERS La tour Eiffel vue de la Seine, jeudi à Paris. La facture du « Plan baignade », destiné à décontaminer le fleuve, n’est pas incluse dans le coût officiel des Jeux olympiques.

Asterès calcule que les dépenses liées aux JO entraîneront une hausse des recettes fiscales de 5,3 milliards pour l’État français. Bref, la France rentrerait tout juste dans son argent.

C’est une façon de voir les choses.

Si la France avait investi ces 5,3 milliards ailleurs (ex. : éducation, infrastructures), ça aurait aussi généré de l’activité économique et des recettes fiscales.

Dans les faits, l’impact économique des Jeux est très limité à long terme, quand il n’est pas inexistant.

Vrai, les Jeux d’été auraient un effet important sur le tourisme à long terme, selon une étude allemande4. Mais pas sur l’économie en général. La croissance économique diminue généralement dans les trois ans après les Jeux, a constaté Bent Flyvbjerg, professeur émérite à l’Université Oxford5. Ce n’est pas nécessairement à cause des Jeux. Mais ça montre qu’ils ne sont pas une manne.

Sans compter les effets négatifs de la dette publique pour construire et entretenir les infrastructures olympiques, qui a joué de vilains tours aux contribuables de certains pays hôtes (Montréal, Athènes, Rio).

Malgré sa « frugalité », Paris n’a pas échappé à une autre réalité de l’olympisme : les dépassements de coûts fulgurants.

Quand Paris a obtenu les Jeux, la France pensait dépenser 6,2 milliards. Ça coûtera 90 % plus cher.

Le professeur Bent Flyvbjerg, auteur du livre à succès How Big Things Get Done, s’est penché sur les dépassements de coûts des Jeux olympiques6. Pour les Jeux d’été, ils atteignent en moyenne 213 %, calcule-t-il. Aucun autre type de projet n’affiche des dépassements de coûts aussi fréquents et élevés. (Qui détient le triste record olympique des dépassements de coûts ? Montréal avec… 720 % !)

Selon Bent Flyvbjerg, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. On ne peut pas abandonner ou retarder le projet. Le CIO n’a pas d’incitatifs financiers directs à réduire les coûts. Il y a aussi le « syndrome de l’éternel débutant ». En gestion, les débutants font plus d’erreurs que les gestionnaires expérimentés. Comme les Jeux ne reviennent à peu près jamais dans les mêmes villes, une ville perd toute expertise dans ce type de mégaprojet.

Le professeur de l’Université d’Oxford propose des solutions. Le CIO pourrait couvrir au moins 10 % des dépassements de coûts. Les Jeux pourraient être tenus plusieurs fois dans la même ville, ou dans un même pays.

Ça permettrait de ramener le coût pour les contribuables le plus près possible de zéro.

Paris 2024 a fait une partie du chemin.

Los Angeles 2028 tentera de faire encore mieux : on ne construira pas de nouvelle infrastructure sportive permanente.

C’est loin d’être parfait. Mais au moins, on s’en va dans la bonne direction.

